Латвийцы увлеклись пищевыми добавками и протеином — исследователи предупреждают

Как рассказала исследовательница Инесе Сиксна в эфире TV3 («900 sekundes»), цель опроса — не научное исследование, а попытка начать общественную дискуссию о том, как латвийцы используют биодобавки и насколько они осведомлены об их свойствах.

По её словам, наибольшие трудности вызывает различие между препаратами витамина D, который может продаваться и как медикамент, и как пищевая добавка.

«Для потребителя должна быть доступна чёткая и надёжная информация — зачем он что-то принимает и безопасно ли это», — подчеркнула Сиксна.

По данным BIOR, около половины латвийцев принимают добавки без консультации врача.

«Важно хотя бы уведомить своего врача, особенно если человек уже принимает какие-либо лекарства или имеет хронические заболевания. Некоторые добавки могут вступать во взаимодействие и вызвать нежелательные последствия», — отметила исследовательница.

Сиксна напомнила, что чрезмерное употребление добавок тоже несёт риски.

«Иногда организм получает слишком много — и тогда он вынужден избавляться от лишнего. Это создаёт дополнительную нагрузку и может навредить», — сказала она.

Опрос также показал, что жители наиболее доверяют аптечным сетям, где реализуются официально зарегистрированные добавки. Однако, если продукт куплен вне ЕС, условия его производства и дозировки могут отличаться. В отдельных случаях, отмечает BIOR, замена привычного средства на незарегистрированное может привести к повреждению печени или почек.

Исследователи отмечают и новую тенденцию — повальное увлечение протеиновыми продуктами.

«Сейчас слово “протеин” указано почти на каждом батончике. Это питательное вещество, но и оно может быть вредным, если его слишком много», — предупредила Сиксна.