Смерть 21- летней девушки спасла пять человек

Судьбоносным стал вечер 23 сентября. Луизе вместе с подругами приняла таблетки персикового цвета. Через несколько часов девушке стало плохо, но скорая была вызвана слишком поздно. «Когда я приехала в больницу, мне сказали, что она подключена к аппарату искусственного дыхания. Тогда я поняла, насколько всё серьёзно», — вспоминает мать.

24 сентября врачи сообщили о смерти мозга. «Я кричала. Потом подошла, подняла ей веки, посмотрела в глаза — зрачки были пустые. Всё стало ясно», — говорит Лига.

Она признаётся, что чувствовала тревогу ещё за несколько дней до трагедии: «Мне приснилось, что Луизе умерла. Она стояла за углом и говорила со мной, а за спиной был тёмный силуэт. Проснулась с ужасом».

Последние часы в больнице мать описывает как замедленную плёнку. «Мы с медсёстрами прочитали “Отче наш”. Было тепло. Это был последний раз, когда я могла её погладить. Когда я вышла, на площадке приземлялся вертолёт, приехала команда трансплантологов. Всё вокруг будто замерло».

Лига решила, что смерть дочери не должна стать концом. «Кто-то писал в комментариях — как можно отдать своего ребёнка на органы? Но я не вижу в этом ничего страшного. Она уже ушла. Её мозг был мёртв целую неделю. Почему бы её сердце или лёгкие не могли помочь другим?»

Органы Луизе спасли жизни пяти пациентов.

Полиция тем временем расследует дело о незаконном обороте наркотиков. Задержаны три человека. В ходе обысков в Кулдиге, Вентспилсе, Юрмале и Елгаве найдено 376 таблеток MDMA, почти 277 граммов марихуаны и 147 листков с LSD. Один из задержанных помещён под стражу.

Правоохранители предупреждают: синтетические наркотики становятся всё опаснее. Их состав часто не соответствует заявленному, а даже небольшая доза может быть смертельной.

Мать Луйзе говорит, что живёт ради памяти о дочери: «Когда кажется, что больше не могу, я вспоминаю её улыбку — и поднимаюсь».