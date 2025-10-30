На заседании он объяснил, что получил от Службы государственной безопасности (VDD) уведомление о решении, «в соответствии с которым мне запрещён доступ к объектам, содержащим государственную тайну, и не выдано специальное разрешение, предоставляющее право работать с засекреченной информацией».

«Я считаю это решение незаконным и противоречащим Конституции. Я его обжалую в установленном законом порядке и буду бороться до конца — за справедливость, за Юрмалу и юрмальцев, за правовое государство», — зачитал политик своё заявление думе.

Трукснис заявил, что, «чтобы не допустить тени сомнения при принятии решений», он уходит с поста председателя Юрмальской думы. При этом он подчеркнул, что его отставка не означает согласие с решением VDD.

После муниципальных выборов 2025 года Трукснис вернулся в должность мэра Юрмалы, получив поддержку девяти из 15 депутатов. Его поддерживают партии «Латвия прежде всего», Латвийская зелёная партия, «Согласие», а также представитель Союза зелёных и крестьян (ZZS) Мартиньш Стулпиньш.

Трукснис стал первым муниципальным политиком, публично заявившим о решении VDD относительно специального допуска к гостайне.

Проверку мэров и их заместителей Служба госбезопасности проводит в сроки, установленные законом «О государственной тайне». В ходе проверки VDD всесторонне оценивает надёжность кандидата и его способность хранить государственные секреты, анализируя обширный объём сведений о нём.

Закон предусматривает семь оснований, по которым лицу может быть отказано в доступе к объектам, связанным с государственной тайной. В частности, допуск не выдают, если дееспособность лица ограничена в установленном законом порядке, а также если оно было сотрудником или агентом спецслужб СССР либо государства, не входящего в НАТО или Европейский союз.

Доступ к государственной тайне также запрещается лицам, «в отношении которых в ходе проверки выявлены факты, ставящие под сомнение их надёжность и способность хранить государственную тайну», а также лицам с психическими или поведенческими расстройствами, в том числе вызванными употреблением алкоголя или наркотиков.

Как сообщалось ранее, с этого года все мэры и вице-мэры городов и краев должны получать допуск от спецслужб на работу с государственной тайной, иначе не могут исполнять свои обязанности.