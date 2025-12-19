Снег или дождь? Ночью Латвию пересечет зона осадков

На большей части территории страны дождь ожидается в ночные и утренние часы, тогда как в Латгале и Селии - в основном днем. Местами возможен туман.

В отдельных районах Курземе и центральных регионах страны небо временами прояснится, появится солнце.

Ночью будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит 0...+5 градусов.

Днем ожидается слабый и умеренный западный, юго-западный ветер, а температура повысится до +2...+7 градусов.

В Риге во второй половине ночи и утром пройдет дождь, во второй половине дня сквозь облака будут пробиваться лучи солнца. Температура воздуха в столице составит около +6 градусов.