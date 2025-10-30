Алла Пугачёва и Максим Галкин обзавелись роскошным домом в Болгарии: СМИ

Сделка, по словам журналистов, была оформлена дистанционно — супруги не приезжали лично, но тщательно изучили проект по фотографиям и визуализациям. Дом поразил их сочетанием уюта и современного комфорта.

Рабочие, занятые на объекте, рассказали, что комплекс включает десятки апартаментов и отдельные виллы для состоятельных клиентов.

«Здесь всё продумано до мелочей — утепление, автономное отопление, камеры наблюдения, закрытая территория. Неудивительно, что именно Пугачёва и Галкин выбрали это место», — поделились строители, пожелавшие остаться анонимными.

По их словам, имена артистов уже давно обсуждались среди персонала — слухи о покупке ходили не один месяц.

Пока Алла Борисовна и Максим Александрович не успели лично побывать в своём новом доме, но планируют сделать это весной — в марте, когда Галкин приедет в Софию с концертом.

Новость о громкой покупке вызвала настоящий переполох среди местных жителей.

Хотя пара публично не комментировала эту тему, никто во Владайе теперь не сомневается, что у них будут звёздные соседи. «Когда они начнут приезжать, все их узнают – она же икона, а у него такая осанка, что его ни с кем не спутаешь», – шепчутся местные. Другие же гадают, скоро ли увидят близнецов пары, которые так популярны у российских СМИ.

Примечательно, что в последние годы Владая стала излюбленным местом проживания для состоятельных жителей Софии. Природа здесь великолепная, воздух чистый, а дорога до столицы занимает всего около десяти минут на машине.

Поэтому неудивительно, что здесь появляется всё больше элитных проектов, привлекающих предпринимателей, деятелей искусства и просто состоятельных людей. Новый комплекс, в который, как говорят, инвестировали Пугачёва и Галкин, — один из самых современных в этом районе: с контролем доступа, зелёными зонами и панорамными видами на гору Витоша.