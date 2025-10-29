Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Польша сообщила о перехвате российского самолета-разведчика

Euronews 29 октября, 2025 18:44

Важно

Польские истребители МиГ-29 перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем. Машина с выключенным транспондером не нарушала воздушное пространство Польши.

Два истребителя вооруженных сил Польши перехватили и сопроводили до границ своей зоны ответственности российский самолет Ил-20, который предположительно, выполнял разведывательную миссию над акваторией Балтийского моря.

По данным польских властей, самолет находился в международном воздушном пространстве, не предоставив план полета и с выключенным транспондером. Нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было. "Благодаря высокой боеготовности, профессионализму пилотов и эффективному функционированию систем противовоздушной обороны операция прошла быстро, эффективно и безопасно", - подчеркнуло оперативное командование в коммюнике.

Перехват состоялся 28 октября. Инцидент произошел на фоне идущих в НАТО дебатов о возможности сбивать российские военные самолеты после того, как Польша и Эстония ранее обвинили Россию в нарушении их воздушного пространства.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс будет перехватывать и выводить российские самолеты - нарушители, а ликвидация возможна лишь в случае прямой угрозы. В Москве назвали эти заявления "по меньшей мере безрассудными", пообещав симметричный ответ.

 

