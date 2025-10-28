Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Это нормально: Минздрав не видит проблемы в разных ценах на лекарства

© LETA 28 октября, 2025 20:37

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство здравоохранения рассмотрело возможность установления одинаковых цен на рецептурные лекарства во всех аптеках, однако пришло к выводу, что введение такой модели в Латвии не является необходимым, так как это не принесло бы значительной пользы для защиты здоровья населения и могло бы снизить конкуренцию. Об этом говорится в докладе министерства, который сегодня был рассмотрен в правительстве.

В докладе отмечается, что задача по оценке идеи о внедрении принципа единой цены в Латвии была поставлена на заседании Кабинета министров 16 июля 2024 года при рассмотрении изменений в правилах формирования цен на лекарства. Для выполнения этой задачи была создана рабочая группа, которая изучила опыт других стран и судебную практику Европейского союза (ЕС).

Фиксированная модель наценки на рецептурные лекарства в ряде европейских стран, включая Германию, Францию и Финляндию, обеспечивает одинаковые цены во всех аптеках. Это позволяет гарантировать равный финансовый доступ для пациентов и поддерживать небольшие аптеки. Однако Минздрав отмечает, что такое регулирование несет определенные риски: при слишком низкой наценке сельские аптеки могут стать нерентабельными, а аптечная сеть - сократиться.

Совет по конкуренции в своих заключениях неоднократно указывал, что установление одинаковых цен на рецептурные лекарства может снизить конкуренцию и ограничить независимость аптек. В Латвии уже действуют максимально допустимые цены на лекарства, а единое регулирование охватывает систему компенсации. Комиссия рекомендовала продолжать практику, при которой цена на лекарства вне системы компенсации соответствует цене в списке компенсируемых препаратов. Минздрав уже реализовал это через соответствующие поправки.

При этом Совет по конкуренции ссылается на практику Суда Европейского союза, который признает, что фиксированные цены на рецептурные лекарства могут ограничивать свободное движение товаров и конкуренцию. Это возможно в случае, если государство не располагает достаточными доказательствами того, что такое регулирование эффективно защищает здоровье населения.

Для оценки фактической ситуации Инспекция здравоохранения провела мониторинг цен в четырех регионах Латвии и в Риге. В ходе анализа выбранных нерегулируемых лекарств было установлено, что их средняя цена существенно не отличается: в небольших городах - 9,937 евро, за пределами городов - 9,944 евро, в Риге - 9,989 евро. Разница в ценах по регионам не превышала 5%. Аптеки в основном применяют максимальную наценку, поэтому цены значительно не отличаются в зависимости от местоположения. Различия чаще всего связаны с закупочными ценами на остатки товаров. В редких случаях, когда лекарства были дешевле, это наблюдалось в независимых аптеках.

Рабочая группа пришла к выводу, что введение одинаковых цен на рецептурные лекарства в Латвии не повысит доступ к медикаментам и может снизить конкуренцию. В то же время предоставляемые отдельными аптеками скидки для пациентов соответствуют интересам общества.

В докладе сделан вывод, что модель единой цены вряд ли принесла бы дополнительные преимущества для сельских аптек. Более того, в настоящее время аптеки предоставляют скидки на нерегулируемые рецептурные лекарства в интересах пациентов, и их запрет не способствовал бы снижению цен.

В Латвии уже действующая максимально допустимая наценка на лекарства ограничивает возможности демпинга цен в более густонаселенных районах. Обзор цен также показал, что цены в целом одинаковы. Таким образом, положительный эффект модели единой цены для сельских аптек в Латвии, вероятно, не будет достигнут, отмечается в докладе.

Даешь «налог на сладкое»! Предлагается ввести акциз на вкусняшки

Важно 20:49

Важно 0 комментариев

Применить акцизный налог к продуктам с избыточным содержанием сахара — с таким предложением выступили организация “Vecāku organizācija mammām un tētiem” (“Родительская организация для мам и пап”) и Институт общественного здоровья Рижского университета им. Страдыня. В сюжете 360 TV Ziņas рассказывается, чем мотивирована эта инициатива и какие продукты в обозримом будущем могут подорожать.

