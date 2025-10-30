В Риге пойман серийный грабитель: полиция

Первое ограбление произошло 25 октября на улице Миера. Мужчина вошёл в магазин, приставил нож к горлу продавщицы, угрожал убить и заставил её открыть кассу. Он забрал около 230 евро и скрылся.

На следующий день, 26 октября, аналогичное нападение произошло на улице Матиса. Злоумышленник снова вошёл в торговую точку, запер дверь, пригрозил продавщице ножом и забрал почти 200 евро.

Полиция установила, что оба преступления совершил один и тот же человек. После розыска и совместных действий нескольких подразделений полиции подозреваемого задержали. Чтобы скрыться, он успел изменить внешность — сбрил бороду и подстригся.

Мужчина 1991 года рождения уже был ранее судим за ограбление. Теперь против него возбуждены два уголовных дела по статье о разбое с применением насилия или угроз. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.