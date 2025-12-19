«Экономия» Минфина довела до скандала. Народу рассказали про госбюджет за 100 тысяч евро

Материалы о бюджете активно размещались на радио, в национальной и региональной прессе, в интернете и городской среде. В публикациях и роликах преобладал позитивный тон, который критики назвали «слащавым». По данным Министерства финансов, на эту информационную деятельность в текущем году было потрачено более 100 000 евро.

Резко высказалась Латвийская конфедерация работодателей, которая на протяжении года добивалась сокращения расходов и бюджетной дисциплины. В конфедерации указывают, что общество и без того внимательно следит за бюджетом, а подобные кампании выглядят избыточными.

«Действительно ли государственные средства должны тратиться для такого рода разъяснение бюджета или рекламу?» — заявил генеральный директор конфедерации Каспар Горкшс.

Оппозиция в Сейме также назвала кампанию ненужной роскошью и формой саморекламы правящей коалиции в условиях дефицита и жизни «не по средствам». Подготовлен запрос министру финансов.

«Мы призываем общество участвовать в благотворительности, а сами выбрасываем деньги на ветер… В таких обстоятельствах должно быть хотя бы немного здравого смысла», — отметил руководитель оппозиционной фракции «Объединенного списка» Эдгар Таварс.

В Министерстве финансов настаивают, что кампания необходима. По версии ведомства, бюджет является ключевым законом, и правительство обязано стратегически информировать о нем общество параллельно с работой СМИ. При этом критики указывают, что в рекламе не упоминаются дефицит бюджета и рост государственного долга. Представитель Минфина Алексис Ярокис ответил, что коммуникация призвана направить людей на сайт министерства, где размещена информация о бюджете 2026 года.