С поста уходит директор Рижской средней школы им. Наталии Драудзини

Загерис подал заявление об отставке, а его трудовые отношения должны быть прекращены 31 октября по взаимному согласию.

Муниципалитет назначит исполняющего обязанности директора школы и объявит конкурс на должность директора школы.

Журналистам не удалось сегодня вечером связаться с директором школы.

Как сообщалось, в общественность просочилась информация о том, что школу покинули около 20 учителей, якобы недовольных хаотичным и несправедливым стилем управления.

Из-за нехватки преподавателей занятия по некоторым предметам давно не проводятся.

Вышеупомянутые проблемы начались в августе прошлого года, когда Загерис стал директором школы.

Директора обвиняют в неспособности работать с учителями и организовывать школьную работу, а также в несправедливости. Его заместителя, в свою очередь, обвиняют в грубости.

Учитывая предоставленную информацию, Рижское самоуправление планировало обратиться в Государственную службу качества образования с просьбой назначить более быструю оценку деятельности директора Рижской средней школы имени Наталии Драудзини.

В соответствии с нормативными требованиями оценка деятельности директоров школ проводится каждые два года, однако в данном случае муниципалитет планировал ходатайствовать о проведении проверки раньше, чтобы объективно оценить профессиональную деятельность директора и обеспечить качество работы школы.