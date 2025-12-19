«Соседи России испытали бы эмоциональное удовлетворение, но…» Как де Вевер не дал изъять деньги РФ

План использования замороженных российских активов (210 млрд. евро) для оплаты кредита, который так долго был единственной рассматриваемой идеей Еврокомиссии, провалился. Де Вевер, фламандский националист, чья карьера основана на желании разделить свою страну, продержался более двух месяцев под натиском тяжеловесов ЕС. Но не отступил.

"Политика - это не эмоции"

Все началось в одну прекрасную октябрьскую ночь. Тогда лидеры ЕС встретились, надеясь достичь соглашения о беспрецедентном шаге — использовании российских активов для оказания финансовой поддержки Украине. ЕС привык к противодействию таких лидеров как венгерский премьер Виктор Орбан, но внезапно столкнулся с 54-летним Де Вевером.

Когда лидеры покинули эту встречу с поникшими головами и пустыми руками после того, как пообещали Владимиру Зеленскому миллиарды евро, они поклялись, что им нужно всего два месяца, чтобы убедить бельгийца. Однако с течением времени все больше лидеров переходили на его сторону. Италия, Болгария и Мальта выступили против использования активов России из-за опасений репрессий.

Вместо этого они хотели, чтобы ЕС совместно предоставил заем из своих средств

Тот факт, что эта идея была равно неприемлема для канцлера Германии Фридриха Мерца и дружественного России венгерского премьера Орбана, но в итоге именно ее и приняли, показывает масштаб победы Де Вевера.

«Страны, которые живут рядом с Россией, нашли бы в этом [конфискации российских активов] эмоциональное удовлетворение, но политика — это не эмоциональная работа, и рациональность возобладала, — сказал Де Вевер журналистам после саммита.

Силиня: "Не хочу, чтобы Бельгия стала Венгрией"

Де Вевер, продолжая оказывать сопротивление, был вознагражден за свою октябрьскую упрямость беспрецедентной популярностью на родине и льстивым вниманием со стороны влиятельных деятелей ЕС.

В начале декабря человек, который всю свою политическую карьеру презирал франкоязычные районы Бельгии, сорвал бурные аплодисменты после выступления перед франкоязычной аудиторией. 67% опрошенных бельгийцев заявили, что поддерживают его противодействие плану по замораживанию активов.

Ранее в этом месяце немецкий политик Мерц и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен устроили для Де Вевера ужин в Брюсселе, приложив все усилия, чтобы убедить его отказаться от противодействия плану по замораживанию активов. Двое немцев не добились успеха с помощью «пряника». Поэтому некоторые дипломаты предложили использовать «кнут».

Неделю назад дипломаты ЕС предложили, что если Бельгия не присоединится к плану по замораживанию активов, она будет исключена из процесса принятия решений в ЕС, как это произошло с Венгрией.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила POLITICO во вторник: «Я не хочу, чтобы Бельгия стала второй Венгрией». Но и это предупреждение мало повлияло на Де Вевера.

Так же как и угроза ЕС обойти Бельгию и протащить соглашение о замороженных активах с помощью так называемого голосования квалифицированным большинством.

А можно не платить? - Можно, вычеркиваем

На саммите ЕС де Вевер огласил свою цену за поддержку плана по активам: неограниченные финансовые гарантии от других стран-членов по пакету на 210 миллиардов евро на случай, если Россия подаст иск или примет другие меры возмездия.

Но идея дать Бельгии такие была обречена на провал, поскольку страны были обеспокоены неограниченной ответственностью за свои финансовые результаты. После четырех часов переговоров появилась реальная перспектива того, что соглашение не будет достигнуто.

Время шло, лидеры хотели уехать из Брюсселя на рождественские каникулы, а Украина ждала определенности, поэтому разговор перешел к плану Б Европейской комиссии по финансированию Украины: совместному займу из собтсвенных средств.

Вопрос заключался в том, как ЕС может убедить Венгрию, которая исключила еврооблигации, снять свое вето. Чиновники Комиссии казались уверенными, что нашли способ. В обмен на поддержку Орбана Комиссия избавит венгерских налогоплательщиков от необходимости платить за оборону Украины.

Орбан, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и премьер-министр Словакии Роберт Фицо — тройка евроскептиков — собрались на закрытую встречу в кулуарах саммита, прежде чем лидеры сели за ужин. В конце концов, ВСЕ ОНИ получили исключения из совместной схемы долга.

Ох, мы тебе это припомним!

Других 24 лидеров ЕС объединило то, что они согласились с тем, что провал на саммите в декабре не является вариантом. Без денег от ЕС Украина обанкротится в следующем году.

В конечном итоге, компромиссное соглашение означает — как это часто бывает при принятии решений в ЕС — что практически каждый лидер может преподнести его как победу. Но никто не сможет сделать это так успешно, как премьер-министр Бельгии.

Плохая новость для него заключается в том, что в коридорах власти ЕС ему еще припомнят это. «Барт де Вевер в ближайшее время не получит никаких льгот от Комиссии», — сказал один из дипломатов. «А ему, скорее всего, они понадобятся».