Литва на месяц закрыла границу с Белоруссией: за некоторыми исключениями

Редакция PRESS 29 октября, 2025 15:44

Новости Латвии 0 комментариев

Фото: Министерство обороны Литвы.

В среду литовское правительство приняло решение закрыть границу с Беларусью на месяц, но сделать исключения для некоторых путешественников.

"Мы вносим проекты, направленные на урегулирование напряжённой ситуации на границе и в аэропортах. Мы считаем, что эти изменения должны стать реальным сигналом для нашего не очень дружелюбного соседа, который не прилагает никаких усилий для решения проблемы", - сказал на заседании министр внутренних дел Владислав Кондратович.

По решению кабинета министров пограничный переход "Шальчининкай-Бенякони" полностью закрывается.

Движение через пограничный переход "Мядининкай-Каменный Лог" ограничивается.

Запрет на движение через этот переход не распространяется на дипломатов, дипломатическую почту, лиц, следующих по документам упрощённого транзита, граждан Литвы, возвращающихся в Литву, и членов их семей.

Он также не распространяется на граждан государства Европейского союза, Европейской экономической зоны, стран НАТО и членов их семей, въезжающих в страну, иностранцев, возвращающихся в страну на основании действующих в Литве видов на жительство, а также на иностранных граждан с гуманитарными визами.

Правительство поручило Службе охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) организовать и обеспечить реализацию этого запрета, включая въезд и выезд лиц из Литвы по гуманитарным причинам.

"Сегодня Литва сталкивается с гибридной атакой, вещи нужно называть своими именами", - заявила премьер Инга Ругинене.

Она отметила, что понимает, что это решение создаст неудобства для некоторых жителей.

"Но мы очень ответственно относимся к безопасности, считаем, что сегодня приоритет - безопасность всех граждан. (...) Прошу всех сосредоточиться, этот шаг сегодня необходим, - отметила глава правительства.

Решение будет действовать до 30 ноября, после чего Кабмин решит, продлить ли срок действия запрета.

На прошлой неделе аэропорты Литвы четыре раза закрывались из-за метеозондов, использующихся для перевозки контрабандных сигарет. Это затронуло в общей сложности более 140 рейсов и более 20 тыс. пассажиров.

Армии дано разрешение сбивать такие объекты. В свою очередь, президент Гитанас Науседа предложил ограничить перевозку белорусских товаров по схеме калининградского транзита и призвал ЕС коллективно реагировать на исходящую от аэрозондов угрозу.

Два единственных действовавших ранее пограничных пункта пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай" были закрыты с вечера воскресенья по решению СОГГЛ.

Обновлено: 17:45 29.10.2025
«Сделал предложение в автозаке». Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов и вокалистка Наоко объявили о помолвке, сообщает в Фейсбуке Алексей Венедиктов со ссылкой на телеграм-канал группы «Стоптайм».

Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.

По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинича поделилась советами, как накопить денег в текущей сложной экономической ситуации. Советы вдохновляют - предлагается ходить пешком и не выбрасывать еду. 

Жители дома на улице Дзелзавас в Риге ночью стали свидетелями бесстрашного действа за окнами. Жители следили за действиями вора – от посадки в машину до момента его задержания, когда к машине подоспели вызванные жильцами полицейские. Оказалось, что вор, разыскивая ценное, даже успел ненадолго вздремнуть, рассказывает телепрограмма "Дегпункта".

