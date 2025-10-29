Генпрокурор Техаса: тайленол повышает риск аутизма, женщин не предупреждали. Подан иск против компании

В исковом заявлении против Johnson & Johnson и Kenvue, поданном Пакстоном во вторник, утверждается, что компании знали, что воздействие ацетаминофена, активного ингредиента Tylenol, до рождения или в раннем детстве приводит к повышенному риску аутизма и других заболеваний, но скрывали эту информацию от потребителей.

Президент Дональд Трамп заявил в сентябре, что употребление препарата Tylenol во время беременности увеличивает риск развития аутизма у ребенка, после того как министр здравоохранения и социальных служб (HHS) Роберт Ф. Кеннеди-младший пообещал в начале года найти причину «эпидемии аутизма».

Эксперты в области акушерства и медицинские ассоциации в значительной степени оспаривают заявленную связь и качество исследований, на которые ссылается администрация Трампа. Однако Пакстон сослался на утверждения администрации Трампа в иске своего штата, заявив, что фармацевтические компании давно имели доступ к доказательствам, на которые ссылается администрация, но отказались принимать меры.

«Эти корпорации десятилетиями лгали, сознательно подвергая опасности миллионы людей, чтобы набить себе карманы», — заявил Пакстон в пресс-релизе. «Привлекая крупные фармацевтические компании к ответственности за отравление нашего народа, мы поможем сделать Америку снова здоровой».

Иск Техаса — первый иск, поданный правительством штата против фармацевтических компаний в связи с предполагаемой связью между Тайленолом и аутизмом. Но сотни семей с детьми, страдающими аутизмом или синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), подали судебные иски по аналогичным претензиям.

Компания Kenvue, которая отделилась от Johnson & Johnson в 2023 году и с тех пор продает Tylenol, неоднократно защищала безопасность препарата и отрицала обвинения в том, что она вводила потребителей в заблуждение.

Ранее генеральный прокурор Техаса и высшие прокуроры многих других штатов выиграли 700 миллионов долларов в качестве компенсации от Johnson & Johnson в иске, в котором компания обвинялась в введении в заблуждение потребителей в отношении своей детской присыпки на основе талька.