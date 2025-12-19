В Адажи испытали новую ракету против дронов

Разработка велась в рамках договора Министерства обороны на исследования и разработки в сфере противодействия беспилотным летательным аппаратам. В ведомстве называют испытания важным рубежом для европейской ракетной отрасли и примером ускоренного, гибкого подхода к оборонным инновациям.

Проект строится по многослойной модели. Контракт предусматривает создание сразу нескольких взаимодополняющих решений: автоматизированного дрона-перехватчика, систем радиоэлектронной борьбы и развитие технологий управляемых ракет. Такой набор должен закрывать разные типы угроз и быстрее адаптироваться к меняющейся тактике применения БПЛА.

«Frankenburg Mark 1» позиционируется как первая управляемая ракета, изначально рассчитанная на массовое производство и собранная полностью из коммерчески доступных компонентов. От первоначальной концепции до демонстрации боевой стрельбы прошло 13 месяцев — срок, который резко контрастирует с традиционными программами разработки ракет, растягивающимися на десятилетие и дольше.

В марте Министерство обороны объявило о заключении трех договоров на исследования и разработки в области противодронных решений — с Origin Robotics, SAF Tehnika и Frankenburg Technologies. Эти соглашения позволяют оперативно подключать дополнительных партнеров — компании, научные учреждения, государства НАТО или ЕС, а также привлекать софинансирование и другие ресурсы.

Frankenburg Technologies является эстонской компанией, однако ее производственная база размещена в Латвии, что, по оценке ведомства, усиливает национальные компетенции и промышленный потенциал страны в сфере обороны.