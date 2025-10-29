Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Шок в аэропорту: два бургера от MacDonald`s обошлись почти в 40 евро

Редакция PRESS 29 октября, 2025 15:05

Путешествие в Турцию обернулось неожиданным сюрпризом для латвийской семьи, которая решила перекусить в аэропорту Антальи. За два стандартных набора в McDonald’s им пришлось заплатить 37,74 евро.

Кристине, автор поста, рассказала в соцсетях: «Это не жалоба, а дружеское предупреждение тем, кто окажется в похожей ситуации. Было воскресенье, всё закрыто — аптеки, кафе, магазины только открываются. Мы пошли в аэропорт и увидели McDonald’s. Мама сказала: “Я никогда не ела в Макдоналдсе.” Подумали — пусть будет приключение. Но когда увидели чек, были в шоке!»


«Две порции — и на чеке 37,74 евро. Это самый дорогой бургер в моей жизни. Ирония в том, что не в ресторане у океана, а в McDonald’s! Даже бургер Гордона Рамзи в Лас-Вегасе стоил дешевле и был вкуснее», — написала она.

Пользователи в комментариях подтвердили, что аэропорты Турции считаются одними из самых дорогих в мире.

Инессе вспомнила: «В Стамбульском аэропорту я купила две баночки “Sprite” и маленький “Snickers”. Дала 20 евро — получили обратно 50 центов. Подумала, что это ошибка, но нет — всё верно».

Ирина добавила:«Аэропорты Турции — одни из самых дорогих, особенно Даламан. Неудивительно, что счёт получился таким».

Обновлено: 17:45 29.10.2025
Довоенная Латвия: русский директор Латвийской Оперы

Среди колоритных личностей довоенной Риги – Александр Михайлович ФОКИН, брат знаменитого балетмейстера Михаила Михайловича ФОКИНА. В Риге он оказался в 1925 году – вместе с супругой и детьми. Жену пригласили из советской России в латвийскую Национальную оперу, и прима–балерина бывшего Петербургского Мариинского театра Александра Александровна ФЕДОРОВА становится тут главным балетмейстером...

Среди колоритных личностей довоенной Риги – Александр Михайлович ФОКИН, брат знаменитого балетмейстера Михаила Михайловича ФОКИНА. В Риге он оказался в 1925 году – вместе с супругой и детьми. Жену пригласили из советской России в латвийскую Национальную оперу, и прима–балерина бывшего Петербургского Мариинского театра Александра Александровна ФЕДОРОВА становится тут главным балетмейстером...

Киноафиша 31 октября — 6 ноября

Задержанные в Питере певица и музыкант объявили о помолвке (ФОТО)

«Сделал предложение в автозаке». Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов и вокалистка Наоко объявили о помолвке, сообщает в Фейсбуке Алексей Венедиктов со ссылкой на телеграм-канал группы «Стоптайм».

«Сделал предложение в автозаке». Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов и вокалистка Наоко объявили о помолвке, сообщает в Фейсбуке Алексей Венедиктов со ссылкой на телеграм-канал группы «Стоптайм».

«Пострадавших могут быть тысячи»: рассказываем об эвакуации из центра событий (ФОТО)

Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.

Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.

Может возьмём деньгами? Обнародована стоимость парламентских выборов в Латвии

По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

Лишь один человек стал обвиняемым по делу о полетах Кариньша. И это не Кариньш

Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Из развлечений выбирайте прогулки, из одежды — секонды: банк учит латвийцев экономить

Финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинича поделилась советами, как накопить денег в текущей сложной экономической ситуации. Советы вдохновляют - предлагается ходить пешком и не выбрасывать еду. 

Финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинича поделилась советами, как накопить денег в текущей сложной экономической ситуации. Советы вдохновляют - предлагается ходить пешком и не выбрасывать еду. 

