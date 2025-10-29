Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
С поста уходит директор Рижской средней школы им. Наталии Драудзини

29 октября, 2025 20:28

Важно 0 комментариев

Директор рижской средней школы имени Наталии Драудзини Марис Загерис решил покинуть свою должность, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Загерис подал заявление об отставке, а его трудовые отношения должны быть прекращены 31 октября по взаимному согласию.

Муниципалитет назначит исполняющего обязанности директора школы и объявит конкурс на должность директора школы.

Журналистам не удалось сегодня вечером связаться с директором школы.

Как сообщалось, в общественность просочилась информация о том, что школу покинули около 20 учителей, якобы недовольных хаотичным и несправедливым стилем управления.

Из-за нехватки преподавателей занятия по некоторым предметам давно не проводятся.

Вышеупомянутые проблемы начались в августе прошлого года, когда Загерис стал директором школы.

Директора обвиняют в неспособности работать с учителями и организовывать школьную работу, а также в несправедливости. Его заместителя, в свою очередь, обвиняют в грубости.

Учитывая предоставленную информацию, Рижское самоуправление планировало обратиться в Государственную службу качества образования с просьбой назначить более быструю оценку деятельности директора Рижской средней школы имени Наталии Драудзини.

В соответствии с нормативными требованиями оценка деятельности директоров школ проводится каждые два года, однако в данном случае муниципалитет планировал ходатайствовать о проведении проверки раньше, чтобы объективно оценить профессиональную деятельность директора и обеспечить качество работы школы.

Обновлено: 02:25 30.10.2025
Кашель: просто простуда или что-то серьезнее?

23:20

Новости партнеров 0 комментариев

Столкнувшись с появившимся вдруг кашлем, мы не понимаем — как на это реагировать? А поэтому допускаем досадные ошибки, которые не только не способствуют выздоровлению, но часто просто вредят.

Столкнувшись с появившимся вдруг кашлем, мы не понимаем — как на это реагировать? А поэтому допускаем досадные ошибки, которые не только не способствуют выздоровлению, но часто просто вредят.

Загрузка

Медовый цыпленок: ну, очень вкусно!

23:09

Новости партнеров 0 комментариев

Бренд Spilva пополнил свой ассортимент сладко-кислым соусом Medus cālis: нам, одним из первых, удалось продегустировать этот продукт. Новинка нам понравилась, сейчас расскажем, почему.

Бренд Spilva пополнил свой ассортимент сладко-кислым соусом Medus cālis: нам, одним из первых, удалось продегустировать этот продукт. Новинка нам понравилась, сейчас расскажем, почему.

Так можно было: латвиец не прошёл техосмотр и просто заказал новые номера в Китае

20:37

Важно 0 комментариев

Невероятной, по своей абсурдности, историей поделились в соцсетях латвийцы, случайно обнаружившие в потоке копию их машины - с теми же номерами.

Невероятной, по своей абсурдности, историей поделились в соцсетях латвийцы, случайно обнаружившие в потоке копию их машины - с теми же номерами.

«Лоббируете Россию!» Протест у Сейма — в знак протеста (ВИДЕО)

20:10

Важно 0 комментариев

У Сейма в знак протеста против выхода Латвии из Стамбульской конвенции в среду вечером собрались примерно 5000 жителей, и эта акция протеста населения стала одной из самых многочисленных за последние годы, заверили агентство ЛЕТА в Государственной полиции.

У Сейма в знак протеста против выхода Латвии из Стамбульской конвенции в среду вечером собрались примерно 5000 жителей, и эта акция протеста населения стала одной из самых многочисленных за последние годы, заверили агентство ЛЕТА в Государственной полиции.

Восхваляют Сталина! На русском! Наехали на латвийский хор, планирующий гастроли в Монако

19:50

Латышские СМИ 0 комментариев

Читатель портала pietiek.com случайно обнаружил афишу с выступления в Монако "Рижского хора", который не только пел на русском, но и "восхвалял Сталина", через исполнение оратории Шостаковича "Песнь о лесах".

Читатель портала pietiek.com случайно обнаружил афишу с выступления в Монако "Рижского хора", который не только пел на русском, но и "восхвалял Сталина", через исполнение оратории Шостаковича "Песнь о лесах".

Чувствуете нафталин? Блогер упрекнул Фрейбергу в двойных стандартах

19:37

Важно 0 комментариев

Автор цифрового контента Даниэль Буко на своей странице в Facebook прокомментировал заявление экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги о том, что каждый депутат, проголосовавший за выход из Стамбульской конвенции - жертва российской пропаганды.

Автор цифрового контента Даниэль Буко на своей странице в Facebook прокомментировал заявление экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги о том, что каждый депутат, проголосовавший за выход из Стамбульской конвенции - жертва российской пропаганды.

