Первый сигнал от инопланетян может быть криком о помощи: новая гипотеза

Суть идеи проста и тревожна. Первый подтверждённый контакт с внеземным разумом, по мнению автора, с высокой вероятностью будет необычным, резким и «громким». Причина кроется не в характере самих цивилизаций, а в эффекте наблюдательной предвзятости.

В астрономии мы почти всегда сначала замечаем крайние случаи. Первые экзопланеты оказались не типичными мирами, а редкими и экстремальными объектами, обнаруженными потому, что они резко влияли на сигналы своих звёзд. Обычные, «тихие» планеты оставались незаметными десятилетиями.

Киппинг предполагает, что с технологическими цивилизациями действует тот же принцип. Если одна из них становится особенно заметной — из-за энергетического перенапряжения, экологического кризиса или осознанной попытки подать сигнал бедствия, — именно она с наибольшей вероятностью будет обнаружена.

Такие техносигнатуры могут выглядеть как внезапные всплески электромагнитного излучения, необычные кратковременные астрономические явления, избыток инфракрасного тепла от масштабной индустрии или неестественные изменения в свете звезды, вызванные крупными инженерными структурами.

Часть подобных сигналов может быть непреднамеренной — побочным эффектом технологий, вышедших из-под контроля. Но некоторые, подчёркивает автор, вполне могут быть осознанными: попыткой привлечь внимание, запросом на помощь или сигналом о надвигающемся коллапсе.

Земля, отмечается в работе, тоже становится всё более «громкой». Рост выбросов, радиошум и орбитальный мусор делают нашу цивилизацию заметнее из космоса и могут выглядеть как признаки нестабильного технологического общества.

Если первый инопланетный сигнал окажется странным, мощным и кратковременным, это может быть не аномалией, а следствием того, какие цивилизации мы способны заметить первыми.