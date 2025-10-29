В Риге вор залез в машину и… уснул: необычный вызов в полицию

Пронзительный звук автомобильной сигнализации и мигающий свет фар привлекли внимание не одного жителя пятиэтажного дома на улице Дзелзавас. Под покровом ночи вор проник в одну из припаркованных во дворе машин.

«В пять часов я услышал крики. Видимо, произошло какое-то недоразумение», — рассказал житель дома.

По словам местных жителей, автомобиль там паркуется нерегулярно и никому из местных жителей не принадлежит. Поговаривают, что это строительный фургон. Его взломал вор.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники полиции Рижского самоуправления. Сначала они посветили фонариком в окна, чтобы убедиться, что человек всё ещё находится в машине.

Затем мужчину передали в госполицию.

«В связи с инцидентом задержан один человек, который, по всей видимости, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное повреждение имущества» и «Покушение на кражу». По предварительным данным, имущество из автомобиля не пропало», — сообщила представитель Государственной полиции Лига Дзилюма.

Один из жильцов дома заметил, что в последнее время привычки воров изменились, поэтому всегда следует проявлять осторожность и следить за тем, чтобы в машине не оставались ценные вещи.