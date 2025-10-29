Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 29. Октября Завтра: Elva, Elvijs, Elvis, Laimis, Laimonis
Доступность

Смерть 21- летней девушки спасла пять человек

Редакция PRESS 29 октября, 2025 15:52

Важно 0 комментариев

В начале октября Латвию потрясла трагическая новость: в Кулдигской больнице умерла 21-летняя Луизе Бергмане. Девушка скончалась после употребления синтетических наркотиков. Спустя несколько дней её мать, Лига Бергмане, рассказала изданию Kurzemnieks, что органы дочери спасли жизни пяти человек.

Судьбоносным стал вечер 23 сентября. Луизе вместе с подругами приняла таблетки персикового цвета. Через несколько часов девушке стало плохо, но скорая была вызвана слишком поздно. «Когда я приехала в больницу, мне сказали, что она подключена к аппарату искусственного дыхания. Тогда я поняла, насколько всё серьёзно», — вспоминает мать.

24 сентября врачи сообщили о смерти мозга. «Я кричала. Потом подошла, подняла ей веки, посмотрела в глаза — зрачки были пустые. Всё стало ясно», — говорит Лига.

Она признаётся, что чувствовала тревогу ещё за несколько дней до трагедии: «Мне приснилось, что Луизе умерла. Она стояла за углом и говорила со мной, а за спиной был тёмный силуэт. Проснулась с ужасом».

Последние часы в больнице мать описывает как замедленную плёнку. «Мы с медсёстрами прочитали “Отче наш”. Было тепло. Это был последний раз, когда я могла её погладить. Когда я вышла, на площадке приземлялся вертолёт, приехала команда трансплантологов. Всё вокруг будто замерло».

Лига решила, что смерть дочери не должна стать концом. «Кто-то писал в комментариях — как можно отдать своего ребёнка на органы? Но я не вижу в этом ничего страшного. Она уже ушла. Её мозг был мёртв целую неделю. Почему бы её сердце или лёгкие не могли помочь другим?»

Органы Луизе спасли жизни пяти пациентов.

Полиция тем временем расследует дело о незаконном обороте наркотиков. Задержаны три человека. В ходе обысков в Кулдиге, Вентспилсе, Юрмале и Елгаве найдено 376 таблеток MDMA, почти 277 граммов марихуаны и 147 листков с LSD. Один из задержанных помещён под стражу.

Правоохранители предупреждают: синтетические наркотики становятся всё опаснее. Их состав часто не соответствует заявленному, а даже небольшая доза может быть смертельной.

Мать Луйзе говорит, что живёт ради памяти о дочери: «Когда кажется, что больше не могу, я вспоминаю её улыбку — и поднимаюсь».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 17:45 29.10.2025
Минсообщений отказался списать долг Вентспилсского порта
Bitnews.lv 34 минуты назад
Эксперт: одного диплома сегодня недостаточно
Bitnews.lv 40 минут назад
Венгрия: да будет саммит, будет!
Sfera.lv 3 часа назад
Балтия: бум новых авто
Sfera.lv 4 часа назад
Рига: приглашают бесплатно проверить уровень сахара
Sfera.lv 4 часа назад
Литва: за «летающие сигареты» будут давать срок
Sfera.lv 6 часов назад
ЕС: вылов рыбы на Балтике ограничили
Sfera.lv 6 часов назад
Бельгия: целого неба мало
Sfera.lv 8 часов назад

Довоенная Латвия: русский директор Латвийской Оперы

История и культура 16:45

История и культура 0 комментариев

Среди колоритных личностей довоенной Риги – Александр Михайлович ФОКИН, брат знаменитого балетмейстера Михаила Михайловича ФОКИНА. В Риге он оказался в 1925 году – вместе с супругой и детьми. Жену пригласили из советской России в латвийскую Национальную оперу, и прима–балерина бывшего Петербургского Мариинского театра Александра Александровна ФЕДОРОВА становится тут главным балетмейстером...

Среди колоритных личностей довоенной Риги – Александр Михайлович ФОКИН, брат знаменитого балетмейстера Михаила Михайловича ФОКИНА. В Риге он оказался в 1925 году – вместе с супругой и детьми. Жену пригласили из советской России в латвийскую Национальную оперу, и прима–балерина бывшего Петербургского Мариинского театра Александра Александровна ФЕДОРОВА становится тут главным балетмейстером...

Читать
Загрузка

Киноафиша 31 октября — 6 ноября

Киноафиша 16:29

Киноафиша 0 комментариев

Читать

Задержанные в Питере певица и музыкант объявили о помолвке (ФОТО)

Мир 16:21

Мир 0 комментариев

«Сделал предложение в автозаке». Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов и вокалистка Наоко объявили о помолвке, сообщает в Фейсбуке Алексей Венедиктов со ссылкой на телеграм-канал группы «Стоптайм».

«Сделал предложение в автозаке». Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов и вокалистка Наоко объявили о помолвке, сообщает в Фейсбуке Алексей Венедиктов со ссылкой на телеграм-канал группы «Стоптайм».

Читать

«Пострадавших могут быть тысячи»: рассказываем об эвакуации из центра событий (ФОТО)

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.

Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.

Читать

Может возьмём деньгами? Обнародована стоимость парламентских выборов в Латвии

Новости Латвии 16:13

Новости Латвии 0 комментариев

По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

Читать

Лишь один человек стал обвиняемым по делу о полетах Кариньша. И это не Кариньш

ЧП и криминал 16:06

ЧП и криминал 0 комментариев

Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Читать

Из развлечений выбирайте прогулки, из одежды — секонды: банк учит латвийцев экономить

Новости Латвии 15:55

Новости Латвии 0 комментариев

Финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинича поделилась советами, как накопить денег в текущей сложной экономической ситуации. Советы вдохновляют - предлагается ходить пешком и не выбрасывать еду. 

Финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинича поделилась советами, как накопить денег в текущей сложной экономической ситуации. Советы вдохновляют - предлагается ходить пешком и не выбрасывать еду. 

Читать