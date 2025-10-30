Развелся, теперь борется за возврат своей фамилии: Дмитрий Дибров начал процесс

В конце октября Дмитрий подал документы на регистрацию своего товарного знака — заявка касается, в том числе, услуг, связанных с клубной деятельностью. Если Роспатент зарегистрирует знак, любые «консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; маркетинг; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; продвижение продаж для третьих лиц; публикация рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети», связанные с фамилией "Дибров", будут под его контролем.

А это значит, что женское сообщество Dibrova Club, которым руководит Полина Диброва, скоро вынуждено будет сменить название.

Также в перечень услуг, которые шоумен хочет закрепить за собой, попали «добавки к пище», «обувь, одежда и головные уборы», «выпуск музыкальной продукции, издание книг», «написание теле- и киносценариев, организация и проведение концертов», «услуги ресторанов», «советы по вопросам здоровья».

По информации СМИ, еще до развода Дибров сказал Полине, что для него принципиально важно, чтобы ее женский клуб для «рублевских жен» так больше не назывался, но своенравная брюнетка не собиралась отказываться от узнаваемого бренда. Видимо, поэтому ведущему пришлось прибегнуть к официальным способам лишить бывшую фамилии.

Напомним, в среду вышло интервью с Дмитрием Дибровым, где телеведущий намекнул, что хочет защитить свою фамилию от негативного влияния скандалов, ведь вся страна знает об измене Полины с бизнесменом Романом Товстиком, который и сам не смог спокойно расстаться с Еленой — матерью его шестерых детей.

«Я намерен увидеться с адвокатом, который специализируется на авторском праве. Я хотел бы защитить фамилию, которая не мною изобретена… Дибров — это синоним постоянного поиска в области публицистики, журналистики, мультимедийных сфер. Оно не должно быть символом провинциального адюльтера. Незачем, не нужно», — отмечал он.

И все же Дмитрий отмечал, что не намерен публично отчитывать Полину. «Некоторые Полину осуждают, ну и меня-то ведь не превозносят, потому что я для них что-то совсем непонятное. А другие, наоборот превозносят ее преимущества. А ее достоинства ясны: она красива, и этим все сказано. Правда, некоторые ловят какие-то блохи в ее интервью… Ребят, я не знаю, но хотите — ловите», — рассуждал звезда телевидения.

Адвокат телеведущего, к слову, уже комментировал заявление Диброва. «Понимаете, при разводе жена в „подарок“ получает фамилию мужа. То есть она может ее себе оставить, если захочет. Сделать с этим ничего нельзя. Можно только за некое вознаграждение просить, чтобы бывшая взяла другую фамилию — девичью или нового мужа. В моей практике был такой случай когда бывшую супругу очень известного продюсера „убедили“ взять девичью фамилию. А вообще, Чехов писал: „Радуйся, когда от тебя уходит жена к другому. Молись, чтобы не вернулась“», — делился Александр Добровинский.