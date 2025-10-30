Те, кто должен был защищать: отцу и мачихе убитой Юстине увеличили сроки

Оба обвиняемых по уголовному делу в четверг выслушали решение суда дистанционно — из тюрьмы.

Накануне в Латгальском окружном суде в Резекне рассмотрели апелляцию по делу о гибели семилетней Юстине Рейниковой. По мнению адвоката Владимира Рейникова Августа Пуятса, была необходима переквалификация обвинения.

«Нужно переквалифицировать по другой статье Уголовного закона, учитывая телесные повреждения, которые констатировали по итогам судебно-медицинской экспертизы. Я считаю, что судить должны по 126-й статье — нанесение телесных повреждений средней тяжести. Причина смерти так и не выявлена. Клиент говорит, что он не знал, что она умерла».

Прокуратура изначально требовала более строгого наказания. Пожизненное заключение для отца и 21 год лишения свободы для мачехи. Сторона обвинения также считает, что в первой судебной инстанции допущен ряд фактических и юридических ошибок. Доказательства в уголовном деле Латгальским районным судом отражены не полностью и часть выводов звучит противоречиво. От подробных комментариев прокурор Наталья Грома отказалась.

В конце января 2025 года за убийство семилетней Юстине Рейниковой Латгальский окружной суд в Даугавпилсе приговорил отца девочки Владимира Рейникова к 20 годам лишения свободы, а ее мачеху Сандру Рейникову — к 17 годам лишения свободы.

Как сообщалось, отец и мачеха Юстине проинформировали полицию, что девочка 5 мая 2023 года вышла из дому в Наутренской волости Резекненскогго края около 19 часов и не вернулась.

Поиски девочки были массовыми и длились несколько дней, пока 20 июня полиция не сообщила, что нашла ее тело, спрятанное на уединенном хуторе, с очевидными признаками телесных повреждений. По подозрению в расправе над ребенком были арестованы отец и мачеха девочки. Они частично признали свою вину, отрицая намеренное убийство. Но тело ребенка было спрятано очень тщательно, и определить причину смерти затруднительно.

В итоге отца и мачеху обвинили в жестоком и насильственном обращении с малолетним ребенком и убийстве при отягчающих обстоятельствах (так как жертва была в беспомощном состоянии).

По версии обвинения, обвиняемые распивали алкогольные напитки у себя дома и начали бытовой конфликт с девочкой, с воспитанием которой они не справлялись. На Юстине кричали и били ее по телу и голове, нанеся ей тяжкие телесные повреждения, в результате чего девочка умерла.

Судебные слушания по делу об убийстве Юстине начались в марте 2024 года.