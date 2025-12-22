Директор музея в Нарве защищен на уровне ЕС: введены санкции

И Баландина, и Гордеев несут ответственность за серьезные нарушения прав человека, репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции, а также за подрыв демократии и верховенства закона в России.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что быстрые ограничительные меры ЕС доказывают, что политически мотивированные обвинения в адрес европейцев влекут за собой немедленную и прямую ответственность.

Цахкна отметил, что и Баландина, и Гордеев несут прямую ответственность за судебное преследование директора Нарвского музея Марии Сморжевских-Смирновой, а также других защитников гражданского общества, демократической оппозиции и прав человека.

«Они оба на протяжении многих лет способствовали распространению российской пропаганды, укреплению репрессивного режима Путина, а также нарушению свободы слова и прав человека, и решение ЕС ввести против них санкции было единственно верным. Людям, которые поддерживают и реализуют жестокую и авторитарную политику российского режима, нет места в Европе», – сказал Цахкна.

В санкционный режим ЕС, созданный в мае прошлого года, могут быть включены лица и организации, ответственные за серьезные нарушения прав человека, репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции, а также за подрыв демократии и верховенства закона в России.

Эстония ввела национальные санкции против Баландиной и Гордеева в октябре.