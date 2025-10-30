Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Те, кто должен был защищать: отцу и мачихе убитой Юстине увеличили сроки

Редакция PRESS 30 октября, 2025 14:39

Важно 0 комментариев

В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

Оба обвиняемых по уголовному делу в четверг выслушали решение суда дистанционно — из тюрьмы.

Накануне в Латгальском окружном суде в Резекне рассмотрели апелляцию по делу о гибели семилетней Юстине Рейниковой. По мнению адвоката Владимира Рейникова Августа Пуятса, была необходима переквалификация обвинения.

«Нужно переквалифицировать по другой статье Уголовного закона, учитывая телесные повреждения, которые констатировали по итогам судебно-медицинской экспертизы. Я считаю, что судить должны по 126-й статье — нанесение телесных повреждений средней тяжести. Причина смерти так и не выявлена. Клиент говорит, что он не знал, что она умерла».

Прокуратура изначально требовала более строгого наказания. Пожизненное заключение для отца и 21 год лишения свободы для мачехи. Сторона обвинения также считает, что в первой судебной инстанции допущен ряд фактических и юридических ошибок. Доказательства в уголовном деле Латгальским районным судом отражены не полностью и часть выводов звучит противоречиво. От подробных комментариев прокурор Наталья Грома отказалась.

В конце января 2025 года за убийство семилетней Юстине Рейниковой Латгальский окружной суд в Даугавпилсе приговорил отца девочки Владимира Рейникова к 20 годам лишения свободы, а ее мачеху Сандру Рейникову — к 17 годам лишения свободы.

Как сообщалось, отец и мачеха Юстине проинформировали полицию, что девочка 5 мая 2023 года  вышла из дому в Наутренской волости Резекненскогго края около 19 часов и не вернулась.

Поиски девочки были массовыми и длились несколько дней, пока 20 июня полиция не сообщила, что нашла ее тело, спрятанное на уединенном хуторе, с очевидными признаками телесных повреждений. По подозрению в расправе над ребенком были арестованы отец и мачеха девочки. Они частично признали свою вину, отрицая намеренное убийство. Но тело ребенка было спрятано очень тщательно, и определить причину смерти затруднительно.

В итоге отца и мачеху обвинили в жестоком и насильственном обращении с малолетним ребенком и убийстве при отягчающих обстоятельствах (так как жертва была в беспомощном состоянии).

По версии обвинения, обвиняемые распивали алкогольные напитки у себя дома и начали бытовой конфликт с девочкой, с воспитанием которой они не справлялись. На Юстине кричали и били ее по телу и голове, нанеся ей тяжкие телесные повреждения, в результате чего девочка умерла.

Судебные слушания по делу об убийстве Юстине начались в  марте 2024 года.

В связи с расстрелом собак в Баусском крае уволен шеф муниципальной полиции

Важно 14:48

Важно 0 комментариев

В связи с расстрелом собак в начале октября в Бауском крае уволен начальник муниципальной полиции Эгил Гайлис. Решение принято на основе промежуточного отчёта служебной проверки.

Как однушка на селе: сколько должен каждый житель Латвии, если разделить госдолг на всех

Новости Латвии 14:35

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составлял 10 600 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

Оксана и её космические чудики: живёт в Риге одна художница…

Для настроения 14:28

Для настроения 0 комментариев

Одни верят в загробную жизнь, другие — в вечную любовь. А вот рижанка Оксана Мамонова, сколько себя помнит, чувствует окружающий мир совсем не так, как многие другие люди. Как художник, она в каждом воробышке, порхающем в городской толчее, видит то Принца, то Нищего…

Ринкевич вручал Путину майку, а Херманис ничем не лучше: Пуче прошёлся по «своим»

Важно 14:16

Важно 0 комментариев

Публицист Армандс Пуче на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Сможет ли Россия взять Таллин, Ригу или Вильнюс за 24 часа? Варламов выпустил об этом фильм. ВИДЕО

Важно 14:15

Важно 0 комментариев

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Виктория Таран: «Мы не оставим вас одних — даже на перепутье неизвестности»

Стабильности! 14:15

Стабильности! 0 комментариев

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

