Развелся, теперь борется за возврат своей фамилии: Дмитрий Дибров начал процесс

СтарХит 30 октября, 2025 18:17

Важно 0 комментариев

Дмитрий и Полина Дибровы развелись после 16 лет брака. И, похоже, не так мирно, как они хотели бы представить публике. Сейчас бывшим предстоит решить вопросы, связанные со звездной фамилией.

В конце октября Дмитрий подал документы на регистрацию своего товарного знака — заявка касается, в том числе, услуг, связанных с клубной деятельностью. Если Роспатент зарегистрирует знак, любые «консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; маркетинг; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; продвижение продаж для третьих лиц; публикация рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети», связанные с фамилией "Дибров", будут под его контролем.

А это значит, что женское сообщество Dibrova Club, которым руководит Полина Диброва, скоро вынуждено будет сменить название.

Также в перечень услуг, которые шоумен хочет закрепить за собой, попали «добавки к пище», «обувь, одежда и головные уборы», «выпуск музыкальной продукции, издание книг», «написание теле- и киносценариев, организация и проведение концертов», «услуги ресторанов», «советы по вопросам здоровья».

По информации СМИ, еще до развода Дибров сказал Полине, что для него принципиально важно, чтобы ее женский клуб для «рублевских жен» так больше не назывался, но своенравная брюнетка не собиралась отказываться от узнаваемого бренда. Видимо, поэтому ведущему пришлось прибегнуть к официальным способам лишить бывшую фамилии.

Напомним, в среду вышло интервью с Дмитрием Дибровым, где телеведущий намекнул, что хочет защитить свою фамилию от негативного влияния скандалов, ведь вся страна знает об измене Полины с бизнесменом Романом Товстиком, который и сам не смог спокойно расстаться с Еленой — матерью его шестерых детей.

«Я намерен увидеться с адвокатом, который специализируется на авторском праве. Я хотел бы защитить фамилию, которая не мною изобретена… Дибров — это синоним постоянного поиска в области публицистики, журналистики, мультимедийных сфер. Оно не должно быть символом провинциального адюльтера. Незачем, не нужно», — отмечал он.

И все же Дмитрий отмечал, что не намерен публично отчитывать Полину. «Некоторые Полину осуждают, ну и меня-то ведь не превозносят, потому что я для них что-то совсем непонятное. А другие, наоборот превозносят ее преимущества. А ее достоинства ясны: она красива, и этим все сказано. Правда, некоторые ловят какие-то блохи в ее интервью… Ребят, я не знаю, но хотите — ловите», — рассуждал звезда телевидения.

Адвокат телеведущего, к слову, уже комментировал заявление Диброва. «Понимаете, при разводе жена в „подарок“ получает фамилию мужа. То есть она может ее себе оставить, если захочет. Сделать с этим ничего нельзя. Можно только за некое вознаграждение просить, чтобы бывшая взяла другую фамилию — девичью или нового мужа. В моей практике был такой случай когда бывшую супругу очень известного продюсера „убедили“ взять девичью фамилию. А вообще, Чехов писал: „Радуйся, когда от тебя уходит жена к другому. Молись, чтобы не вернулась“», — делился Александр Добровинский.

Сможет ли Россия взять Таллин, Ригу или Вильнюс за 24 часа? Варламов выпустил об этом фильм. ВИДЕО

Важно 18:57

Важно 0 комментариев

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Вот это повезло! Карлис Стрейпс удивлен размером своей пенсии

Важно 18:54

Важно 0 комментариев

Журналист Карлис Стрейпс всего три месяца находится на пенсии и не заметил недавней индексации пенсий, сообщает nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Ну и как жить? Новые данные по стоимости средней продуктовой корзины в Латвии

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Журналист ЛР4 Ольга Князева опубликовала на своей странице в Facebook диаграмму средней продуктовой корзины в Латвии из расчёта на месяц. Это свежие данные за текущий год.

И включать на всех каналах: нацактивисты нашли способ повышения патриотизма

Выбор редакции 18:35

Выбор редакции 0 комментариев

Нацактивист Карлис Кнаусс в Твиттере/X опубликовал предложение - как повысить патриотизм в стране.

В Латвии зарегистрировано три случая смерти людей от «болезни грызунов»

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

В этом году в Латвии зарегистрировано 35 случаев заболевания лептоспирозом, в том числе поступило три сообщения о летальном исходе пациентов, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Мэр Юрмалы подал в отставку! Что произошло? (Дополнено)

Выбор редакции 18:07

Выбор редакции 0 комментариев

Мэр Юрмалы Гатис Трукснис (LZP) не получил допуск к гостайне и разрешение на работу с государственными секретами, заявил политик на заседании думы в четверг. Хотя он считает решение Службы государственной безопасности противоправным, председатель думы подал в отставку.

