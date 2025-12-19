Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 19. Декабря Завтра: Lelde, Sarmis
Доступность

Украина ударила по танкеру «теневого флота» в Средиземном море (1)

Редакция PRESS 19 декабря, 2025 15:21

Важно 1 комментариев

Служба безопасности Украины впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моря, сообщают РБК-Украина и УНИАН со ссылкой на источники в спецслужбе. По их данным, операция была проведена на расстоянии более 2 тыс. км от Украины.

Танкер атаковали воздушные беспилотники QENDIL. В момент удара судно было пустым, что, как подчеркивают источники, исключало экологические риски для региона. В результате атаки танкер получил критические повреждения и больше не может использоваться по назначению.

Источник РБК-Украина заявил, что судно применялось Россией для обхода санкций и финансирования войны, поэтому являлось «абсолютно законной целью» с точки зрения международного права. СБУ квалифицирует операцию как удар по логистике экспорта российской нефти.

Это не единичный эпизод. Ранее, 28 ноября, у Босфора были атакованы танкеры под флагом Гамбии Kairos и Virat. Как сообщали в СБУ, они были выведены из строя морскими дронами Sea Baby. 1 декабря у побережья Сенегала повреждения получил танкер Mersin, после чего его владелец объявил о прекращении операций с Россией. 2 декабря удар был нанесен по танкеру Midvolga-2 недалеко от побережья Турции.

10 декабря украинские военные поразили танкер Dashan в Черном море. По данным источника Укринформа в СБУ, судно стоимостью около 30 млн долларов (примерно 27,5 млн евро) и с потенциальной выручкой за рейс до 60 млн долларов (около 55 млн евро) получило критические повреждения и было выведено из строя.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Алла Пугачева выпустила новую антивоенную песню «Давай просто жить» (видео)
Важно

Алла Пугачева выпустила новую антивоенную песню «Давай просто жить» (видео) (1)

В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице
Эксклюзив

В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка
Важно

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Латвии разрешили нейтрализовать дроны у критической инфраструктуры (1)

Новости Латвии 18:38

Новости Латвии 1 комментариев

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

Читать
Загрузка

Дождливая ночь и осторожные прояснения (1)

Важно 18:29

Важно 1 комментариев

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

Читать

Где в Латвии можно будет покататься на горных лыжах на Рождество? (1)

Важно 18:23

Важно 1 комментариев

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Читать

Новая станция техосмотра в Риге сможет обслуживать до 1000 авто в день (1)

Важно 18:20

Важно 1 комментариев

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Читать

Ford неожиданно меняет курс: автоаккумуляторы уходят в дата центры (1)

Всюду жизнь 18:10

Всюду жизнь 1 комментариев

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Читать

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка (1)

Важно 17:47

Важно 1 комментариев

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Читать

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет (1)

Важно 17:35

Важно 1 комментариев

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

Читать