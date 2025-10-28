Кильки в будущем году будет больше, а салаки меньше — так решил Евросоюз

Министр земледелия Армандс Краузе участвовал в заседании Совета в Люксембурге, где страны ЕС достигли компромисса по квотам.

Для Латвии на 2026 год квота по вылову трески в Балтийском море и Рижском заливе останется прежней — 10 и 37 тонн соответственно. Это означает сокращение на 80% и 62% по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии.

Салаки в Балтийском море разрешено выловить 2674 тонны (на 15% больше, чем в 2025 году), в Рижском заливе — 18 497 тонн (на 17% меньше). Для кильки квота составит 27 942 тонны — рост на 45%. Для лосося установлена квота 3359 особей, что на 27% меньше.

«Принятые решения напрямую влияют на рыбаков, переработчиков и жителей прибрежных посёлков. Они не должны быть непродуманными или разрушительными», — подчеркнул министр Краузе.

По его словам, квоты должны соответствовать научным рекомендациям:«Мы не требуем большего, чем позволяют исследования. Но сокращения, которые Еврокомиссия предлагает автоматически, неприемлемы, так как подрывают доверие рыбаков к решениям ЕС».



Краузе отметил, что достигнутый компромисс защищает интересы прибрежного рыболовства и предотвращает угрозу существованию отрасли.

В итоге государства согласились на снижение квот только для тех видов, по которым эксперты прямо указывали на ухудшение запасов — в частности, для лосося и трески.

По данным минземледелия, запасы салаки в Рижском заливе сейчас лучшие во всей Балтике, однако из-за слабого нереста в этом году квота всё же сокращена на 17%. Для лосося рекомендовано дальнейшее ограничение вылова, так как дикие популяции в реках восстанавливаются слишком медленно.

Министерство также отметило, что треска и лосось уже много лет разрешены только как прилов, однако их численность не растёт. Среди возможных причин — рост численности серых тюленей и бакланов, которые наносят серьёзный ущерб запасам ценных видов.