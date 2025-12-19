Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Праздничная Юрмала: концерты, выставки и новогодние мероприятия для жителей и гостей города

Редакция PRESS 19 декабря, 2025 14:48

В преддверии Рождества и Нового года Юрмала приглашает жителей и гостей города окунуться в праздничную атмосферу, насладиться концертами, выставками и массовыми мероприятиями. В этом году особое внимание уделено программе “Ziemassvētku festivāls” в концертном зале Дзинтари, культурным событиям в городских пространствах, а также совместному празднованию Нового года в Каугури.

Встреча Нового года в Юрмале

Главным событием новогодней ночи станет праздничное мероприятие 31 декабря с 23.00 до 1.00 у Kauguru Kultūras nams (Raiņa iela 110) в Каугури. В ожидании наступления Нового года для гостей будет выступать группа “Debespuses”, пройдут конкурсы, посвящённые новогодним традициям разных стран мира, а на большом экране покажут фоторепортаж о самых ярких событиях уходящего года в Юрмале. Перед полуночью состоится подключение к трансляции Латвийского телевидения, а наступление Нового года будет ознаменовано красочным лазерным световым шоу в небе над Каугури.

“Рождественский фестиваль” в концертном зале Дзинтари

До конца года в Концентратном зале Дзинтари (Turaidas iela 1) продолжается “Рождественский фестиваль”, предлагающий насыщенную концертную программу:

19 декабря, 19.00 — концерт “Ziemassvētki Francijā” в исполнении Latvijas Radio koris, дирижёр Сигвардс Клява, Айгарс Рейнис (орган) и Айгарс Рауманис (саксофон).
20 декабря, 18.00 — фламенко-шоу из Барселоны с участием Патрисии Гарсии (вокал), Руты Квесады (танец), Рауля Эредии (виолончель) и Де Ла Веги (гитара).
25 декабря, 17.00 — концерт группы “Framest” “Baltie Ziemassvētki”.
27 декабря, 18.00 — концерт “Ai, bagāti Ziemassvētki” в исполнении группы “Latvian Voices”.
28 декабря, 17.00 — рождественский концерт Rīgas Doma zēnu koris.
29 декабря, 19.00 — концерт “Itāļu baroka meistardarbi” с участием Карлоты Далии и Иевы Салиете.
30 декабря, 19.00 — концерт пианиста Андрея Осокина “Bēthovens, Bahs un Šopēns”.
31 декабря, 15.00 и 18.00 — “Jaungada koncerts un Vīnes valši”.

Билеты можно приобрести в кассах “Biļešu paradīze”.

Концерты в городе

Праздничные мероприятия проходят и в других культурных пространствах Юрмалы:

20 декабря, 12.00 — в Jūrmalas Kultūras centrs (Jomas iela 35) рождественский концерт детских и молодёжных коллективов: “BG deju studija”, “Zītariņi”, “Varavīksne”, а также детский балет “Arabeska”.

20 декабря, 16.00 — в Bulduru baznīca (Kr. Barona iela 6) состоится свētbrīdis и концерт с участием тенора Александра Антоненко.

23 декабря, 18.00 — в Dzintaru koncertzāle джазовый концерт “Ziemas mūzika svinga ritmos” оркестра “Jūrmala”, дирижёры Бруно Юргенбергс и Хелмутс Шембергс, солистка Лаура Райла.

25 декабря, 16.00 — в Jūrmalas teātris (Muižas iela 7) концерт “Starp sniegu un cilvēkiem” с участием Гиртса Алстерса, Эдия Шиминьша, Дависа Путанса, Айниса Рудзитиса и Артура Палкевичса.

26 декабря, 18.00 — “Operetes Jaungada koncerts” в Dzintaru koncertzāle.

27 декабря, 16.00 — в Jūrmalas muzejs концерт певицы Визмы Звайгзне и пианистки Аурелии Шимкус.

Выставки в культурных пространствах Юрмалы

В праздничный период в Юрмале можно посетить ряд выставок:

В Jūrmalas muzejs (Tirgoņu iela 29) представлены выставки “Mans ceļš. No Rozentāla studijas līdz profesijai” и “Ārsts kūrortā 19. gadsimtā”.

В Jūrmalas Brīvdabas muzejs (Tīklu iela 1A) открыта постоянная экспозиция “Jūrmalas zvejnieku sēta 19.–20. gadsimtā”.

В Aspazijas māja (Z. Meierovica prospekts 18/20) проходит конкурсная выставка “Aspazija. Spēcīga sieviete. Portrets”.

В Bulduru Izstāžu nams (Muižas iela 6) до 30 декабря можно увидеть конкурсную выставку “Cik vērts?” и экспозицию, посвящённую жизни и творчеству Валдиса Буша.

В Mākslas stacija “Dubulti” (Z. Meierovica prospekts 4) представлена персональная выставка Видвудса Звиедриса “Reiz bija zila zāle un zaļas debesis”.

Праздничное оформление города

Посещение мероприятий можно совместить с прогулками по празднично украшенной Юрмале. На Jomas iela зажжена главная городская ёлка, установлены интерактивные световые объекты и освещённый “ледяной домик” в форме полусферы. По всей пешеходной улице проходит “Eglīšu promenāde” — 131 ёлка, украшенная жителями Юрмалы. Праздничные ели установлены также в Дубулты, Слоке и Каугури, а рождественское настроение дополняют световые инсталляции в парках и скверах города.

Подробная информация о культурных событиях и времени работы учреждений доступна на сайте www.jurmala.lv в разделе “Pasākumu kalendārs”.

