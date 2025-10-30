Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ну и как жить? Новые данные по стоимости средней продуктовой корзины в Латвии

Редакция PRESS 30 октября, 2025 12:49

Важно 0 комментариев

Журналист ЛР4 Ольга Князева опубликовала на своей странице в Facebook диаграмму средней продуктовой корзины в Латвии из расчёта на месяц. Это свежие данные за текущий год.

Выходит, что на семью из трёх человек (двое взрослых и ребенок) в Латвии только на еду нужно около 600 евро в месяц. Это если учитывать покупку мясных продуктов и овощей.

"Один из экспертов прислал мне обновлённые данные, которые показывают, сколько стоят продукты в Латвии на человека в зависимости от его возраста. Считаю для 2 взрослых и ребёнка, получаю те же самые 600+. Этот показатель входит в так называемый относительный бюджет домохозяйства. Его начали считать в 2020 году, и он является альтернативой прожиточному минимуму. Важно понимать, что на продукты можно тратить и меньше, или вообще купить дешёвых макарон и не умрёшь. Эксперты считали (с помощью диетологов) нормальную или скорее оптимальную для здоровья продуктовую корзину. Без икры и шампанского, но с фруктами, овощами и мясом. Но это только продукты", - пишет Ольга.

Специализирующийся на вопросах экономики журналист отмечает, с 2020 года продукты, если сравнивать корзины, подорожали на 45%.

"Есть еще другая часть - непродуктовая. Одним словом, на семью из 4 человек (2 детей), живущую в Риге, сегодня надо иметь около 1900 евро. Это, естественно, без кредитов и лизингов, а также солнечных Бали", - отмечает она.

В связи с расстрелом собак в Баусском крае уволен шеф муниципальной полиции

Важно 14:48

Важно 0 комментариев

В связи с расстрелом собак в начале октября в Бауском крае уволен начальник муниципальной полиции Эгил Гайлис. Решение принято на основе промежуточного отчёта служебной проверки.

В связи с расстрелом собак в начале октября в Бауском крае уволен начальник муниципальной полиции Эгил Гайлис. Решение принято на основе промежуточного отчёта служебной проверки.

Читать
Загрузка

Те, кто должен был защищать: отцу и мачихе убитой Юстине увеличили сроки

Важно 14:39

Важно 0 комментариев

В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

Читать

Как однушка на селе: сколько должен каждый житель Латвии, если разделить госдолг на всех

Новости Латвии 14:35

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составлял 10 600 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составлял 10 600 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

Читать

Оксана и её космические чудики: живёт в Риге одна художница…

Для настроения 14:28

Для настроения 0 комментариев

Одни верят в загробную жизнь, другие — в вечную любовь. А вот рижанка Оксана Мамонова, сколько себя помнит, чувствует окружающий мир совсем не так, как многие другие люди. Как художник, она в каждом воробышке, порхающем в городской толчее, видит то Принца, то Нищего…

Одни верят в загробную жизнь, другие — в вечную любовь. А вот рижанка Оксана Мамонова, сколько себя помнит, чувствует окружающий мир совсем не так, как многие другие люди. Как художник, она в каждом воробышке, порхающем в городской толчее, видит то Принца, то Нищего…

Читать

Ринкевич вручал Путину майку, а Херманис ничем не лучше: Пуче прошёлся по «своим»

Важно 14:16

Важно 0 комментариев

Публицист Армандс Пуче на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Публицист Армандс Пуче на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Читать

Сможет ли Россия взять Таллин, Ригу или Вильнюс за 24 часа? Варламов выпустил об этом фильм. ВИДЕО

Важно 14:15

Важно 0 комментариев

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Читать

Виктория Таран: «Мы не оставим вас одних — даже на перепутье неизвестности»

Стабильности! 14:15

Стабильности! 0 комментариев

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

Читать