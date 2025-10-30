-В среду вечером у Сейма было очень многолюдно. Главным образом, молодые люди активно протестовали, что-то выкрикивали… Казалось бы, можно было порадоваться за развитие нашей демократии и рост гражданской активности — в кое-то веки народ решил слезть с дивана и громко обозначить свою позицию прямо у стен цитадели демократии — парламента! Можно было бы порадоваться, только… если не знать повод, который избрали протестующие для своего вечернего вояжа к Сейму — Стамбульская конвенция!

Активисты ряда общественных организаций пришли выразить своё недовольство готовящимся в Сейме выходом из этой конвенции.

Хотя протестующие уверяли, что “конвенция не про это”, а про защиту женщин от насилия, у многих в руках была “радужная” символика. Но дело не в этом — а в том, что народ готов протестовать по совершенно малозначительному вопросу, но “сидит дома” или “молчит в тряпочку”, когда нужно реально “поднять голос” по важным проблемам!

А это безудержная инфляция, которая оставляет латвийцев без цента в кармане, это совершенно непрозрачный бюджет, который грозит загнать нашу страну в долговую яму, это полная катастрофа и хаос с государственной медицинской помощью… Этот список можно продолжать и продолжать.

Такая ситуация власть имущих очень даже устраивает — они вбросили псевдопроблему, и народ “кипит”, а в это время, простите, дербанят бюджет. Когда же мы, наконец, прозреем и научимся защищать свои права, и не будем попадать в ловушку к этим политиканам?

Андрей Козлов, предприниматель и политик от партии “Стабильности!”