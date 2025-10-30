Дожди закончатся и выйдет солнце: прогноз на новую неделю

В начале последней недели октября циклон обрушился на страну с ежедневными дождями, практически на всю страну. Вторая половина недели также будет характеризоваться по-осеннему дождливой и преимущественно пасмурной погодой, а в первой половине следующей недели количество осадков постепенно уменьшится, станет суше и солнечнее.

Если в первый день ноября местами ожидается небольшой дождь, то в воскресенье он пройдёт на большей территории. Ночью и утром местами ожидается туман, будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер, который к утру субботы постепенно сменит направление на южное.

В выходные ночью воздух остынет до +3, +8 градусов, днем ​​температура воздуха во многих местах поднимется до +8, +13 градусов.

Влияние антициклона в Латвии начнёт усиливаться в первой половине следующей недели. В понедельник ожидается более дождливая погода, но в последующие дни осадки прекратятся, и погода станет относительно сухой.

Ночью столбик термометра не опустится ниже +4 градусов, а днем ​​температура воздуха не превысит +10, +12 градусов.