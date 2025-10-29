Грипп затаился: инфектологи — о распространении болезни

Грипп клинически диагностирован у четырёх пациентов, средняя заболеваемость составляет 5,9 случая на 100 000 населения, что на 36,2% больше, чем на предыдущей неделе, когда было зарегистрировано 4,3 случая на 100 000 населения. Три случая гриппа зарегистрированы в Юрмале и один в Риге.

В больницах лабораторно подтверждено восемь случаев гриппа — пять вирусов типа А и три типа В.

Всего с начала сезона зарегистрировано 17 случаев гриппа. Смертельных случаев среди пациентов с подтверждённым или предполагаемым гриппом за последнюю неделю и с начала сезона гриппа не зарегистрировано.

За неделю к врачам общей практики с другими острыми респираторными инфекциями обратилось 750 пациентов, что на 14% меньше, чем на предыдущей неделе.

27 пациентов были госпитализированы с пневмонией, что на 13,8% меньше, чем неделей ранее.

Доля больных с респираторными инфекциями составляет 14% от общего числа пациентов, обратившихся к семейному врачу.

Доля положительных тестов на грипп в стационарных учреждениях на прошлой неделе несколько увеличилась. В стационарных учреждениях на грипп на прошлой неделе было протестировано 214 пациентов, из которых у четырёх результаты оказались положительными, в том числе у трёх пациентов с гриппом типа А и у одного с гриппом типа В.

Между тем, доля положительных на COVID-19 образцов за последнюю неделю снизилась. На COVID-19 было протестировано 403 пациента, из которых 42, или 10,4% случаев, дали положительный результат. Для сравнения, ранее вирус был подтверждён у 11,2% пациентов.

При этом за прошедшую неделю в больницы поступило 36 новых пациентов с COVID-19, что на два больше, чем неделей ранее. Всего в стационарах проходили лечение 80 пациентов с COVID-19, из которых у 29, или 36,3%, был установлен первичный диагноз COVID-19.

На прошлой неделе зафиксировано два летальных исхода у пациентов с лабораторно подтверждённой инфекцией COVID-19. Всего с начала сезона мониторинга заболеваемости гриппом зафиксировано 19 летальных исходов у пациентов с COVID-19.

Как сообщалось, в этом сезоне в Латвии из государственного бюджета закуплено на 1,9% больше вакцин от гриппа, чем в предыдущем году — в общей сложности 133 120 доз.

SPKC призывает жителей задуматься о вакцинации от гриппа и запланировать её, подчёркивая, что лучшее время для вакцинации — конец октября или начало ноября. Рекомендуется сделать это, чтобы защита успела сформироваться к пику эпидемии гриппа и сохранялась в течение всего периода его активности, говорится в сообщении SPKC.

В этом сезоне населению доступны три вида вакцин против гриппа, состав которых адаптирован к циркулирующим штаммам вируса.

«Ваксигрип» — стандартная инъекционная вакцина для людей в возрасте от 6 месяцев до 59 лет. «Эфлюэльда» — высокодозная инъекционная вакцина для пожилых людей в возрасте 60 лет и старше.

Аналогично назальная вакцина «Грипп», вводимая в нос, предназначена для детей в возрасте от 2 до 17 лет, относящихся к группам риска по здоровью.

