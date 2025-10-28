Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Десять человек предстали перед судом Парижа за травлю Брижит Макрон

Euronews 28 октября, 2025 16:55

Мир 0 комментариев

Восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 года до 65 лет предстанут перед уголовным судом Парижа по обвинению в травле в соцсетях супруги президента Брижит Макрон, которую они называют "женщиной-трансгендером". Во вторник перед судьями выступит дочь Брижит Тифен.

Восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 года до 65 лет предстанут перед уголовным судом Парижа по обвинению в травле в соцсетях супруги президента Республики. Им вменяются в вину сексистские и трансфобные высказывания в отношении Брижит Макрон, которую они называют "женщиной-трансгендером", а 24-летнюю разницу в возрасте между супругами Макрон приравнивают к "педофилии".

Соответствующую жалобу первая леди и её супруг подали 27 августа 2024 года. Брижит Макрон на слушания не явилась, но в своих показаниях сообщила суду, что ни одно пребывание за границей не обходится без того, чтобы ей не рассказали об этом слухе. Супруги Макрон также подали жалобу в Соединенных Штатах, поскольку эта ложная информация была усилена американскими конспирологическими кругами. Выступающая за Трампа инфлюенсерша даже сняла серию видео под названием Becoming Brigitte, который набрал более миллиарда просмотров менее чем за 3 месяца.

Подсудимым, среди которых учителя, IT-специалисты, рекламщики и даже народные избранники, грозят до трёх лет тюрьмы и штраф в размере 45 000 евро.

Среди обвиняемых 41-летний Орельен Пуарсон-Атлан, известный под псевдонимом "Зоэ Саган" публицист. За его аккаунтом в соцсети X, который сейчас приостановлен, следили 200 000 пользователей, он часто ассоциировался с конспирологическими кругами.

На скамье подсудимых также Дельфина Жегусс 51 года, которая представлялась "медиумом", "журналистом" и "разоблачителем" под псевдонимом "Амандина Руа".

Она способствовала распространению теории о том, что Брижит Макрон, урожденная Тронье,"никогда не существовала", а Брижит Макрон - это её брат Жан-Мишель после якобы имевшего место трансгендерного перехода. Это утверждение необоснованно: Жан-Мишель Тронье, которому сейчас 80 лет, очень даже жив.

Осуждённая в 2024 году за клевету вместе с другой обвиняемой, Наташей Рей, Жегусс была оправдана в июле прошлого года в ходе апелляционного процесса. Это решение Брижит Макрон и её брат оспорили, обратившись в Верховный суд.

Трансфобный рекламный ролик, появившийся сразу после избрания Эммануэля Макрона в 2017 году, с тех пор широко распространился за рубежом, в частности в США, где президентская чета подала судебный иск против ультраправой подкастерши Кэндис Оуэнс.

Несколько ответчиков систематически распространяли публикации этой протрамповской активистки, в том числе фейковую обложку журнала Time, провозглашающую Брижит Макрон_"человеком года_".

Во вторник, второй день процесса, перед судьями должна выступить дочь Брижит Макрон Тифен.

Утро второго дня было посвящено допросу Орельена Пуарсон-Атлана. Он в частности заявил судьям, что некоторые из вменяемых ему в вину твитов были написаны "искуственным интеллектом". "Но вы перечитывали и публиковали их"? - спросил судья. "Да", - ответил подозреваемый. Затем он попытался объяснить, что "Зое Саган" - созданный им литературный образ, "как Флобер создал Мадам Бовари", добавил Пуарсон-Атлан. Он, как и остальные подсудимые, заверил суд, что их деятельность в соцсетях "нельзя назвать травлей".

Даешь «налог на сладкое»! Предлагается ввести акциз на вкусняшки

Важно 20:49

Важно 0 комментариев

Применить акцизный налог к продуктам с избыточным содержанием сахара — с таким предложением выступили организация “Vecāku organizācija mammām un tētiem” (“Родительская организация для мам и пап”) и Институт общественного здоровья Рижского университета им. Страдыня. В сюжете 360 TV Ziņas рассказывается, чем мотивирована эта инициатива и какие продукты в обозримом будущем могут подорожать.

И хлынул поток горячей воды! Работники детсада пережили сильный испуг

Важно 20:43

Важно 0 комментариев

«Сегодня утром, когда сотрудники детского сада “Strautiņš” пришли на работу, их ожидал сильный испуг и волнение — в одной из групп прорвало трубу с горячей водой. Сразу были вызваны электрики, чтобы отключить подачу электричества в затопленных помещениях и оценить уровень безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном утром на странице дошкольного учреждения “Strautiņš” в Огрe в Facebook.

НАТО должно сразу сбивать самолеты России в своем небе: мнение эксперта

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

Российские дроны и самолеты, нарушающие воздушное пространство НАТО, нужно сбивать сразу «без дискуссии и без всех этих танцев», — сказал в интервью LSM+ немецкий эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге. По его мнению, именно из-за того, что страны НАТО отреагировали «неправильно с первого момента» на провокации РФ, Путин получил сигнал для дальнейших подобных действий, поэтому таких инцидентов будет больше. 

Это нормально: Минздрав не видит проблемы в разных ценах на лекарства

Новости Латвии 20:37

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство здравоохранения рассмотрело возможность установления одинаковых цен на рецептурные лекарства во всех аптеках, однако пришло к выводу, что введение такой модели в Латвии не является необходимым, так как это не принесло бы значительной пользы для защиты здоровья населения и могло бы снизить конкуренцию. Об этом говорится в докладе министерства, который сегодня был рассмотрен в правительстве.

«Дешево и эффективно»: Балодис напомнил про трюк с «агентами Кремля»

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

"Дешево и эффективно", - депутат Рижской думы Рингольд Балодис прокомментировал заявление экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, которая резко высказалась о тех слугах народа, которые поддерживают инициативу денонсировать Стамбульскую конвенцию. По ее мнению, это признак того, что они "попали под влияние путинской пропаганды".

Миелавс вырвался из «логова латвийских русских» к движению Херманиса. А Точсу немного тошно

Выбор редакции 20:21

Выбор редакции 0 комментариев

«Никому другому, а мне когда-то хватило мужества с пальмовой ветвью в руке пойти в “логово латвийских русских” с надеждой, что песня и слово помогут сделать их лояльными к стране, в которой они живут», — с таким заявлением выступил в социальной сети Facebook известный латышский певец и композитор Айнарс Миелавс.

Кильки в будущем году будет больше, а салаки меньше — так решил Евросоюз

Новости Латвии 20:16

Новости Латвии 0 комментариев

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

