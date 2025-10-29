Путин заявил об испытаниях ядерного подводного беспилотника

Президент России Владимир Путин заявил об испытаниях подводного беспилотного аппарата "Посейдон", оснащенного ядерной энергетической установкой.

В среду, 29 октября, во время встречи с военнослужащими он сказал, что в ходе проведенных накануне испытаний удалось впервые запустить аппарат стартовым двигателем с подводной лодки-носителя, а также включить атомную энергоустановку, на которой аппарат "прошел определенное количество времени".

Видеозапись выступления опубликовала пресс-служба Кремля.

По словам Путина, "Посейдон", мощность которого "значительно превышает" мощность новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", невозможно перехватить и он не имеет аналогов в мире "по скоростям и глубинам движения".

...«Посейдон» вслед за «Буревестником». И никаких доказательств, Военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов анализирует слова Путина оружии с ядерной энергетической установкой

Заявление российского президента Владимира Путина об испытании безэкипажного подводного аппарата с ядерной энергетической установкой «Посейдон», как и аналогичное сообщение о крылатой ракете «Буревестник» за несколько дней до этого, довольно трудно проверить. Никаких доказательств Россия пока не привела.

При этом, в отличие от летательного аппарата с ядерной энергетической установкой, в подводном аппарате вероятность появления «радиоактивного следа» минимальна — реактор на такой безэкипажной субмарине полностью закрыт. Поэтому невозможно отследить эти испытания по появлению радиоактивных изотопов в воздухе.

Пуск «Буревестника» подтвердила Норвегия, но факел ракетного двигателя был, вероятно, хорошо заметен на радарах, подводный аппарат отследить труднее.

Отношение к стратегическому ядерному оружию — особенно нового типа — не может быть легкомысленным, и поэтому даже простого заявления достаточно, чтобы к этому отнеслись всерьез. Прежде всего — в Вашингтоне. Ведь и «Буревестник», и «Посейдон» обладают сверхбольшой дальностью, которая нужна для ударов по США.

Принцип действия «Посейдона» отличается от традиционного стратегического ядерного оружия — баллистических ракет. Считается, что ядерный взрыв произойдет под водой у берегов страны, против которой он применяется. Однако целесообразность такого взрыва все еще сомнительна — нет доказательства разрушительной силы возможного цунами, а также вредоносных последствий заражения воды.

«Посейдон», как и «Буревестник», был одним из пяти новых вооружений, о которых Путин рассказал во время послания Федеральному собранию в 2018 году. Три других — межконтинентальная ракета «Сармат», гиперзвуковой планер «Авангард» и аэробаллистическая ракета «Кинжал», единственная, которую выпускают серийно.