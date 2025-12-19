Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Теперь заживём: Банк Латвии повысил прогноз роста ВВП (1)

Редакция PRESS 19 декабря, 2025 13:51

Новости Латвии 1 комментариев

Банк Латвии повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на этот год до 1,7% с 1,2%, сообщил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс на организованной Банком Латвии дискуссии в пятницу.

Банк Латвии сохранил прогноз роста ВВП на 2026 год на прежнем уровне - 2,8%, а прогноз экономического роста на 2027 год снижен до 2,9% с 3,2% (июньский прогноз). В 2028 году Банк Латвии прогнозирует рост ВВП на уровне 3,2%.

Банк Латвии отметил, что прогноз роста ВВП был пересмотрен в сторону повышения в основном благодаря новым данным. Прогноз на будущее существенно не изменился, но за счет корректировки прогноза по некоторым крупным инвестиционным проектам более быстрый рост ожидается в 2028 году, а не в 2027-м.

В среднесрочной перспективе благодаря улучшению настроения потребителей замедлится темп роста накоплений домохозяйств, а частное потребление вырастет.

Государственные и частные инвестиции являются стабильной опорой экономики, что поддерживается и ростом кредитования, заявили в центральном банке. Инвестиции в развитие подпитываются изменениями в производстве, что увеличивает производственные мощности.

Банк Латвии отметил, что индикатор экономических настроений, отражающий изменения в настроениях предпринимателей и потребителей, также указывает на восстановление экономики. Промышленность, розничная торговля и сфера услуг, а также потребительские настроения в настоящее время находятся в фазе подъема.

По мере снижения глобальной неопределенности ожидается и более активный рост экспорта. Однако проблемы создает быстрый рост стоимости рабочей силы в Латвии, а также военные конфликты и связанная с ними неопределенность во внешней среде.

Предложение рабочей силы остается ограниченным, и ожидается, что рост заработной платы ускорится. Прогнозируется, что рост заработной платы будет несколько выше, чем в июньском прогнозе. В основном это будет обусловлено увеличением фонда оплаты труда в частном секторе, однако заработная плата в государственном секторе также росла значительно быстрее, чем ожидалось. Покупательная способность населения продолжит укрепляться, а зарплаты будут расти быстрее инфляции.

Банк Латвии отметил, что спрос на рабочую силу остается устойчивым. В среднесрочной перспективе этому также будет способствовать реализация крупных инвестиционных проектов. Уровень безработицы останется низким на протяжении всего периода прогноза и снизится до 6,2% в 2028 году. Этому будет способствовать улучшение ожиданий в отношении занятости, постепенное восстановление внешней среды и дальнейший экономический подъем.

Потребление, в свою очередь, будет стимулироваться новыми решениями правительства о дополнительных расходах на оборону и демографию, а также повышением зарплат учителям.

Потоки государственных инвестиций увеличатся к концу периода благодаря военным поставкам и проекту "Rail Baltica".

Банк Латвии также отметил, что в среднесрочной перспективе дефицит бюджета увеличится, и на него существенно повлияет увеличение расходов на оборону, особенно в следующем году. По прогнозам, дефицит превысит 3% ВВП.

Более быстрое финансирование расходов на оборону будет происходить за счет заимствований, поэтому государственный долг в ближайшие годы продолжит расти и в конце периода составит чуть более 50% ВВП.

Комментарии (1)
Комментарии (1)

В Латвии разрешили нейтрализовать дроны у критической инфраструктуры (1)

Новости Латвии 18:38

Новости Латвии 1 комментариев

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

Дождливая ночь и осторожные прояснения (1)

Важно 18:29

Важно 1 комментариев

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

Где в Латвии можно будет покататься на горных лыжах на Рождество? (1)

Важно 18:23

Важно 1 комментариев

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Новая станция техосмотра в Риге сможет обслуживать до 1000 авто в день (1)

Важно 18:20

Важно 1 комментариев

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Ford неожиданно меняет курс: автоаккумуляторы уходят в дата центры (1)

Всюду жизнь 18:10

Всюду жизнь 1 комментариев

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка (1)

Важно 17:47

Важно 1 комментариев

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет (1)

Важно 17:35

Важно 1 комментариев

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

