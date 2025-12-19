Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Многие депутаты думают, что деньги растут на деревьях: Аугулис о главной трагедии госуправления (2)

Neatkarīgā Rīta Avīze 19 декабря, 2025 13:17

Новости Латвии 2 комментариев

«Я не хочу, чтобы мои дети и внуки через несколько лет выплачивали сумму займов, которая на нас навалилась», – сказал в интервью «nra.lv TV sarunas» депутат Сейма, бывший министр транспорта Улдис Аугулис.

Аугулис напомнил о принципе снежного кома в экономике — снежный ком растет и растет, а потом в один момент его уже невозможно сдвинуть. Поэтому, по его мнению, уже сейчас необходимо сократить расходы.

Поговорив с предпринимателями, Аугулис пришел к выводу, что, видя рост цен на ресурсы и рост затрат, не все предприниматели  смогут увеличить свои производственные мощности, поэтому они сокращают свои расходы, чтобы сохранить рабочую силу и иметь возможность выплачивать заработную плату. Стране нужно перейти от бюрократического мышления к экономическому, считает он.

"К сожалению, в правящей коалиции экономически мыслит меньшинство, поскольку не все имеют опыт работы в местных органах власти или в бизнесе, поэтому многие не понимают, что значит зарабатывать деньги, платить своим сотрудникам, что деньги не падают с неба и не растут на деревьях", - сказал Аугулис.

