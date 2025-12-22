Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 22. Декабря Завтра: Saulvedis
Доступность

Римскую империю подточили глисты? Что скрывал быт легионеров

Редакция PRESS 22 декабря, 2025 15:54

Всюду жизнь 0 комментариев

Древняя канализация иногда рассказывает о прошлом больше, чем хроники. В римском форте Виндоланда, недалеко от Стены Адриана на севере Англии, учёные обнаружили в осадках сточных каналов следы кишечных паразитов, которыми были заражены солдаты Римской империи почти две тысячи лет назад.

Исследователи изучили содержимое девятиметрового канализационного стока, соединённого с общественной латрины при банном комплексе III века нашей эры. В образцах нашли яйца аскарид и власоглава — паразитов, передающихся через загрязнённую воду, пищу и грязные руки. Примерно в 28 процентах проб присутствовали признаки заражения, что указывает не на отдельные случаи, а на постоянную проблему внутри военного гарнизона.

Но самым неожиданным открытием стали следы Giardia duodenalis — микроскопического паразита, вызывающего лямблиоз. До сих пор его находили в римских слоях лишь в Италии и Турции. Для Британии это первое подобное свидетельство. Лямблиоз вызывает длительную диарею, истощение и слабость — состояние, крайне опасное для солдат, особенно летом и при нехватке чистой воды.

Паразиты обнаружены не только в позднем периоде существования форта. В образцах из более раннего рва I века нашей эры, относящегося к первому римскому укреплению на этом месте, также нашли яйца глистов. Это означает, что проблема существовала десятилетиями, несмотря на наличие бань, канализации и организованной инфраструктуры.

Римские врачи знали о кишечных червях, но не умели эффективно их лечить. В результате инфекции могли длиться годами, подтачивая здоровье гарнизона изнутри. Сегодня находки из канализации Виндоланды дают редкую возможность увидеть повседневную сторону жизни римской армии — ту, где врагом были не варвары, а болезни, распространявшиеся вместе с водой, едой и тесным бытом на краю империи.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Вместо помощи детям!» Госзакупки на миллионы евро вызывают шок
Важно

«Вместо помощи детям!» Госзакупки на миллионы евро вызывают шок

«По 75 000 евро молодым семьям»: министр щедр на «подарки» в Новый год
Важно

«По 75 000 евро молодым семьям»: министр щедр на «подарки» в Новый год (1)

Съели за два месяца? Компания такси с «человечным подходом» уже всё
Важно

Съели за два месяца? Компания такси с «человечным подходом» уже всё

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Отбросы!» Риекстс зовет бить индусов на улицах. Куда смотрит полиция?

Важно 18:09

Важно 0 комментариев

Государственная полиция (VP) начала ведомственную проверку, в рамках которой будет дана оценка высказываниям обвиняемого по делу о трагическом пожаре в нелегальном хостеле в Риге Эрнеста Риекстса в адрес индийцев. В размещённом на платформе TikTok видео Риекст комментировал другой ролик, на котором видно человека в капюшоне, избивающего курьера по доставке еды на углу улиц Кришьяня Барона и Матиса в Риге.

Государственная полиция (VP) начала ведомственную проверку, в рамках которой будет дана оценка высказываниям обвиняемого по делу о трагическом пожаре в нелегальном хостеле в Риге Эрнеста Риекстса в адрес индийцев. В размещённом на платформе TikTok видео Риекст комментировал другой ролик, на котором видно человека в капюшоне, избивающего курьера по доставке еды на углу улиц Кришьяня Барона и Матиса в Риге.

Читать
Загрузка

«Последний шанс для живых людей Латвии»: Херманис о захвате власти

Выбор редакции 18:06

Выбор редакции 0 комментариев

-Анализирую свои ошибки, а их немало. Выводы будут сделаны, - признается в Фейсбуке режиссер Алвис Херманис, вступивший недавно на путь политики.

-Анализирую свои ошибки, а их немало. Выводы будут сделаны, - признается в Фейсбуке режиссер Алвис Херманис, вступивший недавно на путь политики.

Читать

Осьминоги добрались до Северного моря. Следующая остановка — Юрмала?

Животные 18:01

Животные 0 комментариев

2025 год в Британии уже называют «годом осьминога». По данным природоохранных организаций, у южного побережья Англии зафиксирован рекордный за десятилетия всплеск численности обыкновенного, или средиземноморского, осьминога (Octopus vulgaris).

2025 год в Британии уже называют «годом осьминога». По данным природоохранных организаций, у южного побережья Англии зафиксирован рекордный за десятилетия всплеск численности обыкновенного, или средиземноморского, осьминога (Octopus vulgaris).

Читать

Думали, что прославляет СССР: двум полицейским сделали выговор за дело тиктокера

Важно 18:01

Важно 0 комментариев

Двое полицейских, применивших неправомерное наказание к латвийскому тиктокеру, сделали выговор, сообщили в Госполиции.

Двое полицейских, применивших неправомерное наказание к латвийскому тиктокеру, сделали выговор, сообщили в Госполиции.

Читать

Древняя болезнь поднимает голову? В Европе выявлены случаи проказы

Всюду жизнь 17:52

Всюду жизнь 0 комментариев

В Европе фиксируют редкие случаи лепры — заболевания, которое многие считают исчезнувшим вместе со Средневековьем. За последние недели подтверждённые диагнозы зарегистрированы в Румыния и Хорватия. Речь идёт о единичных эпизодах, не представляющих угрозы массового распространения, однако сам факт их выявления привлёк внимание врачей и эпидемиологов.

В Европе фиксируют редкие случаи лепры — заболевания, которое многие считают исчезнувшим вместе со Средневековьем. За последние недели подтверждённые диагнозы зарегистрированы в Румыния и Хорватия. Речь идёт о единичных эпизодах, не представляющих угрозы массового распространения, однако сам факт их выявления привлёк внимание врачей и эпидемиологов.

Читать

Дания возмущена назначением США спецпосланника по Гренландии

Мир 17:42

Мир 0 комментариев

После назначения Трампом специального посланника США по Гренландии Дания вызвала американского посла на беседу, сообщил датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен. Глава правительства "ожидает уважения" от США, сообщает DW.

После назначения Трампом специального посланника США по Гренландии Дания вызвала американского посла на беседу, сообщил датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен. Глава правительства "ожидает уважения" от США, сообщает DW.

Читать

Случайность или судьба? Про любовь — премьера в Аркаде Театра Чехова

История и культура 17:40

История и культура 0 комментариев

В минувшие выходные в Аркаде Театра Чехова состоялась премьера нового спектакля, поставленного по пьесе Ника Пэйна «Созвездия». Режиссёром постановки стал Дж. Дж. Джилинджер. Минимум декораций, по времени - всего 1 час 40 минут, но за это время, кажется, прожито несколько жизней. Причем, прожито одними  и теми же людьми в одно и то же время - мужчиной и женщиной. Любовь как озарение? А могла ли она не случиться? Она нас выбирает? Или мы её?...

В минувшие выходные в Аркаде Театра Чехова состоялась премьера нового спектакля, поставленного по пьесе Ника Пэйна «Созвездия». Режиссёром постановки стал Дж. Дж. Джилинджер. Минимум декораций, по времени - всего 1 час 40 минут, но за это время, кажется, прожито несколько жизней. Причем, прожито одними  и теми же людьми в одно и то же время - мужчиной и женщиной. Любовь как озарение? А могла ли она не случиться? Она нас выбирает? Или мы её?...

Читать