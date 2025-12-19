Банк Латвии сохранил прогноз роста ВВП на 2026 год на прежнем уровне - 2,8%, а прогноз экономического роста на 2027 год снижен до 2,9% с 3,2% (июньский прогноз). В 2028 году Банк Латвии прогнозирует рост ВВП на уровне 3,2%.

Банк Латвии отметил, что прогноз роста ВВП был пересмотрен в сторону повышения в основном благодаря новым данным. Прогноз на будущее существенно не изменился, но за счет корректировки прогноза по некоторым крупным инвестиционным проектам более быстрый рост ожидается в 2028 году, а не в 2027-м.

В среднесрочной перспективе благодаря улучшению настроения потребителей замедлится темп роста накоплений домохозяйств, а частное потребление вырастет.

Государственные и частные инвестиции являются стабильной опорой экономики, что поддерживается и ростом кредитования, заявили в центральном банке. Инвестиции в развитие подпитываются изменениями в производстве, что увеличивает производственные мощности.

Банк Латвии отметил, что индикатор экономических настроений, отражающий изменения в настроениях предпринимателей и потребителей, также указывает на восстановление экономики. Промышленность, розничная торговля и сфера услуг, а также потребительские настроения в настоящее время находятся в фазе подъема.

По мере снижения глобальной неопределенности ожидается и более активный рост экспорта. Однако проблемы создает быстрый рост стоимости рабочей силы в Латвии, а также военные конфликты и связанная с ними неопределенность во внешней среде.

Предложение рабочей силы остается ограниченным, и ожидается, что рост заработной платы ускорится. Прогнозируется, что рост заработной платы будет несколько выше, чем в июньском прогнозе. В основном это будет обусловлено увеличением фонда оплаты труда в частном секторе, однако заработная плата в государственном секторе также росла значительно быстрее, чем ожидалось. Покупательная способность населения продолжит укрепляться, а зарплаты будут расти быстрее инфляции.

Банк Латвии отметил, что спрос на рабочую силу остается устойчивым. В среднесрочной перспективе этому также будет способствовать реализация крупных инвестиционных проектов. Уровень безработицы останется низким на протяжении всего периода прогноза и снизится до 6,2% в 2028 году. Этому будет способствовать улучшение ожиданий в отношении занятости, постепенное восстановление внешней среды и дальнейший экономический подъем.

Потребление, в свою очередь, будет стимулироваться новыми решениями правительства о дополнительных расходах на оборону и демографию, а также повышением зарплат учителям.

Потоки государственных инвестиций увеличатся к концу периода благодаря военным поставкам и проекту "Rail Baltica".

Банк Латвии также отметил, что в среднесрочной перспективе дефицит бюджета увеличится, и на него существенно повлияет увеличение расходов на оборону, особенно в следующем году. По прогнозам, дефицит превысит 3% ВВП.

Более быстрое финансирование расходов на оборону будет происходить за счет заимствований, поэтому государственный долг в ближайшие годы продолжит расти и в конце периода составит чуть более 50% ВВП.