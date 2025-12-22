«Денег нет, но…» Достойную зарплату педагогам обещают лишь к 2030 году

В следующем году минимальная ставка сохранится на прежнем уровне - 9,76 евро в час. Такое решение обосновано экономической ситуацией в стране и замораживанием зарплат в публичном секторе. При нагрузке 40 часов в неделю педагоги будут получать не менее 1566 евро.

Повышение минимальной ставки будет осуществляться поэтапно с 2027 по 2030 год. Так, в 2027 году минимальная почасовая ставка для педагогов составит 10,35 евро, и при нагрузке 40 часов в неделю они будут получать не менее 1656 евро в месяц. Следующие этапы повышения запланированы в 2028 году - до 1751 евро в месяц, в 2029 году - до 1852 евро в месяц и в 2030 году - до 1958 евро в месяц.

Таким образом, средняя зарплата педагогов будет примерно на 20% выше минимальной ставки, а в 2030 году - в 2,5 раза выше установленной в стране минимальной месячной зарплаты, отмечает МОН.

Разработанный министерством график роста оплаты труда педагогов предусматривает повышение минимальной ставки для всех групп педагогических должностей в системе общего образования, специального и профессионального образования, образования по интересам, дошкольного образования и для академического персонала.

Для реализации предложений МОН в 2027 году дополнительно потребуется 51,15 млн евро, в 2028 году - 105,01 млн евро, в 2029 году - 161,98 млн евро, в 2030 году - 222,22 млн евро.

Оценивая влияние на бюджеты самоуправлений, МОН отмечает, что для обеспечения повышения минимальной ставки зарплат педагогов самоуправлениям в 2027 году потребуется дополнительное финансирование в размере 12,8 млн евро, в 2028 году - 26,3 млн евро, в 2029 году - 40,6 млн евро, а в 2030 году - 55,7 млн евро.

С 2027 года на 5,75% в год будет повышаться также минимальная ставка зарплат академического персонала - профессоров, ассоциированных профессоров, доцентов, лекторов и ассистентов. Финансирование повышения зарплат академического персонала в 2027 году будет обеспечено за счет перераспределения бюджета, а для продолжения повышения зарплат после 2028 года потребуется дополнительное финансирование.