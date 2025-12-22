Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Денег нет, но…» Достойную зарплату педагогам обещают лишь к 2030 году

22 декабря, 2025

Важно 0 комментариев

Правительство одобрило предложение Министерства образования и науки (МОН) продолжить реализацию графика повышения минимальной ставки зарплат педагогов с 2027 по 2030 годы.

В следующем году минимальная ставка сохранится на прежнем уровне - 9,76 евро в час. Такое решение обосновано экономической ситуацией в стране и замораживанием зарплат в публичном секторе. При нагрузке 40 часов в неделю педагоги будут получать не менее 1566 евро.

Повышение минимальной ставки будет осуществляться поэтапно с 2027 по 2030 год. Так, в 2027 году минимальная почасовая ставка для педагогов составит 10,35 евро, и при нагрузке 40 часов в неделю они будут получать не менее 1656 евро в месяц. Следующие этапы повышения запланированы в 2028 году - до 1751 евро в месяц, в 2029 году - до 1852 евро в месяц и в 2030 году - до 1958 евро в месяц.

Таким образом, средняя зарплата педагогов будет примерно на 20% выше минимальной ставки, а в 2030 году - в 2,5 раза выше установленной в стране минимальной месячной зарплаты, отмечает МОН.

Разработанный министерством график роста оплаты труда педагогов предусматривает повышение минимальной ставки для всех групп педагогических должностей в системе общего образования, специального и профессионального образования, образования по интересам, дошкольного образования и для академического персонала.

Для реализации предложений МОН в 2027 году дополнительно потребуется 51,15 млн евро, в 2028 году - 105,01 млн евро, в 2029 году - 161,98 млн евро, в 2030 году - 222,22 млн евро.

Оценивая влияние на бюджеты самоуправлений, МОН отмечает, что для обеспечения повышения минимальной ставки зарплат педагогов самоуправлениям в 2027 году потребуется дополнительное финансирование в размере 12,8 млн евро, в 2028 году - 26,3 млн евро, в 2029 году - 40,6 млн евро, а в 2030 году - 55,7 млн евро.

С 2027 года на 5,75% в год будет повышаться также минимальная ставка зарплат академического персонала - профессоров, ассоциированных профессоров, доцентов, лекторов и ассистентов. Финансирование повышения зарплат академического персонала в 2027 году будет обеспечено за счет перераспределения бюджета, а для продолжения повышения зарплат после 2028 года потребуется дополнительное финансирование.

«Отбросы!» Риекстс зовет бить индусов на улицах. Куда смотрит полиция?

Государственная полиция (VP) начала ведомственную проверку, в рамках которой будет дана оценка высказываниям обвиняемого по делу о трагическом пожаре в нелегальном хостеле в Риге Эрнеста Риекстса в адрес индийцев. В размещённом на платформе TikTok видео Риекст комментировал другой ролик, на котором видно человека в капюшоне, избивающего курьера по доставке еды на углу улиц Кришьяня Барона и Матиса в Риге.

Государственная полиция (VP) начала ведомственную проверку, в рамках которой будет дана оценка высказываниям обвиняемого по делу о трагическом пожаре в нелегальном хостеле в Риге Эрнеста Риекстса в адрес индийцев. В размещённом на платформе TikTok видео Риекст комментировал другой ролик, на котором видно человека в капюшоне, избивающего курьера по доставке еды на углу улиц Кришьяня Барона и Матиса в Риге.

«Последний шанс для живых людей Латвии»: Херманис о захвате власти

-Анализирую свои ошибки, а их немало. Выводы будут сделаны, - признается в Фейсбуке режиссер Алвис Херманис, вступивший недавно на путь политики.

-Анализирую свои ошибки, а их немало. Выводы будут сделаны, - признается в Фейсбуке режиссер Алвис Херманис, вступивший недавно на путь политики.

Осьминоги добрались до Северного моря. Следующая остановка — Юрмала?

2025 год в Британии уже называют «годом осьминога». По данным природоохранных организаций, у южного побережья Англии зафиксирован рекордный за десятилетия всплеск численности обыкновенного, или средиземноморского, осьминога (Octopus vulgaris).

2025 год в Британии уже называют «годом осьминога». По данным природоохранных организаций, у южного побережья Англии зафиксирован рекордный за десятилетия всплеск численности обыкновенного, или средиземноморского, осьминога (Octopus vulgaris).

Думали, что прославляет СССР: двум полицейским сделали выговор за дело тиктокера

Двое полицейских, применивших неправомерное наказание к латвийскому тиктокеру, сделали выговор, сообщили в Госполиции.

Двое полицейских, применивших неправомерное наказание к латвийскому тиктокеру, сделали выговор, сообщили в Госполиции.

Древняя болезнь поднимает голову? В Европе выявлены случаи проказы

В Европе фиксируют редкие случаи лепры — заболевания, которое многие считают исчезнувшим вместе со Средневековьем. За последние недели подтверждённые диагнозы зарегистрированы в Румыния и Хорватия. Речь идёт о единичных эпизодах, не представляющих угрозы массового распространения, однако сам факт их выявления привлёк внимание врачей и эпидемиологов.

В Европе фиксируют редкие случаи лепры — заболевания, которое многие считают исчезнувшим вместе со Средневековьем. За последние недели подтверждённые диагнозы зарегистрированы в Румыния и Хорватия. Речь идёт о единичных эпизодах, не представляющих угрозы массового распространения, однако сам факт их выявления привлёк внимание врачей и эпидемиологов.

Дания возмущена назначением США спецпосланника по Гренландии

После назначения Трампом специального посланника США по Гренландии Дания вызвала американского посла на беседу, сообщил датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен. Глава правительства "ожидает уважения" от США, сообщает DW.

После назначения Трампом специального посланника США по Гренландии Дания вызвала американского посла на беседу, сообщил датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен. Глава правительства "ожидает уважения" от США, сообщает DW.

Случайность или судьба? Про любовь — премьера в Аркаде Театра Чехова

В минувшие выходные в Аркаде Театра Чехова состоялась премьера нового спектакля, поставленного по пьесе Ника Пэйна «Созвездия». Режиссёром постановки стал Дж. Дж. Джилинджер. Минимум декораций, по времени - всего 1 час 40 минут, но за это время, кажется, прожито несколько жизней. Причем, прожито одними  и теми же людьми в одно и то же время - мужчиной и женщиной. Любовь как озарение? А могла ли она не случиться? Она нас выбирает? Или мы её?...

В минувшие выходные в Аркаде Театра Чехова состоялась премьера нового спектакля, поставленного по пьесе Ника Пэйна «Созвездия». Режиссёром постановки стал Дж. Дж. Джилинджер. Минимум декораций, по времени - всего 1 час 40 минут, но за это время, кажется, прожито несколько жизней. Причем, прожито одними  и теми же людьми в одно и то же время - мужчиной и женщиной. Любовь как озарение? А могла ли она не случиться? Она нас выбирает? Или мы её?...

