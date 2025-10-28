Изгнанные из Финляндии за непрофессионализм врачи легально работают в Латвии: Re:Baltica

Более 100 врачей, которым запретили заниматься врачебной практикой в ​​одной европейской стране за серьёзные нарушения, продолжают работать в другой. Как минимум двое таких врачей работают и в Латвии, выяснило международное журналистское расследование, в котором участвовала «Re:Baltica».

Семейный врач Рыбакова принимает пациентов в Лиепае, но в 2016 году работала в Финляндии. Инфекционист и терапевт Лейкума в настоящее время работает в Балвском и Гулбенском больничном объединении.

Re:Baltica пишет, что в решении финского органа медицинского надзора «Valvira» перечислен ряд серьёзных нарушений в работе Рыбаковой. Например, она провела гинекологический осмотр без соответствующего обучения. В другом случае она хотела осмотреть ребёнка с помощью гинекологического оборудования, предназначенного для взрослых. Эксперт «Valvira» заключил, что это «свидетельствует об отсутствии здравого смысла и понимании того, что её действия могут причинить вред пациентке».

В другом случае Рыбакова «не смогла диагностировать явную пневмонию». Ещё в одном случае она не заметила проблемы с глазами, из-за которой пациент чуть не лишился зрения.

Выслушав все стороны, в 2017 году Valvira постановила, что профессиональные навыки Рыбаковой недостаточны для работы врачом в Финляндии. Она была лишена права заниматься врачебной практикой.

Сама Рыбакова заявила Латвийскому телевидению, что ничего серьёзного не произошло, и не согласна с мнением Valvira. «Ну, были некоторые недовольные, но я не считаю это трагедией», — сказала она. Врач считает, что проблема заключалась в её неосведомлённости о финской системе здравоохранения. Она не сообщала ни одному латвийскому органу власти о том, что ей запрещено работать врачом в Финляндии. «Зачем мне это говорить? Это моё личное дело», — сказала она.

Что касается Лейкумы, то финский руководитель сначала не мог понять, жалуются ли на врача из-за недостатка знаний или из-за того, что она недостаточно хорошо говорит по-фински. «Valvira» решила, что ситуацию необходимо изучить более внимательно, и поручила Университету Тампере оценить как теоретические, так и практические знания Лейкумы.

«На письменном экзамене по внутренним болезням Лейкума набрала семь баллов из 80», — говорится в документе. Например, она не смогла распознать острый лейкоз. На другом экзамене, оценивавшем знания по внутренним болезням с точки зрения первичной медико-санитарной помощи, Лейкума набрала 12 баллов из 80. «Например, в одном из вопросов Лейкума не смогла распознать какой-либо потенциальный непосредственный риск, и такое поведение в сфере здравоохранения может причинить вред пациенту», — заключили экзаменаторы.

В феврале 2016 года Лейкума была лишена права заниматься врачебной практикой в ​​Финляндии.

В интервью Латвийскому телевидению Лейкума подчеркнула, что не согласна с решением Финляндии. Она считает, что это был политический заказ. Вернувшись в Латвию, она никому не сообщила о запрете, поскольку, по её словам, «если должностное лицо что-то принимает, это не имеет никакого отношения к Латвии».

Сообщается, что оба врача не сообщили своим работодателям в Латвии о запретах в Финляндии. Финские власти направили предупреждение в отношении этих двух врачей в Систему информации о внутреннем рынке (IMI) Европейской комиссии (ЕК). В рамках этой системы 30 стран ЕС и ассоциированных стран обмениваются информацией с 2016 года, в том числе о врачах, которым запретили заниматься врачебной практикой из-за нарушений.

Однако представительница LĀB Элита Виксне сообщила Re:Baltica, что при повторной сертификации врачей LĀB учитывает данные системы IMI только в том случае, если известно, что конкретный врач работал за границей. Если нет, то нет причин. Виксне пояснила, что система сложная, и проверка всех врачей станет «огромной административной нагрузкой».

На заседании в начале ноября LĀB примет решение о том, что делать с полученной информацией о медиках, потерявших работу в Финляндии.

Инспекция здравоохранения, в свою очередь, «примет к сведению» полученную информацию, но ничего сделать не может, поскольку жалоб пациентов нет, сообщает Re:Baltica.

Тем временем Абу Мери пообещал разъяснить журналистам, что ему позволяет закон. Он также пообещал направить письмо в Латвийскую ассоциацию врачей с просьбой проверить знания этих врачей.