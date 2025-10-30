Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Риге пойман серийный грабитель: полиция

30 октября, 2025 17:43

Новости Латвии 0 комментариев

В минувшие выходные в Риге задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в двух вооружённых ограблениях. Всего он похитил почти 450 евро. Суд избрал ему меру пресечения — арест, сообщает  rus.lsm.lv со ссылкой на Госполицию.

Первое ограбление произошло 25 октября на улице Миера. Мужчина вошёл в магазин, приставил нож к горлу продавщицы, угрожал убить и заставил её открыть кассу. Он забрал около 230 евро и скрылся.

На следующий день, 26 октября, аналогичное нападение произошло на улице Матиса. Злоумышленник снова вошёл в торговую точку, запер дверь, пригрозил продавщице ножом и забрал почти 200 евро.

Полиция установила, что оба преступления совершил один и тот же человек. После розыска и совместных действий нескольких подразделений полиции подозреваемого задержали. Чтобы скрыться, он успел изменить внешность — сбрил бороду и подстригся.

Мужчина 1991 года рождения уже был ранее судим за ограбление. Теперь против него возбуждены два уголовных дела по статье о разбое с применением насилия или угроз. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Сможет ли Россия взять Таллин, Ригу или Вильнюс за 24 часа? Варламов выпустил об этом фильм. ВИДЕО

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Вот это повезло! Карлис Стрейпс удивлен размером своей пенсии

Журналист Карлис Стрейпс всего три месяца находится на пенсии и не заметил недавней индексации пенсий, сообщает nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Журналист Карлис Стрейпс всего три месяца находится на пенсии и не заметил недавней индексации пенсий, сообщает nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Ну и как жить? Новые данные по стоимости средней продуктовой корзины в Латвии

Журналист ЛР4 Ольга Князева опубликовала на своей странице в Facebook диаграмму средней продуктовой корзины в Латвии из расчёта на месяц. Это свежие данные за текущий год.

Журналист ЛР4 Ольга Князева опубликовала на своей странице в Facebook диаграмму средней продуктовой корзины в Латвии из расчёта на месяц. Это свежие данные за текущий год.

И включать на всех каналах: нацактивисты нашли способ повышения патриотизма

Нацактивист Карлис Кнаусс в Твиттере/X опубликовал предложение - как повысить патриотизм в стране.

Нацактивист Карлис Кнаусс в Твиттере/X опубликовал предложение - как повысить патриотизм в стране.

В Латвии зарегистрировано три случая смерти людей от «болезни грызунов»

В этом году в Латвии зарегистрировано 35 случаев заболевания лептоспирозом, в том числе поступило три сообщения о летальном исходе пациентов, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

В этом году в Латвии зарегистрировано 35 случаев заболевания лептоспирозом, в том числе поступило три сообщения о летальном исходе пациентов, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Развелся, теперь борется за возврат своей фамилии: Дмитрий Дибров начал процесс

Дмитрий и Полина Дибровы развелись после 16 лет брака. И, похоже, не так мирно, как они хотели бы представить публике. Сейчас бывшим предстоит решить вопросы, связанные со звездной фамилией.

Дмитрий и Полина Дибровы развелись после 16 лет брака. И, похоже, не так мирно, как они хотели бы представить публике. Сейчас бывшим предстоит решить вопросы, связанные со звездной фамилией.

Мэр Юрмалы подал в отставку! Что произошло? (Дополнено)

Мэр Юрмалы Гатис Трукснис (LZP) не получил допуск к гостайне и разрешение на работу с государственными секретами, заявил политик на заседании думы в четверг. Хотя он считает решение Службы государственной безопасности противоправным, председатель думы подал в отставку.

Мэр Юрмалы Гатис Трукснис (LZP) не получил допуск к гостайне и разрешение на работу с государственными секретами, заявил политик на заседании думы в четверг. Хотя он считает решение Службы государственной безопасности противоправным, председатель думы подал в отставку.

