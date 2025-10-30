Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Низкие цены на картофель: в чем тут подвох? Объясняет Ингуна Гулбе

Редакция PRESS 30 октября, 2025 11:39

Важно 0 комментариев

«К сожалению, приходится сказать, что никакого существенного снижения цен не происходит, — отметила в эфире TV24 руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института аграрных ресурсов и экономики Ингуна Гулбе. — Хотя если сравнивать с прошлым годом, то к концу этого года цены на многие группы товаров ниже, чем были год назад — например, на сахар и другие. Но есть и такие группы товаров, где цены значительно выросли — например, на кофе, какао, некоторые молочные продукты — масло, сыр — они подорожали».

Причины этого очень разные. Одна из них — климатические условия: в районах, где растёт кофе, была засуха, и урожай не удался. В случае с какао чередовались то ливни, то засуха, поэтому цена выросла. Однако сейчас, по словам Гулбе, в Латвии сравнительно низкие цены на овощи, и если с точки зрения покупателей это хорошо, то для производителей — наоборот, очень плохо.

В этом году картофель было трудно посадить: земля сначала была твёрдая, потом затопленная, потом пересохшая. Лето оказалось неблагоприятным для полевых культур и овощей, а осенние дожди не позволили вовремя собрать урожай. Овощи долго стояли в воде, корнеплоды заражались гнилью, поэтому они плохо хранятся. Из-за этого все, кто что-то вырастил, стараются как можно скорее продать, так как хранить урожай долго не удастся — соответственно, цены на овощи низкие.

«Поэтому людям нужно сказать, что сейчас не стоит покупать картофель в таких больших количествах, чтобы его хватило до апреля, — он просто не сохранится так долго», — предупредила И. Гулбе.

В связи с расстрелом собак в Баусском крае уволен шеф муниципальной полиции

В связи с расстрелом собак в начале октября в Бауском крае уволен начальник муниципальной полиции Эгил Гайлис. Решение принято на основе промежуточного отчёта служебной проверки.

Те, кто должен был защищать: отцу и мачихе убитой Юстине увеличили сроки

В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

Как однушка на селе: сколько должен каждый житель Латвии, если разделить госдолг на всех

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составлял 10 600 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

Оксана и её космические чудики: живёт в Риге одна художница…

Одни верят в загробную жизнь, другие — в вечную любовь. А вот рижанка Оксана Мамонова, сколько себя помнит, чувствует окружающий мир совсем не так, как многие другие люди. Как художник, она в каждом воробышке, порхающем в городской толчее, видит то Принца, то Нищего…

Ринкевич вручал Путину майку, а Херманис ничем не лучше: Пуче прошёлся по «своим»

Публицист Армандс Пуче на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Сможет ли Россия взять Таллин, Ригу или Вильнюс за 24 часа? Варламов выпустил об этом фильм. ВИДЕО

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Виктория Таран: «Мы не оставим вас одних — даже на перепутье неизвестности»

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

