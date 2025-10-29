Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 29. Октября Завтра: Elva, Elvijs, Elvis, Laimis, Laimonis
Доступность

В Риге вор залез в машину и… уснул: необычный вызов в полицию

Редакция PRESS 29 октября, 2025 15:53

Важно 0 комментариев

Жители дома на улице Дзелзавас в Риге ночью стали свидетелями бесстрашного действа за окнами. Жители следили за действиями вора – от посадки в машину до момента его задержания, когда к машине подоспели вызванные жильцами полицейские. Оказалось, что вор, разыскивая ценное, даже успел ненадолго вздремнуть, рассказывает телепрограмма "Дегпункта".

Пронзительный звук автомобильной сигнализации и мигающий свет фар привлекли внимание не одного жителя пятиэтажного дома на улице Дзелзавас. Под покровом ночи вор проник в одну из припаркованных во дворе машин.

«В пять часов я услышал крики. Видимо, произошло какое-то недоразумение», — рассказал житель дома.

По словам местных жителей, автомобиль там паркуется нерегулярно и никому из местных жителей не принадлежит. Поговаривают, что это строительный фургон. Его взломал вор.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники полиции Рижского самоуправления. Сначала они посветили фонариком в окна, чтобы убедиться, что человек всё ещё находится в машине.

Затем мужчину передали в госполицию.

«В связи с инцидентом задержан один человек, который, по всей видимости, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное повреждение имущества» и «Покушение на кражу». По предварительным данным, имущество из автомобиля не пропало», — сообщила представитель Государственной полиции Лига Дзилюма.

Один из жильцов дома заметил, что в последнее время привычки воров изменились, поэтому всегда следует проявлять осторожность и следить за тем, чтобы в машине не оставались ценные вещи.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 17:45 29.10.2025
Минсообщений отказался списать долг Вентспилсского порта
Bitnews.lv 34 минуты назад
Новый состав Сейма обойдется Латвии в 10 млн. евро
Bitnews.lv 37 минут назад
Эксперт: одного диплома сегодня недостаточно
Bitnews.lv 41 минуту назад
Экологи: ЕС оставит Балтийское море без рыбы
Bitnews.lv 55 минут назад
Банк призывает экономить
Bitnews.lv 2 часа назад
Венгрия: да будет саммит, будет!
Sfera.lv 3 часа назад
Рига: приглашают бесплатно проверить уровень сахара
Sfera.lv 4 часа назад
ЕС: вылов рыбы на Балтике ограничили
Sfera.lv 6 часов назад

Довоенная Латвия: русский директор Латвийской Оперы

История и культура 16:45

История и культура 0 комментариев

Среди колоритных личностей довоенной Риги – Александр Михайлович ФОКИН, брат знаменитого балетмейстера Михаила Михайловича ФОКИНА. В Риге он оказался в 1925 году – вместе с супругой и детьми. Жену пригласили из советской России в латвийскую Национальную оперу, и прима–балерина бывшего Петербургского Мариинского театра Александра Александровна ФЕДОРОВА становится тут главным балетмейстером...

Среди колоритных личностей довоенной Риги – Александр Михайлович ФОКИН, брат знаменитого балетмейстера Михаила Михайловича ФОКИНА. В Риге он оказался в 1925 году – вместе с супругой и детьми. Жену пригласили из советской России в латвийскую Национальную оперу, и прима–балерина бывшего Петербургского Мариинского театра Александра Александровна ФЕДОРОВА становится тут главным балетмейстером...

Читать
Загрузка

Билл Гейтс призвал перестать заморачиваться климатом и заняться серьёзными проблемами

Мир 16:35

Мир 0 комментариев

Билл Гейтс считает, что изменение климата — это серьезная проблема, но она не приведет к концу цивилизации. Он полагает, что научные инновации помогут ее сдержать, и что настало время для «стратегического поворота» в глобальной борьбе с изменением климата: от сосредоточения внимания на ограничении роста температур к борьбе с бедностью и профилактике заболеваний, сообщает Associated Press.

Билл Гейтс считает, что изменение климата — это серьезная проблема, но она не приведет к концу цивилизации. Он полагает, что научные инновации помогут ее сдержать, и что настало время для «стратегического поворота» в глобальной борьбе с изменением климата: от сосредоточения внимания на ограничении роста температур к борьбе с бедностью и профилактике заболеваний, сообщает Associated Press.

Читать

Киноафиша 31 октября — 6 ноября

Киноафиша 16:29

Киноафиша 0 комментариев

Читать

Задержанные в Питере певица и музыкант объявили о помолвке (ФОТО)

Мир 16:21

Мир 0 комментариев

«Сделал предложение в автозаке». Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов и вокалистка Наоко объявили о помолвке, сообщает в Фейсбуке Алексей Венедиктов со ссылкой на телеграм-канал группы «Стоптайм».

«Сделал предложение в автозаке». Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов и вокалистка Наоко объявили о помолвке, сообщает в Фейсбуке Алексей Венедиктов со ссылкой на телеграм-канал группы «Стоптайм».

Читать

«Пострадавших могут быть тысячи»: рассказываем об эвакуации из центра событий (ФОТО)

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.

Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.

Читать

Может возьмём деньгами? Обнародована стоимость парламентских выборов в Латвии

Новости Латвии 16:13

Новости Латвии 0 комментариев

По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

Читать

Лишь один человек стал обвиняемым по делу о полетах Кариньша. И это не Кариньш

ЧП и криминал 16:06

ЧП и криминал 0 комментариев

Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Читать