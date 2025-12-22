Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Первый сигнал от инопланетян может быть криком о помощи: новая гипотеза

Редакция PRESS 22 декабря, 2025 16:12

Наука 0 комментариев

Если человечество когда-нибудь зафиксирует сигнал от внеземной цивилизации, он может оказаться не приветствием и не знаком процветания, а криком о помощи. Такую возможность описывает астрофизик David Kipping, руководитель лаборатории Cool Worlds Lab при Колумбийском университете, в своей новой работе «Эскатианская гипотеза».

Суть идеи проста и тревожна. Первый подтверждённый контакт с внеземным разумом, по мнению автора, с высокой вероятностью будет необычным, резким и «громким». Причина кроется не в характере самих цивилизаций, а в эффекте наблюдательной предвзятости.

В астрономии мы почти всегда сначала замечаем крайние случаи. Первые экзопланеты оказались не типичными мирами, а редкими и экстремальными объектами, обнаруженными потому, что они резко влияли на сигналы своих звёзд. Обычные, «тихие» планеты оставались незаметными десятилетиями.

Киппинг предполагает, что с технологическими цивилизациями действует тот же принцип. Если одна из них становится особенно заметной — из-за энергетического перенапряжения, экологического кризиса или осознанной попытки подать сигнал бедствия, — именно она с наибольшей вероятностью будет обнаружена.

Такие техносигнатуры могут выглядеть как внезапные всплески электромагнитного излучения, необычные кратковременные астрономические явления, избыток инфракрасного тепла от масштабной индустрии или неестественные изменения в свете звезды, вызванные крупными инженерными структурами.

Часть подобных сигналов может быть непреднамеренной — побочным эффектом технологий, вышедших из-под контроля. Но некоторые, подчёркивает автор, вполне могут быть осознанными: попыткой привлечь внимание, запросом на помощь или сигналом о надвигающемся коллапсе.

Земля, отмечается в работе, тоже становится всё более «громкой». Рост выбросов, радиошум и орбитальный мусор делают нашу цивилизацию заметнее из космоса и могут выглядеть как признаки нестабильного технологического общества.

Если первый инопланетный сигнал окажется странным, мощным и кратковременным, это может быть не аномалией, а следствием того, какие цивилизации мы способны заметить первыми.

Государственная полиция (VP) начала ведомственную проверку, в рамках которой будет дана оценка высказываниям обвиняемого по делу о трагическом пожаре в нелегальном хостеле в Риге Эрнеста Риекстса в адрес индийцев. В размещённом на платформе TikTok видео Риекст комментировал другой ролик, на котором видно человека в капюшоне, избивающего курьера по доставке еды на углу улиц Кришьяня Барона и Матиса в Риге.

«Последний шанс для живых людей Латвии»: Херманис о захвате власти

-Анализирую свои ошибки, а их немало. Выводы будут сделаны, - признается в Фейсбуке режиссер Алвис Херманис, вступивший недавно на путь политики.

Осьминоги добрались до Северного моря. Следующая остановка — Юрмала?

2025 год в Британии уже называют «годом осьминога». По данным природоохранных организаций, у южного побережья Англии зафиксирован рекордный за десятилетия всплеск численности обыкновенного, или средиземноморского, осьминога (Octopus vulgaris).

Думали, что прославляет СССР: двум полицейским сделали выговор за дело тиктокера

Двое полицейских, применивших неправомерное наказание к латвийскому тиктокеру, сделали выговор, сообщили в Госполиции.

Древняя болезнь поднимает голову? В Европе выявлены случаи проказы

В Европе фиксируют редкие случаи лепры — заболевания, которое многие считают исчезнувшим вместе со Средневековьем. За последние недели подтверждённые диагнозы зарегистрированы в Румыния и Хорватия. Речь идёт о единичных эпизодах, не представляющих угрозы массового распространения, однако сам факт их выявления привлёк внимание врачей и эпидемиологов.

Дания возмущена назначением США спецпосланника по Гренландии

После назначения Трампом специального посланника США по Гренландии Дания вызвала американского посла на беседу, сообщил датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен. Глава правительства "ожидает уважения" от США, сообщает DW.

Случайность или судьба? Про любовь — премьера в Аркаде Театра Чехова

В минувшие выходные в Аркаде Театра Чехова состоялась премьера нового спектакля, поставленного по пьесе Ника Пэйна «Созвездия». Режиссёром постановки стал Дж. Дж. Джилинджер. Минимум декораций, по времени - всего 1 час 40 минут, но за это время, кажется, прожито несколько жизней. Причем, прожито одними  и теми же людьми в одно и то же время - мужчиной и женщиной. Любовь как озарение? А могла ли она не случиться? Она нас выбирает? Или мы её?...

