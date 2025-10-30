Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Экономический рост в ЕС продолжается: эксперты

© LETA 30 октября, 2025 16:22

Новости Латвии 0 комментариев

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг решил не менять процентные ставки.

На заседании совета ЕЦБ во Флоренции было решено сохранить ставку по депозитам овернайт в размере 2%, ключевую ставку рефинансирования - в размере 2,15%, а ставку по кредитам овернайт - 2,4%.

Эти ставки действуют с 11 июня.

В обнародованном после заседания заявлении говорится, что годовая инфляция по-прежнему находится на уровне среднесрочного целевого показателя в 2% и полученная информация в основном подтверждает прогнозы совета относительно перспектив инфляции.

"Экономический рост продолжился вопреки сложной глобальной среде. Сильный рынок труда, стабильные балансы частного сектора и ранее проведенное советом снижение процентных ставок по-прежнему служат важными источниками устойчивости. Тем не менее, перспектива остается неопределенной, что частично объясняется затяжными глобальными торговыми конфликтами и геополитической напряженностью", - сказано в заявлении совета.

В нем отмечено, что совет намерен в среднесрочной перспективе обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне в 2%.

"При определении на каждом заседании соответствующей позиции по монетарной политике совет и в дальнейшем будет основываться на данных. В частности, решения совета по процентным ставкам будут зависеть от оценки перспективы инфляции и рисков, а также динамики основной инфляции и силы трансмиссии монетарной политики", - говорится в заявлении.

Совет пока не обязуется продвигать процентные ставки в конкретном направлении.

Ранее сообщалось, что ЕЦБ снизил все три процентные ставки на предыдущих встречах в сентябре, октябре и декабре прошлого года, а также в январе, марте, апреле и июне этого года. В июле прошлого года ставки не менялись, однако до этого на совещании в июне все три ставки были понижены.

С целью борьбы с высокой инфляцией совет ЕЦБ с июля 2022 года по сентябрь 2023 года десять совещаний подряд постепенно повышал процентные ставки до рекордного уровня, а затем они долго оставались без изменений.

По данным "Eurostat", годовая инфляция в еврозоне в сентябре выросла до 2,2% по сравнению с 2% в августе.

Сможет ли Россия взять Таллин, Ригу или Вильнюс за 24 часа? Варламов выпустил об этом фильм. ВИДЕО

Важно 18:57

Важно 0 комментариев

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Вот это повезло! Карлис Стрейпс удивлен размером своей пенсии

Важно 18:54

Важно 0 комментариев

Журналист Карлис Стрейпс всего три месяца находится на пенсии и не заметил недавней индексации пенсий, сообщает nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Журналист Карлис Стрейпс всего три месяца находится на пенсии и не заметил недавней индексации пенсий, сообщает nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Ну и как жить? Новые данные по стоимости средней продуктовой корзины в Латвии

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Журналист ЛР4 Ольга Князева опубликовала на своей странице в Facebook диаграмму средней продуктовой корзины в Латвии из расчёта на месяц. Это свежие данные за текущий год.

Журналист ЛР4 Ольга Князева опубликовала на своей странице в Facebook диаграмму средней продуктовой корзины в Латвии из расчёта на месяц. Это свежие данные за текущий год.

И включать на всех каналах: нацактивисты нашли способ повышения патриотизма

Выбор редакции 18:35

Выбор редакции 0 комментариев

Нацактивист Карлис Кнаусс в Твиттере/X опубликовал предложение - как повысить патриотизм в стране.

Нацактивист Карлис Кнаусс в Твиттере/X опубликовал предложение - как повысить патриотизм в стране.

В Латвии зарегистрировано три случая смерти людей от «болезни грызунов»

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

В этом году в Латвии зарегистрировано 35 случаев заболевания лептоспирозом, в том числе поступило три сообщения о летальном исходе пациентов, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

В этом году в Латвии зарегистрировано 35 случаев заболевания лептоспирозом, в том числе поступило три сообщения о летальном исходе пациентов, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Развелся, теперь борется за возврат своей фамилии: Дмитрий Дибров начал процесс

Важно 18:17

Важно 0 комментариев

Дмитрий и Полина Дибровы развелись после 16 лет брака. И, похоже, не так мирно, как они хотели бы представить публике. Сейчас бывшим предстоит решить вопросы, связанные со звездной фамилией.

Дмитрий и Полина Дибровы развелись после 16 лет брака. И, похоже, не так мирно, как они хотели бы представить публике. Сейчас бывшим предстоит решить вопросы, связанные со звездной фамилией.

Мэр Юрмалы подал в отставку! Что произошло? (Дополнено)

Выбор редакции 18:07

Выбор редакции 0 комментариев

Мэр Юрмалы Гатис Трукснис (LZP) не получил допуск к гостайне и разрешение на работу с государственными секретами, заявил политик на заседании думы в четверг. Хотя он считает решение Службы государственной безопасности противоправным, председатель думы подал в отставку.

Мэр Юрмалы Гатис Трукснис (LZP) не получил допуск к гостайне и разрешение на работу с государственными секретами, заявил политик на заседании думы в четверг. Хотя он считает решение Службы государственной безопасности противоправным, председатель думы подал в отставку.

