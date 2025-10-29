Литва на месяц закрыла границу с Белоруссией: за некоторыми исключениями

"Мы вносим проекты, направленные на урегулирование напряжённой ситуации на границе и в аэропортах. Мы считаем, что эти изменения должны стать реальным сигналом для нашего не очень дружелюбного соседа, который не прилагает никаких усилий для решения проблемы", - сказал на заседании министр внутренних дел Владислав Кондратович.

По решению кабинета министров пограничный переход "Шальчининкай-Бенякони" полностью закрывается.

Движение через пограничный переход "Мядининкай-Каменный Лог" ограничивается.

Запрет на движение через этот переход не распространяется на дипломатов, дипломатическую почту, лиц, следующих по документам упрощённого транзита, граждан Литвы, возвращающихся в Литву, и членов их семей.

Он также не распространяется на граждан государства Европейского союза, Европейской экономической зоны, стран НАТО и членов их семей, въезжающих в страну, иностранцев, возвращающихся в страну на основании действующих в Литве видов на жительство, а также на иностранных граждан с гуманитарными визами.

Правительство поручило Службе охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) организовать и обеспечить реализацию этого запрета, включая въезд и выезд лиц из Литвы по гуманитарным причинам.

"Сегодня Литва сталкивается с гибридной атакой, вещи нужно называть своими именами", - заявила премьер Инга Ругинене.

Она отметила, что понимает, что это решение создаст неудобства для некоторых жителей.

"Но мы очень ответственно относимся к безопасности, считаем, что сегодня приоритет - безопасность всех граждан. (...) Прошу всех сосредоточиться, этот шаг сегодня необходим, - отметила глава правительства.

Решение будет действовать до 30 ноября, после чего Кабмин решит, продлить ли срок действия запрета.

На прошлой неделе аэропорты Литвы четыре раза закрывались из-за метеозондов, использующихся для перевозки контрабандных сигарет. Это затронуло в общей сложности более 140 рейсов и более 20 тыс. пассажиров.

Армии дано разрешение сбивать такие объекты. В свою очередь, президент Гитанас Науседа предложил ограничить перевозку белорусских товаров по схеме калининградского транзита и призвал ЕС коллективно реагировать на исходящую от аэрозондов угрозу.

Два единственных действовавших ранее пограничных пункта пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай" были закрыты с вечера воскресенья по решению СОГГЛ.