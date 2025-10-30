Уже с 1 декабря: в Риге (и не только) заметно подорожает вода

Повышение тарифа на 0,33 евро за кубометр необходимо для восстановления и обслуживания сетей водоснабжения и канализации, значительная часть которых уже превысила плановый срок эксплуатации, отмечают в компании.

С 1 декабря тариф на водоснабжение в Риге установлен в размере 2,67 евро за кубометр. Он будет состоять из платы за воду в размере 1,41 евро за кубометр и платы за канализацию в размере 1,26 евро за кубометр.

Повышение тарифа ориентировочно увеличит ежемесячные расходы на 2,60 евро для одной семьи в многоквартирном доме. По заверениям компании, это составляет менее 1% от среднего дохода семьи.

Действующий тариф на водоснабжение в Риге составляет 2,34 евро за кубометр без учета налога на добавленную стоимость, который состоит из тарифа на водоснабжение в размере 1,28 евро за кубометр и тарифа на канализацию в размере 1,06 евро за кубометр.

По данным компании, действующий тариф больше не покрывает расходы на обновление городской водопроводно-канализационной сети. В настоящее время 35% канализационных и 29% водопроводных трубопроводов в Риге превышают свой проектный срок эксплуатации. В результате количество аварий и расходы на аварийно-восстановительные работы ежегодно значительно растут, поэтому было принято решение о повышении тарифа на услуги водоканала.

Средства, полученные от повышения тарифов, будут направлены на реновацию городских сетей, благодаря чему к 2030 году «Rīgas ūdens» обновит не менее 90 километров водопроводных и 55 километров канализационных сетей. Это позволит «значительно сократить потери воды и риск аварий, а значит, и расходы для жителей».

Оборот «Rīgas ūdens» в прошлом году составил 76,336 млн евро, что на 0,1% меньше, чем в 2023 году. Согласно опубликованной компанией информации, из-за переоценки активов компания работала с убытком в размере 18,275 млн евро по сравнению с прибылью в 2023 году.

«Rīgas ūdens» предоставляет услуги городского водоснабжения в Риге и на нескольких территориях Рижского района – Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском самоуправлениях, а также услуги по сбору и очистке сточных вод. Единственным владельцем предприятия является Рижское самоуправление.