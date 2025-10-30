Круизный лайнер забыл 80-летнюю пассажирку на острове: когда её хватились, женщина уже умерла

Тело пожилой женщины было обнаружено 26 октября неподалеку от пешеходной тропы на острове Лайзард - небольшом клочке суши, входящем в состав Большого Барьерного рифа Австралии. По предварительным данным, погибшая - пассажирка круизного лайнера Coral Adventurer, который был вблизи острова днем ранее.

В ходе 60-дневного круиза стоимостью около 45 тысяч евро путешественникам предлагалось посетить остров Лайзард и заняться снорклингом и хайкингом. По данным СМИ, женщина, которой было около 80 лет, не осилила поход на самую высокую точку острова и решила вернуться к причалу.

Судно в итоге ушло без нее - пассажирка путешествовала одна и ее никто не хватился.

Сообщается, что ее отсутствие заметили лишь за ужином. Ближе к ночи о пропаже человека были уведомлены спасатели, а судно развернулось назад к острову. Однако было уже поздно.

Австралийское управление морской безопасности в настоящее время расследует инцидент. Экипаж Coral Adventurer будет допрошен с целью установить причину смерти женщины, почему ее оставили, почему поиски затянулись и можно ли было ее спасти. Круиз при этом будет продолжен по плану.