Путин заявил об испытаниях ядерного подводного беспилотника

Редакция PRESS 29 октября, 2025 18:37

Важно

По утверждению Путина, подводный беспилотный аппарат "Посейдон" не имеет аналогов в мире и его невозможно перехватить. Ранее Дональд Трамп подверг критике заявления российского коллеги об испытаниях ракеты "Буревестник", сообщает dw.

Президент России Владимир Путин заявил об испытаниях подводного беспилотного аппарата "Посейдон", оснащенного ядерной энергетической установкой.

В среду, 29 октября, во время встречи с военнослужащими он сказал, что в ходе проведенных накануне испытаний удалось впервые запустить аппарат стартовым двигателем с подводной лодки-носителя, а также включить атомную энергоустановку, на которой аппарат "прошел определенное количество времени".

Видеозапись выступления опубликовала пресс-служба Кремля.

По словам Путина, "Посейдон", мощность которого "значительно превышает" мощность новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", невозможно перехватить и он не имеет аналогов в мире "по скоростям и глубинам движения".

...«Посейдон» вслед за «Буревестником». И никаких доказательств, Военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов анализирует слова Путина оружии с ядерной энергетической установкой

Заявление российского президента Владимира Путина об испытании безэкипажного подводного аппарата с ядерной энергетической установкой «Посейдон», как и аналогичное сообщение о крылатой ракете «Буревестник» за несколько дней до этого, довольно трудно проверить. Никаких доказательств Россия пока не привела.

При этом, в отличие от летательного аппарата с ядерной энергетической установкой, в подводном аппарате вероятность появления «радиоактивного следа» минимальна — реактор на такой безэкипажной субмарине полностью закрыт. Поэтому невозможно отследить эти испытания по появлению радиоактивных изотопов в воздухе.

Пуск «Буревестника» подтвердила Норвегия, но факел ракетного двигателя был, вероятно, хорошо заметен на радарах, подводный аппарат отследить труднее.

Отношение к стратегическому ядерному оружию — особенно нового типа — не может быть легкомысленным, и поэтому даже простого заявления достаточно, чтобы к этому отнеслись всерьез. Прежде всего — в Вашингтоне. Ведь и «Буревестник», и «Посейдон» обладают сверхбольшой дальностью, которая нужна для ударов по США.

Принцип действия «Посейдона» отличается от традиционного стратегического ядерного оружия — баллистических ракет. Считается, что ядерный взрыв произойдет под водой у берегов страны, против которой он применяется. Однако целесообразность такого взрыва все еще сомнительна — нет доказательства разрушительной силы возможного цунами, а также вредоносных последствий заражения воды.

«Посейдон», как и «Буревестник», был одним из пяти новых вооружений, о которых Путин рассказал во время послания Федеральному собранию в 2018 году. Три других — межконтинентальная ракета «Сармат», гиперзвуковой планер «Авангард» и аэробаллистическая ракета «Кинжал», единственная, которую выпускают серийно.

Обновлено: 02:25 30.10.2025
Кашель: просто простуда или что-то серьезнее?

Столкнувшись с появившимся вдруг кашлем, мы не понимаем — как на это реагировать? А поэтому допускаем досадные ошибки, которые не только не способствуют выздоровлению, но часто просто вредят.

Загрузка

Медовый цыпленок: ну, очень вкусно!

Бренд Spilva пополнил свой ассортимент сладко-кислым соусом Medus cālis: нам, одним из первых, удалось продегустировать этот продукт. Новинка нам понравилась, сейчас расскажем, почему.

Так можно было: латвиец не прошёл техосмотр и просто заказал новые номера в Китае

Невероятной, по своей абсурдности, историей поделились в соцсетях латвийцы, случайно обнаружившие в потоке копию их машины - с теми же номерами.

С поста уходит директор Рижской средней школы им. Наталии Драудзини

Директор рижской средней школы имени Наталии Драудзини Марис Загерис решил покинуть свою должность, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

«Лоббируете Россию!» Протест у Сейма — в знак протеста (ВИДЕО)

У Сейма в знак протеста против выхода Латвии из Стамбульской конвенции в среду вечером собрались примерно 5000 жителей, и эта акция протеста населения стала одной из самых многочисленных за последние годы, заверили агентство ЛЕТА в Государственной полиции.

Восхваляют Сталина! На русском! Наехали на латвийский хор, планирующий гастроли в Монако

Читатель портала pietiek.com случайно обнаружил афишу с выступления в Монако "Рижского хора", который не только пел на русском, но и "восхвалял Сталина", через исполнение оратории Шостаковича "Песнь о лесах".

Чувствуете нафталин? Блогер упрекнул Фрейбергу в двойных стандартах

Автор цифрового контента Даниэль Буко на своей странице в Facebook прокомментировал заявление экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги о том, что каждый депутат, проголосовавший за выход из Стамбульской конвенции - жертва российской пропаганды.

