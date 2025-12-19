В праздники полиция обещает усиленные проверки на дорогах

Как отметили в полиции, праздники нередко омрачаются трагедиями. Опыт предыдущих лет показывает, что водители садятся за руль в состоянии опьянения, что приводит к авариям с пострадавшими и погибшими.

Как заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Главного управления полиции порядка Артур Смилга, часть пешеходов по-прежнему не пользуется светоотражателями, и в этом году погибло больше пешеходов, чем в прошлом.

Полиция также призывает население соблюдать правила безопасности при использовании пиротехники и приобретать ее только в легальных магазинах.

Также правоохранительные органы напоминают о необходимости позаботиться о безопасности своего жилья, отправляясь за границу во время длительных выходных.