Применить акцизный налог к продуктам с избыточным содержанием сахара — с таким предложением выступили организация “Vecāku organizācija mammām un tētiem” (“Родительская организация для мам и пап”) и Институт общественного здоровья Рижского университета им. Страдыня. В сюжете 360 TV Ziņas рассказывается, чем мотивирована эта инициатива и какие продукты в обозримом будущем могут подорожать.

Читать
Загрузка

И хлынул поток горячей воды! Работники детсада пережили сильный испуг

Важно 20:43

Важно 0 комментариев

«Сегодня утром, когда сотрудники детского сада “Strautiņš” пришли на работу, их ожидал сильный испуг и волнение — в одной из групп прорвало трубу с горячей водой. Сразу были вызваны электрики, чтобы отключить подачу электричества в затопленных помещениях и оценить уровень безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном утром на странице дошкольного учреждения “Strautiņš” в Огрe в Facebook.

«Сегодня утром, когда сотрудники детского сада “Strautiņš” пришли на работу, их ожидал сильный испуг и волнение — в одной из групп прорвало трубу с горячей водой. Сразу были вызваны электрики, чтобы отключить подачу электричества в затопленных помещениях и оценить уровень безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном утром на странице дошкольного учреждения “Strautiņš” в Огрe в Facebook.

Читать

НАТО должно сразу сбивать самолеты России в своем небе: мнение эксперта

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

Российские дроны и самолеты, нарушающие воздушное пространство НАТО, нужно сбивать сразу «без дискуссии и без всех этих танцев», — сказал в интервью LSM+ немецкий эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге. По его мнению, именно из-за того, что страны НАТО отреагировали «неправильно с первого момента» на провокации РФ, Путин получил сигнал для дальнейших подобных действий, поэтому таких инцидентов будет больше. 

Российские дроны и самолеты, нарушающие воздушное пространство НАТО, нужно сбивать сразу «без дискуссии и без всех этих танцев», — сказал в интервью LSM+ немецкий эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге. По его мнению, именно из-за того, что страны НАТО отреагировали «неправильно с первого момента» на провокации РФ, Путин получил сигнал для дальнейших подобных действий, поэтому таких инцидентов будет больше. 

Читать

«Дешево и эффективно»: Балодис напомнил про трюк с «агентами Кремля»

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

"Дешево и эффективно", - депутат Рижской думы Рингольд Балодис прокомментировал заявление экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, которая резко высказалась о тех слугах народа, которые поддерживают инициативу денонсировать Стамбульскую конвенцию. По ее мнению, это признак того, что они "попали под влияние путинской пропаганды".

"Дешево и эффективно", - депутат Рижской думы Рингольд Балодис прокомментировал заявление экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, которая резко высказалась о тех слугах народа, которые поддерживают инициативу денонсировать Стамбульскую конвенцию. По ее мнению, это признак того, что они "попали под влияние путинской пропаганды".

Читать

Миелавс вырвался из «логова латвийских русских» к движению Херманиса. А Точсу немного тошно

Выбор редакции 20:21

Выбор редакции 0 комментариев

«Никому другому, а мне когда-то хватило мужества с пальмовой ветвью в руке пойти в “логово латвийских русских” с надеждой, что песня и слово помогут сделать их лояльными к стране, в которой они живут», — с таким заявлением выступил в социальной сети Facebook известный латышский певец и композитор Айнарс Миелавс.

«Никому другому, а мне когда-то хватило мужества с пальмовой ветвью в руке пойти в “логово латвийских русских” с надеждой, что песня и слово помогут сделать их лояльными к стране, в которой они живут», — с таким заявлением выступил в социальной сети Facebook известный латышский певец и композитор Айнарс Миелавс.

Читать

Кильки в будущем году будет больше, а салаки меньше — так решил Евросоюз

Новости Латвии 20:16

Новости Латвии 0 комментариев

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

Читать