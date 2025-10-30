Они вытащили дело десятилетней давности: Трукснис прокомментировал отставку

Политик ранее заявил, что решил оставить занимаемый пост, поскольку не хотел допустить, чтобы в решениях Юрмальской думы могли усомниться.

«Чтобы никоим образом не было тени сомнений насчет того, легитимны ли какие-то решения думы, или мои подписи, или что-то такое — пока я в таком состоянии, подвешенном, пока я буду, значит, оспаривать это все. Я решил пока отступить — подать в отставку, мой заместитель сейчас будет руководить этим всем.

Но я никуда не ухожу, я остаюсь депутатом пока здесь, и будем надеяться на благоприятное решение дальше. Там генеральный прокурор это рассматривает, потом, может быть, и административный суд».

Гатис Трукснис определенно будет оспаривать оценку Службы госбезопасности.

«Посмотрим, сколько времени этот процесс занимает. Генеральный прокурор же может решить это, может быть, раньше — этого я не знаю, это пускай уже другие люди, специалисты смотрят, те, которые этими вещами занимаются. Я же не специалист. Но закон предусматривает, что заместитель действует сейчас, без председателя думы, самое долгое, что может, два месяца, по-моему. Так что все равно надо будет, наверное, кого-то выбрать [мэром], если до этого не решится все. Так что нет, все нормально, все контролируем ситуацию. Благодаря юрмольчанам мы сильная команда в думе».

Оставной градоначальник заверил, что обещанное вдластями горожанам будет исполняться, работа самоуправления продолжится. Но, конечно, это не способствует нормальной работе думы, добавил он:

«Я вообще думаю, что в этом случае было очень формальное решение, по-моему, потому что я получил это извещение о том, что мне не предоставляют допуск в гостайне, вчера. И я очень формально подошел к этому вопросу. Такое решение противоречит воле избранных депутатов, народом избранных депутатов, и воле самого народа, множества юрмальчан, которые хотят меня видеть на этом посту».

Трукснис пояснил, что для него лично это не борьба за кресло, а дело принципа:

«Потому что надо же как-то смотреть по существу, а не формально, потому что у меня было там уголовное дело какое-то десятилетней давности, по командировке моей. И вот сейчас на основании этого вот — всё, на веки вечные вам там нельзя предоставлять! Ну, это же как-то неправомерно, по-моему. Хотя по закону так можно было, но можно было и дать. Так что посмотрим».

Политик уверен, что предлогом для недопуска стало именно давнее уголовное дело:

«Конечно, потому что закон предусматривает, что если человек осужден был, как в этом деле, 2016 года, по-моему (это была командировка). Там признали, что это постановление о командировке является подделкой, поддельным документом, хотя я там и близко не был. Что если суд осудил — первый суд сказал, что я не виновен, но потом бывший суд сказал, нет, все-таки виновен. Но все равно, если такое есть — то такому человеку нельзя предоставлять допуск к государственной тайне. А следующая статья закона говорит, что нет — в таком случае может все-таки начальник Службы госбезопасности решить и все-таки дать. Так что могло быть и такое решение».

Гатис Трукснис говорит, что следует тщательнее взвешивать формальную часть закона и ситуацию по существу, потому что важна воля избирателей.