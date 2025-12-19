Аугулис напомнил о принципе снежного кома в экономике — снежный ком растет и растет, а потом в один момент его уже невозможно сдвинуть. Поэтому, по его мнению, уже сейчас необходимо сократить расходы.

Поговорив с предпринимателями, Аугулис пришел к выводу, что, видя рост цен на ресурсы и рост затрат, не все предприниматели смогут увеличить свои производственные мощности, поэтому они сокращают свои расходы, чтобы сохранить рабочую силу и иметь возможность выплачивать заработную плату. Стране нужно перейти от бюрократического мышления к экономическому, считает он.

"К сожалению, в правящей коалиции экономически мыслит меньшинство, поскольку не все имеют опыт работы в местных органах власти или в бизнесе, поэтому многие не понимают, что значит зарабатывать деньги, платить своим сотрудникам, что деньги не падают с неба и не растут на деревьях", - сказал Аугулис.