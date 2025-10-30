Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мэр Юрмалы подал в отставку! Что произошло? (Дополнено) (2)

30 октября, 2025 10:34

Мэр Юрмалы Гатис Трукснис (LZP) не получил допуск к гостайне и разрешение на работу с государственными секретами, заявил политик на заседании думы в четверг. Хотя он считает решение Службы государственной безопасности противоправным, председатель думы подал в отставку.

На заседании он объяснил, что получил от Службы государственной безопасности (VDD) уведомление о решении, «в соответствии с которым мне запрещён доступ к объектам, содержащим государственную тайну, и не выдано специальное разрешение, предоставляющее право работать с засекреченной информацией».

«Я считаю это решение незаконным и противоречащим Конституции. Я его обжалую в установленном законом порядке и буду бороться до конца — за справедливость, за Юрмалу и юрмальцев, за правовое государство», — зачитал политик своё заявление думе.

Трукснис заявил, что, «чтобы не допустить тени сомнения при принятии решений», он уходит с поста председателя Юрмальской думы. При этом он подчеркнул, что его отставка не означает согласие с решением VDD.

После муниципальных выборов 2025 года Трукснис вернулся в должность мэра Юрмалы, получив поддержку девяти из 15 депутатов. Его поддерживают партии «Латвия прежде всего», Латвийская зелёная партия, «Согласие», а также представитель Союза зелёных и крестьян (ZZS) Мартиньш Стулпиньш.

Трукснис стал первым муниципальным политиком, публично заявившим о решении VDD относительно специального допуска к гостайне.

Проверку мэров и их заместителей Служба госбезопасности проводит в сроки, установленные законом «О государственной тайне». В ходе проверки VDD всесторонне оценивает надёжность кандидата и его способность хранить государственные секреты, анализируя обширный объём сведений о нём.

Закон предусматривает семь оснований, по которым лицу может быть отказано в доступе к объектам, связанным с государственной тайной. В частности, допуск не выдают, если дееспособность лица ограничена в установленном законом порядке, а также если оно было сотрудником или агентом спецслужб СССР либо государства, не входящего в НАТО или Европейский союз.

Доступ к государственной тайне также запрещается лицам, «в отношении которых в ходе проверки выявлены факты, ставящие под сомнение их надёжность и способность хранить государственную тайну», а также лицам с психическими или поведенческими расстройствами, в том числе вызванными употреблением алкоголя или наркотиков.

Как сообщалось ранее, с этого года все мэры и вице-мэры городов и краев должны получать допуск от спецслужб на работу с государственной тайной, иначе не могут исполнять свои обязанности.

В связи с расстрелом собак в Баусском крае уволен шеф муниципальной полиции (2)

Важно 2 комментариев

В связи с расстрелом собак в начале октября в Бауском крае уволен начальник муниципальной полиции Эгил Гайлис. Решение принято на основе промежуточного отчёта служебной проверки.

В связи с расстрелом собак в начале октября в Бауском крае уволен начальник муниципальной полиции Эгил Гайлис. Решение принято на основе промежуточного отчёта служебной проверки.

Те, кто должен был защищать: отцу и мачихе убитой Юстине увеличили сроки (2)

Важно 2 комментариев

В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

Как однушка на селе: сколько должен каждый житель Латвии, если разделить госдолг на всех (2)

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составлял 10 600 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составлял 10 600 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

Оксана и её космические чудики: живёт в Риге одна художница… (2)

Одни верят в загробную жизнь, другие — в вечную любовь. А вот рижанка Оксана Мамонова, сколько себя помнит, чувствует окружающий мир совсем не так, как многие другие люди. Как художник, она в каждом воробышке, порхающем в городской толчее, видит то Принца, то Нищего…

Одни верят в загробную жизнь, другие — в вечную любовь. А вот рижанка Оксана Мамонова, сколько себя помнит, чувствует окружающий мир совсем не так, как многие другие люди. Как художник, она в каждом воробышке, порхающем в городской толчее, видит то Принца, то Нищего…

Ринкевич вручал Путину майку, а Херманис ничем не лучше: Пуче прошёлся по «своим» (2)

Публицист Армандс Пуче на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Публицист Армандс Пуче на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Сможет ли Россия взять Таллин, Ригу или Вильнюс за 24 часа? Варламов выпустил об этом фильм. ВИДЕО (2)

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Виктория Таран: «Мы не оставим вас одних — даже на перепутье неизвестности» (2)

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

