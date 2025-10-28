И хлынул поток горячей воды! Работники детсада пережили сильный испуг

Родителей, у которых была такая возможность, попросили оставить детей дома. Остальные воспитанники были приняты и размещены в группах, которые не пострадали от затопления. В результате утечки воды пострадали актовый зал здания на улице Лапу и кабинет заведующей, отмечается в публикации. Неконтролируемый поток горячей воды вызвал обрушение потолка в помещениях.

«В течение дня учреждение осмотрели эксперты строительного управления Огрского края, чтобы убедиться, безопасно ли детям находиться в помещении, где произошло затопление. Они пришли к выводу, что влага устранена, и пребывание детей в группе безопасно. В наиболее пострадавших помещениях — зале и кабинете заведующей — установлены осушители воздуха.»

Некоторое время музыкальные занятия детей будут проходить в других помещениях. Работа заведующей также будет затруднена. Учреждение поблагодарило всех сотрудников за помощь в уборке помещений и перемещении мокрых ковров, а родителей — за понимание.