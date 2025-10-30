Нательные камеры полиции были выключены: подробности дела об убийстве трёх собак под Бауской

Прошло почти три недели с тех пор, как многих жителей Латвии потрясла новость о том, что в районе Бауски были застрелены три заблудившихся собаки. О событиях 10 октября до сих пор существуют разные версии и спекуляции, поэтому депутаты местного самоуправления сегодня на закрытом заседании рассмотрели доклад об обстоятельствах того дня и действиях местной муниципальной полиции.

Заседание за закрытыми дверями длилось несколько часов, и после него руководство думы на пресс-конференции объявило, что в связи с трагической гибелью животных принято решение уволить начальника муниципальной полиции Эгилса Гайлиса. По мнению самоуправления, именно он нёс ответственность за то, что допустил участие охотника в произошедшем, что привело к умерщвлению трёх собак.

«Он определённо должен был взять на себя эту кризисную ситуацию, которая складывалась, поскольку на месте происшествия находился вооружённый человек, он находился в чьих-то владениях. И нужно было дать строгие указания задействованному экипажу, контролировать действия этого человека. В то же время хочу подчеркнуть, что, проанализировав все материалы, ни в одной записи, ни на одной аудиодорожке, ни в одних показаниях мы не нашли подтверждения тому, чтобы кто-либо из сотрудников муниципальной полиции или начальник давал задание убить этих животных», - отметил исполнительный директор Баусского краевого самоуправления Иварс Романовс.

В самоуправлении, однако, также пришли к выводу, что полностью реконструировать ход событий вообще невозможно, поскольку нарушения выявлены и в работе выехавшего на место экипажа. Например, выяснилось, что они вызвали государственную полицию лишь через полтора часа после умерщвления собак, обнаружены несоответствия в показаниях сотрудников правоохранительных органов, также выяснилось, что отсутствуют видеоматериалы того дня, поскольку в отдельных эпизодах происшествия нательные камеры полицейских не фиксировали происходящее.

Исполнительный директор Баусского краевого самоуправления Иварс Романовс на вопрос TV3: "Как вы считаете, не означает ли это, что эти сотрудники муниципальной полиции пытались замести следы или скрыть истинные обстоятельства?" - ответил следующее:

"Нет, я так не считаю, я скорее вижу, что они не то чтобы были выключены, а скорее в нужный момент не были включены. Это мы установили, поскольку регламент предусматривает, что нательная камера должна быть включена, как только происходит контакт с третьими лицами».

Получат ли наказание и эти сотрудники? Решение об этом принимает не дума, однако до середины ноября оценку поручено провести новому исполняющему обязанности начальника муниципальной полиции Айвару Вилциньшу.

«Мы ознакомим нынешнего начальника полиции с этим докладом. Ему предстоит оценить объём или масштаб нарушений этих сотрудников. Соответственно, также применить какие-то наказания, которые он сочтёт необходимыми», - сообщил Айварс Мачекс, председатель Баусской краевой думы (Национальное объединение).

Самоуправление также обещает передать всю собранную информацию государственной полиции, которая по факту произошедшего возбудила уголовное дело. Владелец застреленных собак Модрис Коноваловс по-прежнему не хочет комментировать произошедшее. Однако его адвокат Алдис Алликс указывает — хотя подозрения в нарушениях и были, выводы самоуправления удивили и его.

«Можно даже сказать, что это профессиональный шок. Потому что не было оснований не верить Модрису, и многолетняя профессиональная интуиция подсказывала, что здесь многое не в порядке, но оказывается, всё хуже, чем я думал. Но это не конец. Это лишь солидный шаг вперёд к доведению уголовного процесса до справедливого решения», - подчеркивает адвокат.

В свою очередь близкая подруга Модриса Алма, которая ранее в Бауске организовала пикет с призывом уволить начальника муниципальной полиции, указывает, что, по её мнению, решение принято с опозданием.

«К сожалению, приходится констатировать, что этого не произошло бы, если бы общество не оказало давления. Есть много людей, которые реагируют и приводят в пример: "А если бы застрелили моих собак?" И это лишь стечение обстоятельств, что Модрис известен со своими собаками. И поэтому мы всё это можем довести до того, что они наконец начинают что-то делать. Но сделали бы они это, если бы это был другой человек?», - рассуждает Алма Берзиня.

Поэтому Алма завтра, с 9:30 до 11:00 у здания Баусской краевой думы, организует ещё один пикет, обращая внимание на то, что вопросов по этому делу по-прежнему много.