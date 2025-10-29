Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Восхваляют Сталина! На русском! Наехали на латвийский хор, планирующий гастроли в Монако

Редакция PRESS 29 октября, 2025 11:33

Важно 0 комментариев

Читатель портала pietiek.com случайно обнаружил афишу с выступления в Монако "Рижского хора", который не только пел на русском, но и "восхвалял Сталина", через исполнение оратории Шостаковича "Песнь о лесах".

"Я решил в декабре отправиться в небольшое путешествие, в том числе посетить Монако. До сих пор я ничего подробно не слышал о профессиональных культурных событиях в этой маленькой стране, поэтому был сильно удивлён, увидев на сайте концертного сезона Филармонического оркестра Монте-Карло название «Рижский хор».

Что это такое? Исполнение оратории Шостаковича «Песнь о лесах» с оркестром? Вряд ли, ведь это под силу только одному из ведущих хоров, имеющих опыт исполнения крупных вокально-симфонических произведений. Государственный академический хор (ГАК) «Латвия»? Это правдоподобнее, но почему такое название? Здесь возможны две версии, и, возможно, обе верны. Я решил опросить знакомых певцов хора.

Но сначала о самой оратории, которую Шостакович написал летом 1949 года, пытаясь выслужиться перед Сталиным и коммунистическим режимом. В текстах Долматовского скрыто и открыто прославляется Сталин и его клика (Сталин как главный садовник!), что сегодня любому, кто не путинист, трудно слушать, не говоря уже о том, что нужно петь по-русски и представлять за рубежом русский империализм и шовинизм. Это официальная внешняя политика Латвии?

Первая версия: этот случай просто продолжает художественную репертуарную политику, присущую ГАК «Латвия», ведь это не первый случай, когда вскрываются факты, подтверждающие пророссийскую позицию руководства, хотя бы вспомнить запланированный весной концерт с пророссийским дирижёром, который сорвался только благодаря протесту общества.

Кстати, и сейчас большая часть хора, выступающая против этого концерта, написала письмо протеста и уже провела встречу с прогрессивным министром культуры. Принесёт ли эта встреча плоды и будет ли наконец уволено пророссийское руководство — Сирмайс и Ошлейс? Вряд ли, скорее всё снова заметут под ковёр, ведь правящая коалиция очень любит и балует художников, поддерживающих политику Кремля.

Вторая версия касается совсем другой стороны деятельности хора: возможно, ошибка с названием хора в афише произошла потому, что это просто планировалось как… «халтура» под другим именем, чтобы дополнительно заработать большие гонорары. Нет, не певцам хора, а руководству; хористы, вероятно, получили бы оплату как командированные артисты. Щедро финансируемый из денег налогоплательщиков и должным образом не контролируемый Министерством культуры хор отправляется в турне как анонимный коллектив певцов, чтобы руководство могло вести свой «бизнес»? Нет ничего выгоднее, чем свой бизнес за счёт налогоплательщиков.

Сопротивление хористов, однако, достигло очень высокого уровня и привело к написанию коллективного письма, поскольку их положение после отказа петь это произведение стало невыносимым: начался моббинг и психологическое давление со стороны руководства с угрозами увольнения. Понятно, что у руководства возможность потерять жирные гонорары вызвала панику и ненависть.

Но, может быть, обе версии верны? Дождёмся ли мы наконец отставки этого «кремлёвского» (любимый термин коалиции) руководства хора и инициированного прогрессивным министром аудита ГАК «Латвия»? Скорее всего, нет, ведь рука руку моет", - считает читатель pietiek.com.

