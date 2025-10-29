Чувствуете нафталин? Блогер упрекнул Фрейбергу в двойных стандартах

"Какой позор. Чувствуете запах нафталина? Импортированный президент из Канады выдала какую-то дичь. Кто лучше понимает российские нарративы и Путина, если не тётя, которая когда-то ездила в Москву праздновать 9 мая. Этого не скрыть. Кстати, единственная из всех, кто чаще всего тусовался с Вовой. Даже больше, чем Валдис — отдала наше Абрене России, но зато постояла под зонтиком вместе с диктатором Вованом. Интересно, о какой пропаганде говорит Фрейберга? О той, которую она смотрит каждый день? Ведь в Латвии российское ТВ запрещено.

Что такое ядро европейских ценностей? Мигранты-преступники с Ближнего Востока? Или Парижские Олимпийские игры, где полуголые содомиты-транссексуалы демонстрируют свои отклонения, и мужчина, переодетый женщиной, бьёт настоящую женщину на боксёрском ринге? Может, ещё и пропаганда смены пола в школах и радужные прайды в центре Риги? Это тоже пропаганда диктатора Вовы?

Там совсем чау. У либерастов и соросят закончились все аргументы в пользу Стамбульской конвенции. Больше нет адекватных говорящих голов, и из шкафа пришлось вытащить мумию? Причём снова включили старую добрую пластинку с навешиванием ярлыка «агент Кремля» на всех подряд, что уже совсем тупо, потому что даже самые рьяные турбопатриоты это нормально не воспринимают. Из позиции Фрейберги следует также, что СЗК и Национальное объединение дуют в дудку путинской пропаганды. Интересно, что по этому поводу думает Домбрава", - написал Буко.

А Домбрава в этот момент уже написал в Твиттере: «Сказала дама, которая ездила целоваться с Путиным 9 мая и отдала ему территорию Латвии!». Подробнее об этом тут: https://press.lv/post/tselovalas-s-putinym-dombrava-pripomnil-vike-frejberge-poezdku-v-moskvu

И спустя какое-то время Буко добавил еще одну публикацию:

"Ещё один свежий пример того, как ВВФ ненавидит латышский народ. По её мнению, мы глупые, необразованные и с атрофированными мозгами. Понятно, что прокладка, не имеющая никакого отношения к латышскому народу, выросшая в ином культурном пространстве, никогда нас не поймёт. Непонятно только, если вы нас так ненавидите, то зачем сидеть на наших налогах, на которые мы вам обеспечиваем беззаботную жизнь. Можно же – чемодан, вокзал и валите обратно в Канаду, в свой идеальный западный центр с трансвеститами и квирами, или попросить зарезервировать место для своего старого друга Владимира из Москвы", - продолжил Буко.