«Экономия» Минфина довела до скандала. Народу рассказали про госбюджет за 100 тысяч евро

Редакция PRESS 19 декабря, 2025 15:15

Информационная кампания о бюджете на следующий год, обошедшаяся государству более чем в 100 000 евро, вызвала резкую критику со стороны работодателей и оппозиции, сообщает TV3.lv. Кампанию сочли неоправданной тратой средств и скрытой саморекламой правительства на фоне призывов к экономии.

Материалы о бюджете активно размещались на радио, в национальной и региональной прессе, в интернете и городской среде. В публикациях и роликах преобладал позитивный тон, который критики назвали «слащавым». По данным Министерства финансов, на эту информационную деятельность в текущем году было потрачено более 100 000 евро.

Резко высказалась Латвийская конфедерация работодателей, которая на протяжении года добивалась сокращения расходов и бюджетной дисциплины. В конфедерации указывают, что общество и без того внимательно следит за бюджетом, а подобные кампании выглядят избыточными.

«Действительно ли государственные средства должны тратиться для такого рода разъяснение бюджета или рекламу?» — заявил генеральный директор конфедерации Каспар Горкшс.
Оппозиция в Сейме также назвала кампанию ненужной роскошью и формой саморекламы правящей коалиции в условиях дефицита и жизни «не по средствам». Подготовлен запрос министру финансов.

«Мы призываем общество участвовать в благотворительности, а сами выбрасываем деньги на ветер… В таких обстоятельствах должно быть хотя бы немного здравого смысла», — отметил руководитель оппозиционной фракции «Объединенного списка» Эдгар Таварс.
В Министерстве финансов настаивают, что кампания необходима. По версии ведомства, бюджет является ключевым законом, и правительство обязано стратегически информировать о нем общество параллельно с работой СМИ. При этом критики указывают, что в рекламе не упоминаются дефицит бюджета и рост государственного долга. Представитель Минфина Алексис Ярокис ответил, что коммуникация призвана направить людей на сайт министерства, где размещена информация о бюджете 2026 года.

В Латвии разрешили нейтрализовать дроны у критической инфраструктуры

Новости Латвии 18:38

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

Загрузка

Дождливая ночь и осторожные прояснения

Важно 18:29

Важно 0 комментариев

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

Где в Латвии можно будет покататься на горных лыжах на Рождество?

Важно 18:23

Важно 0 комментариев

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Новая станция техосмотра в Риге сможет обслуживать до 1000 авто в день

Важно 18:20

Важно 0 комментариев

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Ford неожиданно меняет курс: автоаккумуляторы уходят в дата центры

Всюду жизнь 18:10

Всюду жизнь 0 комментариев

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

Важно 17:47

Важно 0 комментариев

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

