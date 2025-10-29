Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Генпрокурор Техаса: тайленол повышает риск аутизма, женщин не предупреждали. Подан иск против компании

Редакция PRESS 29 октября, 2025 15:29

Важно 0 комментариев

Генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон подал в суд на фармацевтические компании, производящие Tylenol, за «вводящий в заблуждение маркетинг» этого лекарства как безопасного средства для беременных женщин, пишет американское издание Time.com.

В исковом заявлении против Johnson & Johnson и Kenvue, поданном Пакстоном во вторник, утверждается, что компании знали, что воздействие ацетаминофена, активного ингредиента Tylenol, до рождения или в раннем детстве приводит к повышенному риску аутизма и других заболеваний, но скрывали эту информацию от потребителей.

Президент Дональд Трамп заявил в сентябре, что употребление препарата Tylenol во время беременности увеличивает риск развития аутизма у ребенка, после того как министр здравоохранения и социальных служб (HHS) Роберт Ф. Кеннеди-младший пообещал в начале года найти причину «эпидемии аутизма».

Эксперты в области акушерства и медицинские ассоциации в значительной степени оспаривают заявленную связь и качество исследований, на которые ссылается администрация Трампа. Однако Пакстон сослался на утверждения администрации Трампа в иске своего штата, заявив, что фармацевтические компании давно имели доступ к доказательствам, на которые ссылается администрация, но отказались принимать меры.

«Эти корпорации десятилетиями лгали, сознательно подвергая опасности миллионы людей, чтобы набить себе карманы», — заявил Пакстон в пресс-релизе. «Привлекая крупные фармацевтические компании к ответственности за отравление нашего народа, мы поможем сделать Америку снова здоровой».

Иск Техаса — первый иск, поданный правительством штата против фармацевтических компаний в связи с предполагаемой связью между Тайленолом и аутизмом. Но сотни семей с детьми, страдающими аутизмом или синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), подали судебные иски по аналогичным претензиям.

Компания Kenvue, которая отделилась от Johnson & Johnson в 2023 году и с тех пор продает Tylenol, неоднократно защищала безопасность препарата и отрицала обвинения в том, что она вводила потребителей в заблуждение.

Ранее генеральный прокурор Техаса и высшие прокуроры многих других штатов выиграли 700 миллионов долларов в качестве компенсации от Johnson & Johnson в иске, в котором компания обвинялась в введении в заблуждение потребителей в отношении своей детской присыпки на основе талька.

Задержанные в Питере певица и музыкант объявили о помолвке (ФОТО)

Мир 16:21

Мир 0 комментариев

«Сделал предложение в автозаке». Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов и вокалистка Наоко объявили о помолвке, сообщает в Фейсбуке Алексей Венедиктов со ссылкой на телеграм-канал группы «Стоптайм».

Читать

«Пострадавших могут быть тысячи»: рассказываем об эвакуации из центра событий (ФОТО)

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.

Читать

Может возьмём деньгами? Обнародована стоимость парламентских выборов в Латвии

Новости Латвии 16:13

Новости Латвии 0 комментариев

По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

Читать

Лишь один человек стал обвиняемым по делу о полетах Кариньша. И это не Кариньш

ЧП и криминал 16:06

ЧП и криминал 0 комментариев

Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Читать

Из развлечений выбирайте прогулки, из одежды — секонды: банк учит латвийцев экономить

Новости Латвии 15:55

Новости Латвии 0 комментариев

Финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинича поделилась советами, как накопить денег в текущей сложной экономической ситуации. Советы вдохновляют - предлагается ходить пешком и не выбрасывать еду. 

Читать

В Риге вор залез в машину и… уснул: необычный вызов в полицию

Важно 15:53

Важно 0 комментариев

Жители дома на улице Дзелзавас в Риге ночью стали свидетелями бесстрашного действа за окнами. Жители следили за действиями вора – от посадки в машину до момента его задержания, когда к машине подоспели вызванные жильцами полицейские. Оказалось, что вор, разыскивая ценное, даже успел ненадолго вздремнуть, рассказывает телепрограмма "Дегпункта".

Читать