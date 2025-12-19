Танкер атаковали воздушные беспилотники QENDIL. В момент удара судно было пустым, что, как подчеркивают источники, исключало экологические риски для региона. В результате атаки танкер получил критические повреждения и больше не может использоваться по назначению.

Источник РБК-Украина заявил, что судно применялось Россией для обхода санкций и финансирования войны, поэтому являлось «абсолютно законной целью» с точки зрения международного права. СБУ квалифицирует операцию как удар по логистике экспорта российской нефти.

Это не единичный эпизод. Ранее, 28 ноября, у Босфора были атакованы танкеры под флагом Гамбии Kairos и Virat. Как сообщали в СБУ, они были выведены из строя морскими дронами Sea Baby. 1 декабря у побережья Сенегала повреждения получил танкер Mersin, после чего его владелец объявил о прекращении операций с Россией. 2 декабря удар был нанесен по танкеру Midvolga-2 недалеко от побережья Турции.

10 декабря украинские военные поразили танкер Dashan в Черном море. По данным источника Укринформа в СБУ, судно стоимостью около 30 млн долларов (примерно 27,5 млн евро) и с потенциальной выручкой за рейс до 60 млн долларов (около 55 млн евро) получило критические повреждения и было выведено из строя.