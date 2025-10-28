Атака России уничтожила 20% месячного запаса лекарств Украины

По данным компании, объем уничтоженной на складе продукции составляет около 20% месячного запаса лекарств страны. Экономический ущерб оценивается в 100 миллионов долларов. При этом, как отметили собеседники издания, наибольший нематериальный вред от удара - уничтожение баз данных. В них содержалась информация о поставках, логистические маршруты и потребности аптечных сетей, с которыми сотрудничает "Оптима-Фарм".

Уничтоженный склад поставлял лекарства для Киева и Киевской области. 27 октября отгрузка товара временно прекратилась. Источники "Экономической правды" предполагают, что уничтожение склада в Киеве может повлечь за собой дефицит лекарств, но кратковременный. Генеральный директор "Оптима-Фарм" Игорь Гуцал заявил, что компания планируют возобновить транспортировку лекарств на этой неделе.

"Оптима-Фарм" является вторым по размеру фармацевтическим дистрибьютором после "БаДМ". Совместно они контролируют 85% украинского рынка лекарств. В ночь на 28 августа российские военные уже обстреливали склад "Оптима-Фарм" в Киеве. Тогда были уничтожены медикаменты и складское помещение.