Уже с 1 декабря: в Риге (и не только) заметно подорожает вода

30 октября, 2025 16:57

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) в четверг утвердила проект тарифа на услуги водоснабжения, представленный SIA ​​«Rīgas ūdens», который предусматривает повышение тарифа на 14% с 1 декабря этого года, говорится в сообщении «Rīgas ūdens», опубликованном на бирже Nasdaq Riga.

Повышение тарифа на 0,33 евро за кубометр необходимо для восстановления и обслуживания сетей водоснабжения и канализации, значительная часть которых уже превысила плановый срок эксплуатации, отмечают в компании.

С 1 декабря тариф на водоснабжение в Риге установлен в размере 2,67 евро за кубометр. Он будет состоять из платы за воду в размере 1,41 евро за кубометр и платы за канализацию в размере 1,26 евро за кубометр.

Повышение тарифа ориентировочно увеличит ежемесячные расходы на 2,60 евро для одной семьи в многоквартирном доме. По заверениям компании, это составляет менее 1% от среднего дохода семьи.

Действующий тариф на водоснабжение в Риге составляет 2,34 евро за кубометр без учета налога на добавленную стоимость, который состоит из тарифа на водоснабжение в размере 1,28 евро за кубометр и тарифа на канализацию в размере 1,06 евро за кубометр.

По данным компании, действующий тариф больше не покрывает расходы на обновление городской водопроводно-канализационной сети. В настоящее время 35% канализационных и 29% водопроводных трубопроводов в Риге превышают свой проектный срок эксплуатации. В результате количество аварий и расходы на аварийно-восстановительные работы ежегодно значительно растут, поэтому было принято решение о повышении тарифа на услуги водоканала.

Средства, полученные от повышения тарифов, будут направлены на реновацию городских сетей, благодаря чему к 2030 году «Rīgas ūdens» обновит не менее 90 километров водопроводных и 55 километров канализационных сетей. Это позволит «значительно сократить потери воды и риск аварий, а значит, и расходы для жителей».

Оборот «Rīgas ūdens» в прошлом году составил 76,336 млн евро, что на 0,1% меньше, чем в 2023 году. Согласно опубликованной компанией информации, из-за переоценки активов компания работала с убытком в размере 18,275 млн евро по сравнению с прибылью в 2023 году.

«Rīgas ūdens» предоставляет услуги городского водоснабжения в Риге и на нескольких территориях Рижского района – Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском самоуправлениях, а также услуги по сбору и очистке сточных вод. Единственным владельцем предприятия является Рижское самоуправление.

Сможет ли Россия взять Таллин, Ригу или Вильнюс за 24 часа? Варламов выпустил об этом фильм. ВИДЕО

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Вот это повезло! Карлис Стрейпс удивлен размером своей пенсии

Журналист Карлис Стрейпс всего три месяца находится на пенсии и не заметил недавней индексации пенсий, сообщает nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Ну и как жить? Новые данные по стоимости средней продуктовой корзины в Латвии

Журналист ЛР4 Ольга Князева опубликовала на своей странице в Facebook диаграмму средней продуктовой корзины в Латвии из расчёта на месяц. Это свежие данные за текущий год.

И включать на всех каналах: нацактивисты нашли способ повышения патриотизма

Нацактивист Карлис Кнаусс в Твиттере/X опубликовал предложение - как повысить патриотизм в стране.

В Латвии зарегистрировано три случая смерти людей от «болезни грызунов»

В этом году в Латвии зарегистрировано 35 случаев заболевания лептоспирозом, в том числе поступило три сообщения о летальном исходе пациентов, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Развелся, теперь борется за возврат своей фамилии: Дмитрий Дибров начал процесс

Дмитрий и Полина Дибровы развелись после 16 лет брака. И, похоже, не так мирно, как они хотели бы представить публике. Сейчас бывшим предстоит решить вопросы, связанные со звездной фамилией.

Мэр Юрмалы подал в отставку! Что произошло? (Дополнено)

Мэр Юрмалы Гатис Трукснис (LZP) не получил допуск к гостайне и разрешение на работу с государственными секретами, заявил политик на заседании думы в четверг. Хотя он считает решение Службы государственной безопасности противоправным, председатель думы подал в отставку.

