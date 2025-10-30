Ну и как жить? Новые данные по стоимости средней продуктовой корзины в Латвии

Выходит, что на семью из трёх человек (двое взрослых и ребенок) в Латвии только на еду нужно около 600 евро в месяц. Это если учитывать покупку мясных продуктов и овощей.

"Один из экспертов прислал мне обновлённые данные, которые показывают, сколько стоят продукты в Латвии на человека в зависимости от его возраста. Считаю для 2 взрослых и ребёнка, получаю те же самые 600+. Этот показатель входит в так называемый относительный бюджет домохозяйства. Его начали считать в 2020 году, и он является альтернативой прожиточному минимуму. Важно понимать, что на продукты можно тратить и меньше, или вообще купить дешёвых макарон и не умрёшь. Эксперты считали (с помощью диетологов) нормальную или скорее оптимальную для здоровья продуктовую корзину. Без икры и шампанского, но с фруктами, овощами и мясом. Но это только продукты", - пишет Ольга.

Специализирующийся на вопросах экономики журналист отмечает, с 2020 года продукты, если сравнивать корзины, подорожали на 45%.

"Есть еще другая часть - непродуктовая. Одним словом, на семью из 4 человек (2 детей), живущую в Риге, сегодня надо иметь около 1900 евро. Это, естественно, без кредитов и лизингов, а также солнечных Бали", - отмечает она.