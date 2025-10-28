Это нормально: Минздрав не видит проблемы в разных ценах на лекарства

В докладе отмечается, что задача по оценке идеи о внедрении принципа единой цены в Латвии была поставлена на заседании Кабинета министров 16 июля 2024 года при рассмотрении изменений в правилах формирования цен на лекарства. Для выполнения этой задачи была создана рабочая группа, которая изучила опыт других стран и судебную практику Европейского союза (ЕС).

Фиксированная модель наценки на рецептурные лекарства в ряде европейских стран, включая Германию, Францию и Финляндию, обеспечивает одинаковые цены во всех аптеках. Это позволяет гарантировать равный финансовый доступ для пациентов и поддерживать небольшие аптеки. Однако Минздрав отмечает, что такое регулирование несет определенные риски: при слишком низкой наценке сельские аптеки могут стать нерентабельными, а аптечная сеть - сократиться.

Совет по конкуренции в своих заключениях неоднократно указывал, что установление одинаковых цен на рецептурные лекарства может снизить конкуренцию и ограничить независимость аптек. В Латвии уже действуют максимально допустимые цены на лекарства, а единое регулирование охватывает систему компенсации. Комиссия рекомендовала продолжать практику, при которой цена на лекарства вне системы компенсации соответствует цене в списке компенсируемых препаратов. Минздрав уже реализовал это через соответствующие поправки.

При этом Совет по конкуренции ссылается на практику Суда Европейского союза, который признает, что фиксированные цены на рецептурные лекарства могут ограничивать свободное движение товаров и конкуренцию. Это возможно в случае, если государство не располагает достаточными доказательствами того, что такое регулирование эффективно защищает здоровье населения.

Для оценки фактической ситуации Инспекция здравоохранения провела мониторинг цен в четырех регионах Латвии и в Риге. В ходе анализа выбранных нерегулируемых лекарств было установлено, что их средняя цена существенно не отличается: в небольших городах - 9,937 евро, за пределами городов - 9,944 евро, в Риге - 9,989 евро. Разница в ценах по регионам не превышала 5%. Аптеки в основном применяют максимальную наценку, поэтому цены значительно не отличаются в зависимости от местоположения. Различия чаще всего связаны с закупочными ценами на остатки товаров. В редких случаях, когда лекарства были дешевле, это наблюдалось в независимых аптеках.

Рабочая группа пришла к выводу, что введение одинаковых цен на рецептурные лекарства в Латвии не повысит доступ к медикаментам и может снизить конкуренцию. В то же время предоставляемые отдельными аптеками скидки для пациентов соответствуют интересам общества.

В докладе сделан вывод, что модель единой цены вряд ли принесла бы дополнительные преимущества для сельских аптек. Более того, в настоящее время аптеки предоставляют скидки на нерегулируемые рецептурные лекарства в интересах пациентов, и их запрет не способствовал бы снижению цен.

В Латвии уже действующая максимально допустимая наценка на лекарства ограничивает возможности демпинга цен в более густонаселенных районах. Обзор цен также показал, что цены в целом одинаковы. Таким образом, положительный эффект модели единой цены для сельских аптек в Латвии, вероятно, не будет достигнут, отмечается в докладе.