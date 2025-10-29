«Пострадавших могут быть тысячи»: рассказываем об эвакуации из центра событий (ФОТО)

По легенде учений, происходит какая-то природная катастрофа, и люди ради безопасности должны организованно покинуть свои дома, рассказывает Лаурис Майниекс — руководитель программ оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях Латвийского Красного креста. Чтобы учения прошли более правдоподобно, роли "пострадавших" предложили сыграть самими рижанам. Таким образом, каждый желающий мог лично на себе проверить, готовы ли центры эвакуации к приему людей, насколько оперативно оказывается помощь и всем ли необходимым обеспечены жители, попавшие в такие центры. Нет ли хаоса и паники.

Волонтерам предлагалось приезжать на двух точках сбора: у рижской средней школы Аркадии или Рижской средней школы Наталии Драудзене. Здесь условно обездоленные рижане должны были дождаться спасительный автобус, который отвезет их к убежищу. Таких оказалось не так уж и мало - в одной только школе Аркадия собралось почти два десятка человек. Кто-то пришел полностью укомплектованный, с собственной сумкой на 72 часа, а кто-то лишь с тем, что у него было при себе в момент бедствия, в спешке не успев ничего взять с собой. Как отмечают организаторы учений, оба варианта хороши - именно такое разнообразие позволяет сделать симуляцию более реалистичной.

Правдоподобности добавило и то, что люди собрались тоже разные: условная беда свела и молодую пару, державшуюся вместе, и серьезных мужчин среднего возраста, и молодого парня с армейской выправкой, и мамочку с ребенком, и пожилую женщину. Настороженно поглядывая друг на друга они пока держатся особняком, не зная, что ожидать дальше и что вообще будет. Координаторы учений рассаживают всех в фойе пустой школы с тусклым дежурным освещением, говорят: вот-вот прибудет автобус, который отвезет туда где тепло, светло и безопасно.

- А когда он приедет? - с нарастающим беспокойством то и дело спрашивают рижане у работников Красного креста, заметив, что время идет, а автобус так и не появляется. Нет, он не опоздал, как можно было подумать, просто организаторы заложили дополнительное время, чтобы дождаться тех волонтеров, которых могли задержать "обстоятельства непреодолимой силы".

Наконец транспорт прибывает и все, немного уставшие от томительного ожидания, направляются к нему. На спасение горожан выделен привычный городской автобус Rīgas Satiksme. Впрочем, а как иначе? Логично, что в случае чрезвычайной ситуации будут задействованы ресурса города и подотчетного ему предприятия.

Автобус медленно пробирается по городским пробкам в час пик, весьма правдоподобно имитируя процесс эвакуации толи по затопленным улицам, толи в через заторы, вызванные тем, то в чрезвычайной ситуации пытается самостоятельно покинуть город.

- И даже билет пробивать не нужно, - шутит сидевший рядом мужчина. Вероятно, и в случает чрезвычайной ситуации проезд в транспорте будет бесплатным.

В теплом салоне автобуса все расслабляются, будущее уже не выглядит таким пугающим. Тем не менее, приближаясь к центру эвакуации в рижской 9-й средней школе, координаторы напоминаю "пострадавшим", что они замёрзшие, промокшие до нитки и продрогшие до костей, и просят проявить скрытые актерские таланты. Один парень воспринял этот совет даже слишком серьезно: убрал теплую куртку в сумку и переобулся в тапочки.

Когда двери автобуса открылись и рижане высыпали наружу, их уже встречали работники Красного креста. Каждого немедленно отвели внутрь школы и укутали в фольгированное одеяло, чтобы согреть и сохранить оставшееся тепло тела. В фойе школы тем временем оперативно шла регистрация "пострадавших": имя и фамилия, место жительства, контактные данные. Базовая информация для составления списков и учета тех, кто пострадал от стихийного бедствия. Тут же спрашивали нужна ли медицинская помощь, которую были готовы оказать дежурные врачи неотложной помощи и специалисты по первой помощи из Красного креста.

Если помощь не требовалась, то каждому выдавали "стартовый комплект": одноразовую подушку, спальный мешок, бутылку воды и немного шоколада. Нужно отметить, что на всю процедуру регистрации уходило не более нескольких минут, после чего закутанных с ног до головы в фольгу пострадавших, вместе со всех их скарбом, отводили в актовый зал школы. Здесь уже были расставлены раскладные койки и каждому участнику учений предлагалось занять одну из них на ближайшую ночь.

Отойдя от первоначального потрясения, которую могла вызвать атмосфера приема "беженцев", рижане занимали свои койки, раскладывали вещи, знакомились друг с другом и оживленно делились впечатлениям. В общей сложности на учения собралось более 50 человек, не считая дежуривших сотрудников оперативных служб и Красного креста.

- Честно говоря, я ожидал немного другого. Что, например, отведут в подвал, в настоящее убежище, будем там сидеть без света и электричества. Тут нас расположили со всеми удобствами, даже горячий чай и кофе есть, а потом еще и горячий ужин будет, - рассказывает Дайнис, один из участников учений. - Полагаю, что в реальной ситуации все будет не так комфортно.

Многие рижане признались, что ожидали и готовились к более экстремальным условиям. В их распоряжении были не только койка в актовом зале, но и школьная библиотека и игровая комната с настольными играми, чтобы скоротать время пока "беда минует". Наконец, вечером их ждал шведский стол с ужином и десертами.

