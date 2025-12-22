Римскую империю подточили глисты? Что скрывал быт легионеров

Исследователи изучили содержимое девятиметрового канализационного стока, соединённого с общественной латрины при банном комплексе III века нашей эры. В образцах нашли яйца аскарид и власоглава — паразитов, передающихся через загрязнённую воду, пищу и грязные руки. Примерно в 28 процентах проб присутствовали признаки заражения, что указывает не на отдельные случаи, а на постоянную проблему внутри военного гарнизона.

Но самым неожиданным открытием стали следы Giardia duodenalis — микроскопического паразита, вызывающего лямблиоз. До сих пор его находили в римских слоях лишь в Италии и Турции. Для Британии это первое подобное свидетельство. Лямблиоз вызывает длительную диарею, истощение и слабость — состояние, крайне опасное для солдат, особенно летом и при нехватке чистой воды.

Паразиты обнаружены не только в позднем периоде существования форта. В образцах из более раннего рва I века нашей эры, относящегося к первому римскому укреплению на этом месте, также нашли яйца глистов. Это означает, что проблема существовала десятилетиями, несмотря на наличие бань, канализации и организованной инфраструктуры.

Римские врачи знали о кишечных червях, но не умели эффективно их лечить. В результате инфекции могли длиться годами, подтачивая здоровье гарнизона изнутри. Сегодня находки из канализации Виндоланды дают редкую возможность увидеть повседневную сторону жизни римской армии — ту, где врагом были не варвары, а болезни, распространявшиеся вместе с водой, едой и тесным бытом на краю империи.