Шок в аэропорту: два бургера от MacDonald`s обошлись почти в 40 евро

Кристине, автор поста, рассказала в соцсетях: «Это не жалоба, а дружеское предупреждение тем, кто окажется в похожей ситуации. Было воскресенье, всё закрыто — аптеки, кафе, магазины только открываются. Мы пошли в аэропорт и увидели McDonald’s. Мама сказала: “Я никогда не ела в Макдоналдсе.” Подумали — пусть будет приключение. Но когда увидели чек, были в шоке!»



«Две порции — и на чеке 37,74 евро. Это самый дорогой бургер в моей жизни. Ирония в том, что не в ресторане у океана, а в McDonald’s! Даже бургер Гордона Рамзи в Лас-Вегасе стоил дешевле и был вкуснее», — написала она.

Пользователи в комментариях подтвердили, что аэропорты Турции считаются одними из самых дорогих в мире.

Инессе вспомнила: «В Стамбульском аэропорту я купила две баночки “Sprite” и маленький “Snickers”. Дала 20 евро — получили обратно 50 центов. Подумала, что это ошибка, но нет — всё верно».

Ирина добавила:«Аэропорты Турции — одни из самых дорогих, особенно Даламан. Неудивительно, что счёт получился таким».