- Если так будут кормить всегда, я готова терпеть лишения хоть каждый день! - замечает участница учений, впервые пробуя латвийского сома в томатном соусе.

В прочем, организаторы учений отмечают, что ужин не входит в симуляцию чрезвычайной ситуации, в реальной ситуации он определенно будет гораздо скромнее. А это скорее небольшая награда добровольцам, которые посвятили пятничный вечер общественно важному делу, чтобы никто не остался голодным. Как говорится, война войной, а обед по распорядку!



Но тут нужно отметить: в первую очередь учения проводились не для того чтобы испытать выдержку и силу духа добровольцев - им фактически отводилась роль статистов - а для отработки алгоритмов и действий городских служб, полиции и медиков в условиях возможной катастрофы. Как всех оперативно принять и разместить, как обеспечить всем необходимым и минимальным уровнем комфорта? Чтобы в реальной ситуации не возникло паники, службы должны иметь четкие процедуры и алгоритмы действий.

- В условиях чрезвычайной ситуации может возникнуть хаос, и у нас сейчас есть время чтобы создать систему реагирования на вызовы. Будет она работать или нет, известно одному только Богу. Мы никогда не будем готовы, какие бы планы не были, что-то обязательно пойдет не так... - отмечает офицер штаба Земессардзе майор Янис Слайдиньш, поделившийся с участниками учений примерами реагирования и опытом, который можно почерпнуть из конфликта в Украине.

Он подчеркивает, что каждому самоуправлению необходимо в первую очередь полагаться на свои силы:

- Есть мнение, что армия сделает всё. Задача армии - сражаться с противником. Все должны сделать главы самоуправлений: продумать где располагать медицину, пункты эвакуации и помощи, потому что пострадавших могут быть сотни и тысячи... Чтобы не было паники, у самоуправления должны быть собственные механизмы реагирования на кризисы.

Научили участников учений и как собрать собственную сумку на 72 часа, в которую входит все необходимое чтобы пережить первые дни чрезвычайной ситуации. В первую очередь - это запас воды. Специалисты советуют использовать для этого дистиллированную воду, она не так хорошо усваивается организмом, зато почти не портится при длительном хранении. В целом рекомендуется положить в такую сумку фляжку или бутылку на литр - на первое время хватит. Также следует запастись провизией на несколько дней, лучше всего той которая долго хранится и не требует особых приспособлений для приготовления.

Немаловажно позаботиться и о своем тепле: предусмотрите место для теплой одежды и запасной обуви. Не забудь также про полезные инструменты (нож, фонарик, радиоприемник, запас батареек к приборам), аптечку первой помощи и средства личной гигиены. Важно также подготовить копии документов - в бумажном виде или электронном на флешке, и небольшой запас наличности в мелких купюрах. Все это лучше хранить в непромокаемом чехле, чтобы влага не оставила без документов или денег. В полном комплекте вес такой сумки составляет около 8-10 кг.

- Многие меня спрашивают, достаточно одной такой сумки на всю семью или у каждого должна быть своя? - рассказывает Янис Йокстс, земессарг и специалист по вопросам выживания. - Я тогда спрашиваю: вот я в момент ЧП оказался по работе в Лиепае, а жена осталась в Риге, у кого из нас будет с собой вода, а у кого еда?.. Конечно, своя сумка должна быть у каждого члена семьи. У тебя, у жены и даже у детей. С персональным набором личных вещей и одежды, которую каждый самостоятельно несет.

Специалисты Красного креста также провели для рижан краткий курс первой помощи: от действий при переломах и кровотечениях до экстренной реанимации. Научили даже пользоваться дефибриллятором для восстановления работы сердца:

- Мало кто обращает внимание, но такие аппараты есть много где. Практически в каждом торговом центре можно найти, - отвечают медики на вопрос, где же такой прибор отыскать в случае крайней необходимости. - Но нужно помнить, что он сам по себе не спасает жизни, как в кино. Прибор дает лишь импульс, который может спасти. Надеюсь это вам никогда не пригодится, но знание как им пользоваться лишним не будет.

На этом культурная программа для участников учений заканчивается и в 23:00 объявлен отбой. Люди укладываются по своим койкам - большинство в общей "спальне" в актовом зале. Несколько десятков человек в одном помещении, без какой либо приватности, как в случае реальной чрезвычайной ситуации. Люди с некоторой тревогой засыпали, ожидая что посреди ночи могут поднять по тревоге, но их ждало куда более суровые трудности. Шум и какофония ночных звуков, которую издают десятки носов и ртов испытание, конечно, не для слабонервных. Но от этого никуда не деться, разве что воспользоваться затычками, любезно предоставленными организаторами. Впрочем, участникам, которые прибыли с детьми и с животными на ночь выделили койки в отдельном классе школы.

Тем не менее, все благополучно пережили эту тревожную ночь и утром собрались, пусть немного помятые и не выспавшиеся, на завтрак с кофе. Тогда и было объявлено, что стихийное бедствие объявляется официально оконченным и всем можно отправляться по домам.

Конечно, в реальности, когда помощь потребуется не пятидесяти, а пятистам и более человек, все будет не так комфортно. Вероятно будет больше паники, нервов и неразберихи, но в целом городские службы показали, что в условиях кризиса знают как помочь и обеспечить всем необходимым обездоленных рижан. По крайней мере у них есть план на такой случай... И это радует! Сами организаторы учений признают напоследок: "Знания получены, и пусть они нам никогда не пригодятся в реальной жизни!"