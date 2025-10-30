Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 30. Октября Завтра: Adina, Nadina, Ulla
Доступность

Этой ночью циклон накроет Латвию: к чему готовиться?

© LETA 30 октября, 2025 15:09

Важно 0 комментариев

В четверг вечером и в ночь на пятницу по всей Латвии время от времени будут идти дожди, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха и ночью, и в пятницу днем составит +6...+11 градусов.

В ближайшие сутки небо будет затянуто облаками, местами ожидается туман. Днем во многих районах пройдет небольшой кратковременный дождь.

По мере прохождения центра циклона над Латвией будет дуть слабый до умеренного ветер переменного направления, утром на южном побережье Курземе возможны порывы северо-западного ветра до 20 метров в секунду. Днем будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер.

В Риге 31 октября будет преимущественно пасмурно и временами ожидаются осадки, ночью будет дуть слабый, днем - умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха будет колебаться у отметки +10 градусов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:00 30.10.2025
С 1 декабря в Риге подорожает вода и канализация на 14%
Bitnews.lv 1 час назад
Трукснис уходит с поста мэра Юрмалы после отказа VDD
Bitnews.lv 3 часа назад
ЕС: соблюдайте обязательства оба!
Sfera.lv 3 часа назад
Аболиньш: ретрансляция российских каналов не вернётся
Bitnews.lv 4 часа назад
«Циклон над страной» — синоптики предупреждают о порывах ветра
Bitnews.lv 4 часа назад
Суд увеличил сроки наказания отцу и мачехе убитой Юстины
Bitnews.lv 5 часов назад
В Латвии ожидается дождливая и тёплая ночь.
Bitnews.lv 5 часов назад
Эстония: Omniva возвращается в США
Sfera.lv 7 часов назад

Сможет ли Россия взять Таллин, Ригу или Вильнюс за 24 часа? Варламов выпустил об этом фильм. ВИДЕО

Важно 18:57

Важно 0 комментариев

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Читать
Загрузка

Вот это повезло! Карлис Стрейпс удивлен размером своей пенсии

Важно 18:54

Важно 0 комментариев

Журналист Карлис Стрейпс всего три месяца находится на пенсии и не заметил недавней индексации пенсий, сообщает nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Журналист Карлис Стрейпс всего три месяца находится на пенсии и не заметил недавней индексации пенсий, сообщает nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Читать

Ну и как жить? Новые данные по стоимости средней продуктовой корзины в Латвии

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Журналист ЛР4 Ольга Князева опубликовала на своей странице в Facebook диаграмму средней продуктовой корзины в Латвии из расчёта на месяц. Это свежие данные за текущий год.

Журналист ЛР4 Ольга Князева опубликовала на своей странице в Facebook диаграмму средней продуктовой корзины в Латвии из расчёта на месяц. Это свежие данные за текущий год.

Читать

И включать на всех каналах: нацактивисты нашли способ повышения патриотизма

Выбор редакции 18:35

Выбор редакции 0 комментариев

Нацактивист Карлис Кнаусс в Твиттере/X опубликовал предложение - как повысить патриотизм в стране.

Нацактивист Карлис Кнаусс в Твиттере/X опубликовал предложение - как повысить патриотизм в стране.

Читать

В Латвии зарегистрировано три случая смерти людей от «болезни грызунов»

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

В этом году в Латвии зарегистрировано 35 случаев заболевания лептоспирозом, в том числе поступило три сообщения о летальном исходе пациентов, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

В этом году в Латвии зарегистрировано 35 случаев заболевания лептоспирозом, в том числе поступило три сообщения о летальном исходе пациентов, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Читать

Развелся, теперь борется за возврат своей фамилии: Дмитрий Дибров начал процесс

Важно 18:17

Важно 0 комментариев

Дмитрий и Полина Дибровы развелись после 16 лет брака. И, похоже, не так мирно, как они хотели бы представить публике. Сейчас бывшим предстоит решить вопросы, связанные со звездной фамилией.

Дмитрий и Полина Дибровы развелись после 16 лет брака. И, похоже, не так мирно, как они хотели бы представить публике. Сейчас бывшим предстоит решить вопросы, связанные со звездной фамилией.

Читать

Мэр Юрмалы подал в отставку! Что произошло? (Дополнено)

Выбор редакции 18:07

Выбор редакции 0 комментариев

Мэр Юрмалы Гатис Трукснис (LZP) не получил допуск к гостайне и разрешение на работу с государственными секретами, заявил политик на заседании думы в четверг. Хотя он считает решение Службы государственной безопасности противоправным, председатель думы подал в отставку.

Мэр Юрмалы Гатис Трукснис (LZP) не получил допуск к гостайне и разрешение на работу с государственными секретами, заявил политик на заседании думы в четверг. Хотя он считает решение Службы государственной безопасности противоправным, председатель думы подал в отставку.

Читать