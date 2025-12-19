Искателей секретов долголетия приглашают обратить внимание на один из курортов Литвы Реклама Редакция PRESS 19 декабря, 2025 14:50 Реклама

Долголетие стало новым модным словом в сфере путешествий, однако не все «longevity-отпуска» действительно что-то меняют. Иногда они больше напоминают очередной марафон — только с зелeным коктейлем в руке. Тогда возникает вопрос: возможно ли спланировать такой отдых, который действительно принесёт пользу здоровью?

Как утверждает врач физической медицины и реабилитации, психотерапевт Arvydas Balčius, сегодня мы модно называем то, что давно известно, проверено и работает — нужно лишь вернуться к традициям курортного отдыха.

«Первичная физиопрофилактика звучит не очень понятно и привлекательно, а “longevity”? Совсем другое дело. Долголетие может ассоциироваться с чем-то старым, а английский вариант воспринимается иначе — более современно. Хотя это та же самая конфета, только в другой обeртке», — говорит А. Balčius.

Он убеждeн, что у долголетия нет большой тайны: «Если мы действительно хотим жить долго и здорово, нужно решить несколько базовых вопросов, и они совсем не сложные». Вместе с гидом по природной и лесной терапии Monika Peldavičiūte он рассуждает о том, какой отдых действительно можно назвать “longevity-отпуском”, а руководитель по маркетингу Центра туризма и бизнеса Друскининкай Inga Urbanavičienė объясняет, почему именно Друскининкай — идеальное место для этого.

Суть долголетия — не заболеть

Говоря о долголетии, по мнению А. Balčius, важно понимать, что его суть — не заболеть в течение жизни, ведь после болезни говорить о долголетии уже гораздо сложнее.

«Болезнь не начинается внезапно. Она формируется постепенно из-за темпа и ритма нашей жизни и накапливается до тех пор, пока не проявляется в самом слабом месте организма — у кого-то болью в шее, у кого-то в пояснице, у других — язвой или повышенным давлением. Приезжая на курорт, мы понимаем, что нужно остановиться, расслабиться, прислушаться к своему телу и позволить ему естественным образом исцеляться», — объясняет психотерапевт.

Он отмечает, что слово «курорт» происходит из немецкого языка и означает место, где лечат: «Ещe в древности люди искали места для восстановления здоровья после сражений. Речь шла не только о физических травмах, но и о психологическом состоянии, поэтому такие места возникали возле источников минеральной воды, лесов, лечебных грязей и других даров природы. Назначение курортов менялось: сначала — восстановление после войны, затем — бегство от бактерий и плесени в городах, а сегодня — от шума и суеты».

А. Балчюс подчeркивает, что у пребывания на курорте есть две цели — восстановить связь организма с природой и связь между головой и телом: «Достигнув этих целей, мы и приходим к тому самому долголетию».

Лесная терапия — научно обоснованный инструмент долголетия

По словам врача, важно не только то, что мы делаем, но и как мы это делаем. Например, недостаточно просто находиться на природе — восстановить связь с ней можно лишь тогда, когда мы сами “без связи”, а телефон остаeтся дома.

О пользе пребывания в природе рассказывает и М. Peldavičiūtė. «Исследования показывают, что регулярное пребывание в лесу снижает системное воспаление — один из основных факторов раннего старения и многих хронических заболеваний. Лесной воздух, насыщенный фитонцидами, активирует работу естественных клеток-киллеров, укрепляет иммунитет и стимулирует процессы, связанные с долголетием клеток. В лесу тело переходит из “режима стресса” в состояние восстановления, где и происходит настоящее исцеление», — объясняет руководитель организации „Gyvo Žalio“.

Интересно, что научные исследования, проведeнные в Литве, показали: особенно сильный лечебный эффект лес оказывает именно зимой. В холодный сезон заметнее всего улучшается эмоциональное состояние — снижается уровень стресса, повышается настроение и психологическая устойчивость. Зимний лес, хотя и кажется более тихим, обладает свойствами, которые мы часто недооцениваем.

М. Peldavičiūtė добавляет, что замедленное дыхание, сенсорное «заземление» и естественный ритм леса помогают сбалансировать сон, гормональную систему и эмоциональную стабильность — ключевые опоры долголетия. В отличие от некоторых искусственных практик, лесная терапия действует изнутри, активируя врождeнные механизмы организма, созданные эволюцией для более долгой, спокойной и здоровой жизни.

Среди других преимуществ пребывания в лесу — активация творческого мышления, улучшение обработки информации, принятия решений и даже памяти. По словам М. Peldavičiūtė, даже короткая прогулка по лесу полезна для здоровья, а с сертифицированными гидами «лесных купаний» лесная терапия становится целенаправленной, научно обоснованной оздоровительной практикой.

Спешить нужно медленно

По словам А. Balčius, для долголетия важны ещe два элемента — сбалансированное питание и качественный отдых.

«Отдыхать нужно не только телом, но и головой. Какой смысл лежать в ванне и думать о состоянии банковского счeта? Организм реагирует не на факты, а на мысли о них. Поэтому нужно учиться быть здесь и сейчас — всем телом, чувствами и мыслями. Это самый прямой путь к долголетию», — отмечает врач.

Он подчeркивает, что спешка истощает не только тело, но и нервную систему, пока мы не достигаем предела и не начинаем болеть. Умение быть в настоящем моменте помогает лучше понять потребности своего тела и создать индивидуальный план «longevity-отпуска», а не следовать универсальному шаблону.

Отпуск, после которого не нужно восстанавливаться

Как отмечает I. Urbanavičienė, в Друскининкай долголетие — это не мода, а курортная традиция.

«Медленный ритм здесь приносит реальную физиологическую пользу — движение на природе, сон, снижение стресса, медицинское сопровождение. Минеральная вода, лечебные грязи, микроклимат лесов и спокойный ритм работают вместе», — говорит она, добавляя, что это отдых, после которого не нужно восстанавливаться, потому что организм делает это сам.

М. Peldavičiūtė соглашается, отмечая уникальность лесов Друскининкай и интерес к ним со стороны зарубежных гостей. По еe словам, курорт становится точкой притяжения не только в Литве, но и в Европе для тех, кто ищет подлинное, естественное долголетие и оздоровление.

