«Осудите Трампа? МИД уже готовит ноту?» Кирштейнс поставил защитников Стамбульской конвенции в неудобное положение

"Здесь упомянули такой важный тезис: что скажут наши союзники? У меня только один вопрос к нашим партнерам здесь и депутатам от «Нового Единства» и Прогрессивным. Наш главный союзник - Соединенные Штаты и их президент. И вопрос в том, возражаете ли вы указу президента США, распорядившемуся в первую же неделю уволить из вооруженных сил всех трансгендеров? Если вы возражаете — МИД уже подготовил осуждающую резолюцию, которую рассмотрела бы комиссия по иностранным делам, или только готовится такую резолюцию подготовить? Так не лицемерьте здесь перед союзниками, да?

И второй вопрос: поддерживаете ли вы и слова нашего главного союзника - президента США о том, что трансгендеры (а точнее, не трансгендеры, а этот нафантазированный психологический или социальный пол, то есть женщины с бородой) больше не должны будут участвовать в женских спортивных дисциплинах, да? Можно создавать отдельные спортивные игры для трансгендеров, чтобы не было этих споров. И мы знаем, что сейчас... все время и в Олимпийском комитете, и в Паралимпийском комитете происходят эти споры, кто может участвовать, а кто не должен. И здесь Латвия, и особенно «Новое Единство» и Прогрессивные, могли бы предложить всем этим людям создавать свои спортивные игры.

Но у меня конкретный вопрос. Приходите и расскажите, что вы говорите об этом указе президента США и поддерживаете ли вы его? А если нет, то как вы поступите?", - заявил с трибуны А. Кирштейнс.