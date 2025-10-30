И включать на всех каналах: нацактивисты нашли способ повышения патриотизма

По мнению Карлиса, помочь в этом сможет трансляция гимна Латвии на всех радиостанциях и телеканалах страны в строго отведенное для этого время. Например, в полдень.
"По-моему, у многих в Латвии атрофирована способность чувствовать патриотизм к стране, в которой они живут. В голову пришла идея... По всей территории Латвии, каждый день в 12:00, на всех радиостанциях и всех телеканалах транслировать гимн Латвии, чтобы все понимали, что есть и будет ЛАТВИЯ!!!", - предложил Кнаусс.
Manuprāt, Latvijā daudziem ir atrofēta spēja izjust patriotismu pret valsti kurā dzīvo.— Kārlis Knauss (@karlisknauss) October 30, 2025
Ienāca prātā ideja... Visā Latvijas teritorijā, katru dienu plkst. 12.00, visās radio stacijās un visos TV kanālos, translēt Latvijas himnu, lai visi apjēdz to, ka šeit ir un būs LATVIJA!!!
Широкого распространения идея пока не получила.