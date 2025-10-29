Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Грипп затаился: инфектологи — о распространении болезни

© LETA 29 октября, 2025 17:53

Важно 0 комментариев

Распространение гриппа и других острых респираторных инфекций в течение последней недели оставалось низким, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (CDC).

Грипп клинически диагностирован у четырёх пациентов, средняя заболеваемость составляет 5,9 случая на 100 000 населения, что на 36,2% больше, чем на предыдущей неделе, когда было зарегистрировано 4,3 случая на 100 000 населения. Три случая гриппа зарегистрированы в Юрмале и один в Риге.

В больницах лабораторно подтверждено восемь случаев гриппа — пять вирусов типа А и три типа В.

Всего с начала сезона зарегистрировано 17 случаев гриппа. Смертельных случаев среди пациентов с подтверждённым или предполагаемым гриппом за последнюю неделю и с начала сезона гриппа не зарегистрировано.

За неделю к врачам общей практики с другими острыми респираторными инфекциями обратилось 750 пациентов, что на 14% меньше, чем на предыдущей неделе.

27 пациентов были госпитализированы с пневмонией, что на 13,8% меньше, чем неделей ранее.

Доля больных с респираторными инфекциями составляет 14% от общего числа пациентов, обратившихся к семейному врачу.

Доля положительных тестов на грипп в стационарных учреждениях на прошлой неделе несколько увеличилась. В стационарных учреждениях на грипп на прошлой неделе было протестировано 214 пациентов, из которых у четырёх результаты оказались положительными, в том числе у трёх пациентов с гриппом типа А и у одного с гриппом типа В.

Между тем, доля положительных на COVID-19 образцов за последнюю неделю снизилась. На COVID-19 было протестировано 403 пациента, из которых 42, или 10,4% случаев, дали положительный результат. Для сравнения, ранее вирус был подтверждён у 11,2% пациентов.

При этом за прошедшую неделю в больницы поступило 36 новых пациентов с COVID-19, что на два больше, чем неделей ранее. Всего в стационарах проходили лечение 80 пациентов с COVID-19, из которых у 29, или 36,3%, был установлен первичный диагноз COVID-19.

На прошлой неделе зафиксировано два летальных исхода у пациентов с лабораторно подтверждённой инфекцией COVID-19. Всего с начала сезона мониторинга заболеваемости гриппом зафиксировано 19 летальных исходов у пациентов с COVID-19.

Как сообщалось, в этом сезоне в Латвии из государственного бюджета закуплено на 1,9% больше вакцин от гриппа, чем в предыдущем году — в общей сложности 133 120 доз.

SPKC призывает жителей задуматься о вакцинации от гриппа и запланировать её, подчёркивая, что лучшее время для вакцинации — конец октября или начало ноября. Рекомендуется сделать это, чтобы защита успела сформироваться к пику эпидемии гриппа и сохранялась в течение всего периода его активности, говорится в сообщении SPKC.

В этом сезоне населению доступны три вида вакцин против гриппа, состав которых адаптирован к циркулирующим штаммам вируса.

«Ваксигрип» — стандартная инъекционная вакцина для людей в возрасте от 6 месяцев до 59 лет. «Эфлюэльда» — высокодозная инъекционная вакцина для пожилых людей в возрасте 60 лет и старше.

Аналогично назальная вакцина «Грипп», вводимая в нос, предназначена для детей в возрасте от 2 до 17 лет, относящихся к группам риска по здоровью.
 

Кашель: просто простуда или что-то серьезнее?

Столкнувшись с появившимся вдруг кашлем, мы не понимаем — как на это реагировать? А поэтому допускаем досадные ошибки, которые не только не способствуют выздоровлению, но часто просто вредят.

Столкнувшись с появившимся вдруг кашлем, мы не понимаем — как на это реагировать? А поэтому допускаем досадные ошибки, которые не только не способствуют выздоровлению, но часто просто вредят.

Медовый цыпленок: ну, очень вкусно!

Бренд Spilva пополнил свой ассортимент сладко-кислым соусом Medus cālis: нам, одним из первых, удалось продегустировать этот продукт. Новинка нам понравилась, сейчас расскажем, почему.

Бренд Spilva пополнил свой ассортимент сладко-кислым соусом Medus cālis: нам, одним из первых, удалось продегустировать этот продукт. Новинка нам понравилась, сейчас расскажем, почему.

Так можно было: латвиец не прошёл техосмотр и просто заказал новые номера в Китае

Невероятной, по своей абсурдности, историей поделились в соцсетях латвийцы, случайно обнаружившие в потоке копию их машины - с теми же номерами.

Невероятной, по своей абсурдности, историей поделились в соцсетях латвийцы, случайно обнаружившие в потоке копию их машины - с теми же номерами.

С поста уходит директор Рижской средней школы им. Наталии Драудзини

Директор рижской средней школы имени Наталии Драудзини Марис Загерис решил покинуть свою должность, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Директор рижской средней школы имени Наталии Драудзини Марис Загерис решил покинуть свою должность, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

«Лоббируете Россию!» Протест у Сейма — в знак протеста (ВИДЕО)

У Сейма в знак протеста против выхода Латвии из Стамбульской конвенции в среду вечером собрались примерно 5000 жителей, и эта акция протеста населения стала одной из самых многочисленных за последние годы, заверили агентство ЛЕТА в Государственной полиции.

У Сейма в знак протеста против выхода Латвии из Стамбульской конвенции в среду вечером собрались примерно 5000 жителей, и эта акция протеста населения стала одной из самых многочисленных за последние годы, заверили агентство ЛЕТА в Государственной полиции.

Восхваляют Сталина! На русском! Наехали на латвийский хор, планирующий гастроли в Монако

Читатель портала pietiek.com случайно обнаружил афишу с выступления в Монако "Рижского хора", который не только пел на русском, но и "восхвалял Сталина", через исполнение оратории Шостаковича "Песнь о лесах".

Читатель портала pietiek.com случайно обнаружил афишу с выступления в Монако "Рижского хора", который не только пел на русском, но и "восхвалял Сталина", через исполнение оратории Шостаковича "Песнь о лесах".

Чувствуете нафталин? Блогер упрекнул Фрейбергу в двойных стандартах

Автор цифрового контента Даниэль Буко на своей странице в Facebook прокомментировал заявление экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги о том, что каждый депутат, проголосовавший за выход из Стамбульской конвенции - жертва российской пропаганды.

Автор цифрового контента Даниэль Буко на своей странице в Facebook прокомментировал заявление экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги о том, что каждый депутат, проголосовавший за выход из Стамбульской конвенции - жертва российской пропаганды.

